Release Athens: 10 πράγματα που δεν ήξερες για τον "Νονό της punk" Iggy Pop

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, το Release Athens 2022 υποδέχεται δύο αληθινούς θρύλους του rock'n'roll σε μια ανεπανάληπτη βραδιά.

O μοναδικός και ασύγκριτος Iggy Pop επιστρέφει μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του 2019 για να μας χαρίσει ένα greatest hits show γεμάτο από τη δική του αστείρευτη ενέργεια. Co-Headliner o Liam Gallagher, στην καλύτερη φάση της μετά-Oasis πορείας του.

Το φαινόμενο Iggy Pop

Tραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός o Iggy Pop έχει ζήσει ήδη 10 ζωές και ακόμα ανεβαίνει στη σκηνή. Αρκεί να τον δεις εκεί πάνω στον φυσικό του χώρο για να νιώσεις απόλυτο δέος για μία από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές του rock'n'roll. Γνωστός για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, η ψυχή των Stooges, έδωσε τον ορισμό του τι σημαίνει "ωμή ενέργεια". Πενήντα χρόνια μετά, απλά αρνείται να σταματήσει.

O Iggy Pop στο Montreux Jazz Festival στην Ελβετία το 2006 AP

Ακμαίος, πάντα επίκαιρος και επικίνδυνος, ένα ανήμερο θηρίο που με την επιδραστική παρουσία του εξακολουθεί να σημαδεύει την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα... ηλεκτροδοτήσει ξανά την Πλατεία Νερού με κλασικά τραγούδια, σαν τα: "I Wanna Be Your Dog", "The Passenger", "Lust For Life", "Gimme Danger", "Down On The Street", "Some Weird Sin", "No Fun", "Nightclubbing", "I'm Bored", "Cry For Love" και πολλά άλλα.

10 πράγματα που (ίσως) δεν γνώριζες για τον Iggy Pop

Το πραγματικό του όνομα ήταν James Newell Osterberg Jr. Ευτυχώς το όνομα Iggy Pop που διάλεξε αργότερα μας γλίτωσε από ένα πιθανό συγκρότημα: “James and the Stooges”! Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μίσιγκαν σε μία οικογένεια εργατικής τάξης και ζούσε σε οικισμό με τροχόσπιτα και λυόμενα σπίτια. Ξεκίνησε παίζοντας ντραμς και τίποτα δεν έδειχνε ότι θα αποκτούσε αυτή την ανεπανάληπτη περσόνα performer στη σκηνή. Η πρώτη του μπάντα λεγόταν “The Iguanas”. Όταν πήγαινε Λύκειο - ούτε έπινε ούτε κάπνιζε και του άρεσε το γκολφ. Σύχναζε με πλούσια παιδιά, ήξερε όμως ότι εκείνος είχε μεγαλύτερα πλούτη. Ποια ήταν; Ο Iggy είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: “Είχα έναν πλούτο που τους νικούσε όλους. Είχα την επένδυση που έκαναν οι γονείς μου σε μένα. Είχα μεγάλη φροντίδα. Με βοήθησαν να εξερευνήσω οτιδήποτε με ενδιέφερε. Μου παραχώρησαν το δωμάτιό τους στο λυόμενο που μέναμε γιατί ήταν το μοναδικό στο οποίο χωρούσαν τα ντραμς μου”.

