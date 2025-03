Τι δουλειά έχει ο Χαβιέ Μπαρδέμ στο metal ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Viral έγινε η ανάρτηση των Judas Priest με τον Χαβιέ Μπαρδέμ να “τα δίνει όλα” σε συναυλία τους στη Μαδρίτη – Όμως ο ηθοποιός μάλλον προτιμά τους Iron Maiden.

Iron Maiden και… ξερό ψωμί και καθώς η εμβληματική μπάντα γιορτάζει τα 50 χρόνια σκληρού ήχου και απόλυτης λατρείας από το metal κοινό κυκλοφορεί ένα αφιερωματικό ντοκιμαντέρ για… κερασάκι στην τούρτα. Και μέσα στα πρόσωπα που συμμετέχουν, διαβάζουμε ότι θα είναι και ο Ισπανός “θεός” Χαβιέ Μπαρδέμ. Παράλληλα με την κυκλοφορία της είδησης για το ντοκιμαντέρ ο Μπαρδέμ γίνεται viral από τους Judas Priest σε μια ανάρτηση όπου χορεύει ξέφρενα σε συναυλία τους στη Μαδρίτη (με μπλουζάκι των Τεξανών Power Trip).

Και κάπου εδώ δεν γίνεται να μη μας περάσει από το μυαλό… τι σχέση έχει ο Χαβιέ Μπαρδέμ με το metal και τους Iron Maiden; Το ντοκιμαντέρ των Maiden που γιορτάζουν την 50η επέτειό τους το 2025, αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο έτος. Η Universal Pictures International έχει εξασφαλίσει τα παγκόσμια δικαιώματα της ταινίας αν και η διανομή της στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ακόμη στον αέρα. Ημερομηνίες δεν έχουμε, τίτλο δεν έχουμε, άρα τι ξέρουμε μέχρι στιγμής;

Iron Maiden, 1985 στο Rock in Rio AP Photo

“Mια μοναδική οπτική εμπειρία που αναδεικνύει την ευρεία απήχηση των Iron Maiden”

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Malcolm Venville, και στόχος του είναι να εμβαθύνει στην αξιοσημείωτη 50ετή ιστορία και κληρονομιά των Iron Maiden, αφηγούμενη την ιστορία από την οπτική γωνία τόσο του συγκροτήματος όσο και κάποιων διάσημων οπαδών του. Μέσα σε αυτούς ο ηθοποιός Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem), ο Lars Ulrich (Scorpions) και ο Gene Simmons (KISS).

Η ταινία θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με βασικά μέλη από όλη τη διάρκεια της πορείας του συγκροτήματος, και στο πλαίσιό του θα ακούσουμε και την τελευταία συνέντευξη με τον πρώτο τραγουδιστή Paul Di’Anno, ο οποίος πέθανε πέρυσι.

Προφανώς θα θυμηθούμε όλη την πορεία της μπάντας, τα πέντε Νο1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα στοιχεία που τους εξακόντισαν στην κορυφή. Εκτός από αρχειακό υλικό, θα υπάρχουν και νέες σκηνές κινουμένων σχεδίων με τη μασκότ του συγκροτήματος, τον Eddie, που θα συνθέσουν: «μια μοναδική οπτική εμπειρία που αναδεικνύει την ευρεία απήχηση των Iron Maiden και την ισχυρή σύνδεση μεταξύ του συγκροτήματος και του πραγματικά παγκόσμιου στρατού των οπαδών τους».

David Murray, Bruce Dickinson, Adrian Smith των Iron Maiden AP PHOTO

Iron Maiden – Το αουτσάιντερ που κέρδισε κόντρα στις πιθανότητες

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Malcolm Venville είναι γνωστός για τις ταινίες του βασισμένες σε ιστορικές προσωπικότητες: τη μίνι σειρά του 2024 Churchill at War και τη δραματική τριλογία του που επικεντρώνεται στους προέδρους των ΗΠΑ Οδυσσέα Σ. Γκραντ, Αβραάμ Λίνκολν και Θίοντορ Ρούσβελτ.

Ο Rod Smallwood, μάνατζερ των Iron Maiden, δήλωσε ότι ο Venville και η ομάδα του είχαν «απεριόριστη πρόσβαση στο συγκρότημα, τους οπαδούς μας και τους μουσικούς συναδέλφους μας. Πιστεύουμε ότι θα ενθουσιάσουν όχι μόνο τους οπαδούς της μουσικής, αλλά και όλους όσους αγαπούν μια ιστορία ενός αουτσάιντερ που κερδίζει κόντρα στις πιθανότητες».

