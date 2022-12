Red Hot Chili Peppers: Το τραγούδι που δεν "τους καθόταν", αλλά το βίντεο ξεπέρασε το 1 δισ. προβολές

Το μουσικό βίντεο των Red Hot Chili Peppers για την επιτυχία τους “Californication” έχει ξεπεράσει τις ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Είναι το πρώτο βίντεο των Red Hot Chili Peppers (RHCP) με ένα δισεκατομμύριο προβολές, όπως αναφέρει το Variety, και με μέσο όρο πάνω από 290.000 προβολές την ημέρα το 2022.

Το βίντεο με το συγκρότημα "στα καλύτερά" του, που κυκλοφόρησε το 2000 για το τέταρτο τραγούδι του ομότιτλου άλμπουμ των RHCP του 1999 και αναρτήθηκε στο YouTube το 2009, σκηνοθέτησαν ο Τζόναθαν Ντέιτον και η Βάλερι Φάρις.

Πρωταγωνιστούν τα μέλη του συγκροτήματος, Άντονι Κίντις, Φλι, Τσαντ Σμιθ και Τζον Φρουσιάντε με φυσική παρουσία όσο και ως ψηφιακά avatar στο στιλ του video game Tony Hawk's Pro Skater. Το άλμπουμ “Californication” είναι το έβδομο άλμπουμ της δημοφιλούς μπάντας και κυκλοφόρησε στις 8 Ιουνίου του 1999 από την Warner Bros.

Έγινε δε τεράστια επιτυχία και είναι το πιο επιτυχημένο σε πωλήσεις άλμπουμ της μπάντας. Μόνο στην Ευρώπη μέχρι το 2002 είχε πουλήσει 4 εκατομμύρια αντίτυπα. Αν και λέγεται ότι ενδιαφερόταν ο Μπάουι να κάνει την παραγωγή τελικά την ανέλαβε ο Ρικ Ρούμπιν. Ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε (John Frusciante) άντλησε έμπνευση για το τραγούδι από το “Carnage Visors” του συγκροτήματος The Cure.

Το συγκρότημα δυσκολεύτηκε να ενορχηστρώσει το " Californication"

O Flea και ο Anthony Kiedis των Red Hot Chili Peppers στο Ace Hotel του Los Angeles 2016/RICH FURY/AP

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Άντονι Κίντις, αναφέρει στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του “Scar Tissue” ότι εμπνεύστηκε τον στίχο όταν είχε πάει στη Νέα Ζηλανδία και άκουσε μια γυναίκα στον δρόμο να ισχυρίζεται πως υπάρχουν κατάσκοποι-μέντιουμ στην Κίνα. Το κομμάτι ακόμα αναφέρεται για την παρακμή των δυτικών κοινωνιών (“είναι η άκρη του κόσμου και όλου του δυτικού πολιτισμού”) αλλά και κάνει και πολλές αναφορές στην ποπ κουλτούρα - συμπεριλαμβανομένων των Κερτ Κομπέιν και Ντέιβιντ Μπάουι, το έπος των Star Wars και τη σειρά Star Trek.

Red Hot Chili Peppers EUROKINISSI

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Άντονι Κίντις, λέει στο βιβλίο του “Scar Tissue” πως το συγκρότημα δυσκολεύτηκε πολύ, να “κουμπώσει” μουσική πάνω στους στίχους του. Παρόλο που ο Κίντις είχε γράψει μερικούς από τους πιο ωραίους στίχους που είχε γράψει ποτέ, το συγκρότημα δεν μπορούσε να βρει τον τρόπο να ενορχηστρώσει το κομμάτι. Ήταν σχεδόν έτοιμοι να ολοκληρώσουν το άλμπουμ χωρίς αυτό το τραγούδι, όταν μια μέρα ο Φρουσιάντε όρμησε στο στούντιο αναφωνώντας πως είχε τη λύση. Έπαιξε το κομμάτι όπως το είχε φανταστεί και … το τραγούδια απογειώθηκε συμπαρασύροντας και την καριέρα των Peppers.

Ο Φρουσιάντε ηχογράφησε πέντε άλμπουμ με την μπάντα, αλλά το 1992 αποχώρησε από το συγκρότημα. Αφού το 1998 απεξαρτήθηκε από τα ναρκωτικά ενώθηκε πάλι με τους Red Hot Chili Peppers και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Californication. Στις 16 Δεκεμβρίου 2009, ανακοίνωσε και πάλι την αποχώρηση του από τους Peppers, με σκοπό να επικεντρωθεί στην σόλο καριέρα του.

Το 2019 ανακοίνωσε για άλλη μία φορά την επιστροφή του στους Red Hot Chili Peppers με τους οποίους κυκλοφόρησε τον περασμένο Οκτώβριο το 13ο άλμπουμ της μπάντας με τίτλο "Return Of The Dream Canteen" (ηχογραφήθηκε μαζί με το "Unlimited Love".

Περιοδεία αγκαλιά με… Iggy Pop

O Iggy Pop στο Isle of Wight festival, του Newport 2008/NATHAN STRANGE/AP PHOTO)

Οι Red Hot Chili Peppers ανακοίνωσαν πριν από λίγες μέρες τις ημερομηνίες της παγκόσμιας περιοδείας του μαζί τους The Strokes, Iggy Pop, The Mars Volta, St. Vincent, The Roots, Thundercat και King Princess.

Νωρίτερα φέτος κυκλοφόρησε video game βασισμένο στο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος. Η μπάντα πιθανότητα στην περιοδεία της θα συμεριλάβει τραγούδια από τα νέα άλμπουμ, ‘Unlimited Love’ και ‘Return Of The Dream Canteen’.

