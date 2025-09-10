Pulp, Wolf Alice και Fontaines DC υποψήφιοι για το βραβείο Mercury 2025

Το βρετανικό συγκρότημα Wolf Alice κατέρριψε ένα ρεκόρ του Mercury Prize, καθώς έγινε το μοναδικό σχήμα στην 34χρονη ιστορία του θεσμού που έχει προταθεί για καθένα από τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ του.

Οι Pulp, Wolf Alice, Fontaines DC, CMAT και Sam Fender βρίσκονται ανάμεσα στους 12 υποψήφιους για το Mercury Prize 2025, που αναδεικνύει το καλύτερο άλμπουμ από Βρετανία ή Ιρλανδία την τελευταία χρονιά

Για πρώτη φορά στην ιστορία του βραβείου, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί εκτός Λονδίνου και θα πραγματοποιηθεί στο Utilita Arena του Νιούκαστλ στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Πέρυσι, το συγκρότημα English Teacher από το Λιντς κέρδισε το βραβείο για το ντεμπούτο άλμπουμ του, «This Could Be Texas», και 12 καλλιτέχνες επιδιώκουν τώρα να ακολουθήσουν τα βήματά τους.

Το συγκρότημα απέσπασε την τέταρτη υποψηφιότητά του για το The Clearing, άλμπουμ που βασίζεται στους ήχους της soft rock της δεκαετίας του 1970.

Άλλοι υποψήφιοι για το μουσικό βραβείο του 2025 είναι οι Pulp με το «More», το πρώτο τους άλμπουμ μετά από 24 χρόνια. Το θρυλικό συγκρότημα από το Σέφιλντ έχει κερδίσει το βραβείο το 1996 για το πρωτοποριακό του άλμπουμ, «A Different Class».

Σε ηλικία 84 ετών, ο μουσικός της φολκ Μάρτιν Κάρθι είναι ο μεγαλύτερης ηλικίας υποψήφιος για το βραβείο Mercury, σύμφωνα με το BBC για το άλμπουμ «Transform Me Then Into A Fish».

Ο Σαμ Φέντερ είναι υποψήφιος με το τρίτο άλμπουμ του, «People Watching» Υποψήφιοι είναι επίσης ο μουσικός της τζαζ Τζο Γουέμπ με καταγωγή από την Ουαλία, ο οποίος ενσωματώνει τη μουσική κληρονομιά της χώρας του (μαζί με την αγάπη του για την Britpop) στο άλμπουμ του, «Hamstrings and Hurricanes» και ο Σκωτσέζος Τζέικομπ Άλον με το πρώτο άλμπουμ του, «In Limerence».

Η CMAT είναι υποψήφια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με το καινούριο της άλμπουμ, «Euro-Country», το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου και οι Fontaines DC με το τέταρτο άλμπουμ τους, «Romance».

Το μουσικό βραβείο διεκδικούν επίσης η FKA Twigs με το «Eusexua», η PinkPantheress με το «Fancy That», ο ράπερ Pa Salieu με το «Afrikan Alien» και η Emma-Jean Thackray με το «Weirdo».

Παρά τη δυνατή shortlist, δεν έλειψαν και οι … απουσίες. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αποκλεισμών συγκαταλέγονται η Little Simz και οι Ezra Collective – και οι δύο πρώην νικητές του βραβείου – των οποίων τα άλμπουμ Lotus και Dance, No-One’s Watching απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές. Επίσης, η πολυαναμενόμενη επιστροφή των The Cure με το άλμπουμ Songs Of A Lost World δεν κατάφερε να βρεθεί στη λίστα.