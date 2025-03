Ποιοι θρύλοι της ροκ τίμησαν την Patti Smith και το πολιτικό “People Have The Power”

Δείτε τι συνέβη στο γεμάτο αστέρια σόου-αφιέρωμα της Patti Smith στη Νέα Υόρκη. Στη σκηνή ο Bruce Springsteen, ο Michael Stipe, o Flea, μέχρι και ο… Johnny Depp!

Τον περασμένο Ιανουάριο μια από τις πιο θρυλικές φιγούρες στην ιστορία της μουσικής, η Patti Smith μάς “τρόμαξε” όταν κατέρρευσε επί σκηνής σε συναυλία στη Βραζιλία. Το κοινό πάγωσε όταν η 78χρονη καλλιτέχνιδα έχασε τις αισθήσεις της περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της παράστασης, τη στιγμή που διάβαζε ένα κείμενο για την κλιματική κρίση. Μετά την πτώση της, μεταφέρθηκε στα παρασκήνια με αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά τελικά όπως ενημερωθήκαμε το περιστατικό δεν ήταν κάτι σοβαρό.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αν και την έχουμε ξαναδεί στη σκηνή, η σκέψη για τη γενιά των καλλιτεχνών που πλησιάζουν τα 80 μας κάνει να αναρωτιόμαστε πόσο συχνά θα τους έχουμε την τύχη να τους βλέπουμε live (έστω και στα social). Την είδαμε, ευτυχώς, από κοντά πέρυσι τον Μάρτιο στη Στέγη, στο πλαίσιο του project Soundwalk Collective, όπου στο φινάλε της βραδιάς μας χάρισε το “Because the Night”.

Φίλοι, συνεργάτες και θαυμαστές της Patti Smith συναντήθηκαν το βράδυ της 26ης Μαρτίου στο περίφημο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στο “People Have the Power: A Celebration of Patti Smith”, ένα μουσικό σόου προς τιμήν του πρωτοποριακού ντεμπούτου άλμπουμ της Smith «Horses» (1975). Η συναυλία “γιόρτασε” και την 20ή επέτειο της σειράς Michael Dorf’s Music Of, στο πλαίσιο της οποίας έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς με στόχο τη μουσική εκπαίδευση. Όλα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας διατέθηκαν για τη μουσική εκπαίδευση υποβαθμισμένων νέων.

Ο Bruce Springsteen, ο Michael Stipe, η Maggie Rogers, ο Paul Banks των Interpol, ο Matt Berninger των The National και άλλοι σταρς έδωσαν το παρών και πλάνα από τη βραδιά έγιναν viral, με τον μπασίστα των Red Hot Chili Peppers, Flea, να χαρακτηρίζει τη φάση ως… «fun as fuck».

Όπως διαβάζουμε στην κάλυψη του NME, o Matt Berninger των The National άνοιξε τη βραδιά και πλαισιώθηκε από την house band με επικεφαλής τον μακροχρόνιο συνεργάτη της Smith, Tony Shanaha. Ο Flea έπαιξε μπάσο και τρομπέτα, ο drummer των Rolling Stones, Steve Jordan έπαιξε ντραμς, ο βασιλιάς του hammond, Benmont Tench έκατσε στα πλήκτρα, ενώ κιθάρα έπαιξε ο Charlie Sexton (κάποια στιγμή κιθαρίστας του Bob Dylan).

Ο Jim Jarmusch της διάβασε Ρεμπώ

Ο Jesse Malin (Heart Attack και D Generation) αυτοσυστήθηκε ως «συνάδελφος ποιητής, συνάδελφος Νεοϋορκέζος και κακός» της Smith και εμφανίστηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο. Πλησίασε το μικρόφωνο και σηκώθηκε όρθιος για να τραγουδήσει το «Free Money» – μια πολύ φορτισμένη στιγμή καθώς ο Malin υπέστη ένα σπάνιο νωτιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο το 2023 και έμεινε ξαφνικά μερικώς παράλυτος.

Η Courtney Barnett τραγούδησε το «Redondo Beach», η Sharon Van Etten το «Pissing in the River» και οι Kronos Quartet έδωσαν μια έγχορδη ερμηνεία του «Élégie».

Ο frontman των R.E.M., Michael Stipe, εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της Smith, Jesse, στα πλήκτρα, και ερμήνευσαν μια εκτέλεση του «My Blakean Year».

Ο frontman των Interpol Paul Banks εμφανίστηκε μαζί με την έγκυο σύζυγό του Juliet, η οποία φορούσε ένα μακρύ λευκό φόρεμα. Μαζί τραγούδησαν μια αιθέρια και πιο αργή εκτέλεση του «Mother’s Rose».

Η Scarlett Johansson, ο Michael Shannon και ο Sean Penn έκαναν επίσης εμφανίσεις για να διαβάσουν την ποίηση της Patti, ενώ ο Jim Jarmusch αφιέρωσε λίγο χρόνο για να διαβάσει το “Departure” του Arthur Rimbaud από το “Les Illuminations”. «Αυτό είναι για την Patti από τον Arthur Rimbaud, για την οποία το έγραψε, είμαι σίγουρος», είπε ο Jarmusch πριν διαβάσει το ποίημα.

“Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες κάποιου, αλλά όχι για τις δικές μου”

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Johnny Depp για να ερμηνεύσει το «Dancing Barefoot» μαζί με την Alison Mosshart των The Kills, η οποία ανέβηκε στη σκηνή νωρίτερα για να ερμηνεύσει το «Ask the Angels«.

Στη συνέχεια, η Karen O έδωσε μια ενεργητική ερμηνεία του «Gloria«, με το κοινό να σηκώνεται όρθιο από την αρχή: «Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες κάποιου, αλλά όχι για τις δικές μου».

Ως τελευταία προσθήκη-έκπληξη στο γεμάτο πρόγραμμα ήταν ο Boss, Bruce Springsteen που ανέβηκε στη σκηνή με την εμβληματική του κιθάρα Fender Telecaster, μπροστά σε ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

«Σε αγαπάμε Patti! Η Patti μου έδωσε αυτή τη μεγάλη επιτυχία εδώ. Αν είχα τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, δεν θα είχε γίνει επιτυχία. Χρειαζόταν τη φωνή της και τους απίστευτους στίχους της, οπότε Patti, πρέπει να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για τη μία μεγάλη επιτυχία που κάναμε μαζί. Σ’ ευχαριστώ αγάπη μου», είπε ο Springsteen πριν βυθιστεί στο «Because The Night».

Για το “σβήσιμο”, η ίδια η Smith βγήκε για να ερμηνεύσει το «Peaceable Kingdom». Ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους και τη συμβολή τους σε έναν σπουδαίο σκοπό. Έπαιξε το “People Have The Power” ως encore και φρόντισε να φωνάξει το όνομα του αείμνηστου συζύγου της και κιθαρίστα των MC5, Fred ‘Sonic’ Smith, ο οποίος συν-έγραψε το τραγούδι.

Αφού κάλεσε όλους τους καλλιτέχνες της βραδιάς να την ακολουθήσουν στο τραγούδι, με τους Depp και Springsteen στην κιθάρα και τον Flea στην τρομπέτα, φρόντισε να πει «Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας», αναφερόμενη στους πολιτικά φορτισμένους στίχους του τραγουδιού.

Η Patti Smith ανακοίνωσε μια σειρά από ειδικές συναυλίες για τον εορτασμό της 50ης επετείου του «Horses» σε Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.