Αν και η εμπορική ακμή των Iron Maiden επικεντρώνεται στη δεκαετία του 1980, με άλμπουμ με επιτυχίες όπως το “The Number of the Beast” – που έγινε δύο φορές πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο – η μπάντα συνεχίζει να προσφέρει μοναδικό θέαμα στους οπαδούς της (τους είδαμε και στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ καθώς και τον Bruce σόλο στο. Ρελεασε).

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους, το “Senjutsu” του 2021, έφτασε στο νούμερο 2 των βρετανικών charts και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές, με τον Guardian να του δίνει πέντε αστέρια και να το αποκαλεί «εκκεντρικό, βομβαρδιστικό heavy metal στα καλύτερά του».

Χαβιέ Μπαρδέμ – Ακούει Metallica και χαλαρώνει…

Και τώρα η ερώτηση που κρέμεται στα χείλη είναι από πού και ως πού ο Μπαρδέμ θα είναι μέρος ενός ντοκιμαντέρ που απευθύνεται κυρίως στη φυλή των metalheads.

Viral έγινε η ανάρτηση των Judas Priest με τον ηθοποιό να “τα δίνει όλα” σε συναυλία τους στη Μαδρίτη την περασμένη χρονιά.

Στον επίσημο ιστότοπο των Χρυσών Σφαιρών και στο πλαίσιο του πρόμο για την ταινία “Mother” διαβάζουμε απόσπασμα συνέντευξής του, όπου απαντώντας στον δημοσιογράφο για το πώς πέρασε το καλοκαίρι του 2018, ο Μπαρδέμ αναφέρει.

«Είδα τους: Metallica, Judas Priest, Scorpions, Accept, Ozzy Osbourne, Kiss, Iron Maiden δύο φορές και Pearl Jam, σε λιγότερο από ενάμιση μήνα. Τα αυτιά μου αιμορραγούσαν, αλλά η καρδιά μου ήταν γεμάτη. Μου αρέσει πολύ το heavy metal…» πρόσθεσε γελώντας. «Στην Πενέλοπε δεν αρέσει αυτή η μουσική, όχι. Της αρέσουν περισσότερο άλλα πράγματα. »

“Όταν βρίσκεστε στο πλατό και ετοιμάζεστε να παίξετε μια σκηνή, παίζετε heavy metal μουσική” ρώτησε ο δημοσιογράφος.

“Ναι. Όπως για παράδειγμα, για τον Escobar (στο Loving Pablo) άκουγα πολύ heavy metal για τις σκηνές όπου πρέπει να είμαι επιθετικός. Αλλά με χαλαρώνει επίσης. Μπορώ να χαλαρώσω ακούγοντας Metallica είτε το πιστεύετε είτε όχι. Το σύστημά μου είναι συνηθισμένο σε αυτό. Αγαπώ τα ντραμς, οπότε φυσικά, ο Lars Ulrich και ο Nicko McBrain των Iron Maiden, είναι καταπληκτικοί ντράμερ. Αλλά φυσικά ακούω όλα τα είδη μουσικής, εκτός από τη ραπ. Ποτέ δεν κατάλαβα τη ραπ, δεν είναι μέρος του συστήματός μου. Αλλά είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πραγματικά τους Iron Maiden στην Ισπανία -και ήμουν σαν έφηβος με τους New Kids on the Block!”

Ψαχουλεύοντας λίγο περισσότερο τη “θητεία” του Μπαρδέμ στη heavy metal διαβάζουμε ότι έχει δηλώσει ότι οι AC/DC τον βοήθησαν να μάθει να μιλάει αγγλικά και είναι λάτρης των Pearl Jam.

Μπορεί να διακρίνεται όταν υποδύεται φανατικούς, δολοφόνους και ψυχοπαθείς, στην πραγματική ζωή όμως, ο ηθοποιός αγαπά τη γυναίκα του (…και τον Μπραντ Πιτ) και κλαίει όταν δει τον E.T.

Άρα το πιθανότερο είναι ο Μπαρδέμ να “δώσει πόνο” περιγράφοντας συναισθηματικά τις εκρηκτικές εμπειρίες του με τους Maiden, που θα γιορτάσουν περαιτέρω την επέτειο των 50 χρόνων τους στην παγκόσμια περιοδεία “Run for Your Lives”. Οι εμφανίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν από την Ευρώπη τον Μάιο. Η περιοδεία θα συνεχιστεί μέχρι το 2026 και θα είναι η πρώτη των Iron Maiden χωρίς τον μακροχρόνιο ντράμερ Nicko McBrain, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του πέρυσι.

Ο McBrain αντικαταστάθηκε από τον Simon Dawson, έναν session drummer, ο οποίος έχει επίσης περάσει χρόνια παίζοντας με τον μπασίστα των Iron Maiden, Steve Harris στους British Lion.