Queen: Ανέβασαν στο Youtube το Live τους στο Χάρκοβο και μαζεύουν χρήματα για τον ουκρανικό λαό

Στην απόφαση να κάνουν τη ζωντανή τους εμφάνιση του 2008 στο Χάρκοβο διαθέσιμη στο YouTube προχώρησαν οι Queen για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία.

Με την κίνηση αυτή συγκεντρώνουν χρήματα για να διατεθούν για τη στήριξη του ουκρανικού λαού που βιώνει τον πόλεμο.

Στο άκουσμα της είδησης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο θρύλος των Queen Brian May είχε κάνει ανάρτηση στα social media λέγοντας: «Σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους στην Ουκρανία, είμαστε συγκλονισμένοι, σοκαρισμένοι, λυπημένοι που η όμορφη χώρα σας έχει δεχθεί εισβολή και απειλείται η ίδια η ζωή σας. Στέλνουμε την αγάπη και τις προσευχές μας. Και κάποια μέρα θα χορέψουμε ξανά μαζί».

Τόσο ο Brian May όσο και ο Roger Taylor είχαν ανακοινώσει στο Instagram τους ότι η ηχογράφηση των Queen και Paul Rodgers Live in Ukraine θα γίνει διαθέσιμη για παρακολούθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο επίσημο κανάλι του συγκροτήματος στο YouTube από το Σάββατο (19/3).

Έγραψαν: «Queen + Paul Rodgers: Live In Ukraine 2008. YouTube Special. Συγκέντρωση χρημάτων για την ανακούφιση της Ουκρανίας. Τον Σεπτέμβριο του 2008 οι Queen + Paul Rodgers απάντησαν σε ένα κάλεσμα από το Ίδρυμα ANTIAIDS της Ουκρανίας Elena Pinchuk για να προσεγγίσουν τη νεολαία της χώρας με το μήνυμα "Don't Let AIDS Ruin Your Life" παίζοντας σε μια δωρεάν συναυλία ευαισθητοποίησης για το AIDS στην ιστορική συναυλία Life Must Go On στο Χάρκοβο, μπροστά σε κοινό άνω των 350.000, ενώ περισσότερα από 10 εκατομμύρια το παρακολούθησαν online».