Η επαφή του με το συγκρότημα "Prime Movers" σε ηλικία 18 ετών έφερε και το ψευδώνυμο "Iggy" - “χαϊδευτικό” από το Iguanas. Σύμφωνα με τον βιογράφο του, Jim Ambrose, τα δύο χρόνια που πέρασε μαζί τους έμαθε για “τέχνη, πολιτική και πειραματισμό”. Το 1967 γνώρισε τους: Dave Alexander, Scott και Ron Asheton, και σχημάτισε τους “Psychedelic Stooges”. Για το 17ο άλμπουμ του με τίτλο “Post Pop Depression” ο Iggy ζήτησε τη βοήθεια του Josh Homme των “Queens of the Stone Age”, για τη δημιουργία του δίσκου. Η συζήτησή τους ξεκίνησε από ένα απλό μήνυμα και έφτασαν να περνούν χρόνο μαζί στην έρημο με τον κιθαρίστα του συγκροτήματος, Dean Fertitia και τον ντράμερ των “Arctic Monkeys”, Matt Helders. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο θρυλικό Joshua Tree, στην καλιφόρνια. Τον Δεκέμβριο του 2016, το άλμπουμ προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία “Best Alternative Music Album” και έχασε από το “Blackstar” του David Bowie. Μετά τα άλμπουμ “The Stooges” (1969) και “Fun House” (1970), ο δίσκος “Raw Power" κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1973 με την υπογραφή του David Bowie. Ο Pop πάντα έλεγε ότι ο Bowie καταλάβαινε πολύ καλά τον ήχο και τις “αρχές” των Stooges και ότι ήταν περήφανος για αυτόν τον δίσκο.Ο Kurt Cobain των Nirvana έγραφε στα ημερολόγιά του πολύ συχνά ότι το “Raw Power” ήταν το πιο αγαπημένο του άλμπουμ.



Iggy Pop YOUTUBE



Ο Iggy Pop ξανασυνεργάστηκε με τον Bowie στο “Lust for Life” στο δεύτερο σόλο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε στις 9 Σεπτεμβρίου 1977. Και οι δύο ζούσαν στο Βερολίνο εκείνο το διάστημα και ήταν επηρεασμένοι από τη γερμανική κουλτούρα. Ο Iggy έχει πει στους New York Times για τον Bowie: “Η φιλία μας ήταν ότι αυτός ο τύπος με έσωσε από βέβαιο επαγγελματικό και ίσως και προσωπικό αφανισμό”. Ήταν πιο πολύ ένας ευεργέτης από ότι φίλος, με τον τρόπο που ο πολύς κόσμος εννοεί τη φιλία. Ξεπέρασε τον εαυτό του για να μου εναποθέσει λίγο καλό κάρμα”. Τελικά ο Iggy κατάλαβε ότι η αποτοξίνωση ήταν μονόδρομος, για να συνεχίσει την καριέρα του ως ροκ σταρ. Σε ηλικία 40 ετών ο γερόλυκος της ροκ, αποφάσισε να ασχοληθεί με την ηθοποιία. Όπως ο ίδιος εξήγησε, αυτό που τον μάγεψε στην υποκριτική ήταν η δύναμη των λέξεων και η ερμηνεία των ηθοποιών, που πάνω στην σκηνή εκφράζονταν χωρίς ενισχυτές, χωρίς δυνατή μουσική και τεχνικούς. Έκανε μαθήματα υποκριτικής στη Νέα Υόρκη, διάβασε θεατρικά έργα συγγραφέων και σκέφτηκε "Θεέ μου τι όμορφος κόσμος!".



Iggy Pop RELEASEATHENS.GR



Tον αποκαλούν εφευρέτη της βουτιάς από τη σκηνή του λεγόμενου “stage dive”. Τις περισσότερες φορές το πλήθος τον έπιανε, ενώ υπήρξαν και διάφορες αστοχίες που τον άφηναν... ελαφρά τραυματισμένο. Πάντως το stage dive είναι το σήμα κατατεθέν του. Η πιο παλιά βουτιά που έχει καταγραφεί είναι (μάλλον) το 1970 στο Midsummer Rock Festival. Μάλιστα, ο μύθος λέει ότι αλειφόταν με φυστικοβούτυρο για να κάνει την εμπειρία πιο θελκτική για το πλήθος. Οι ζωντανές εμφανίσεις του Iggy Pop ήταν ένα φλερτ με τα άκρα. Γυμνός από τη μέση και πάνω (είχε δει ένα λεύκωμα με Φαραώ και του είχε φανεί πολύ κουλ που ήταν ημίγυμνοι) με λάτεξ μπικίνι και άσεμνες χειρονομίες. Μαχαίρωνε τον εαυτό του με σπασμένα γυαλιά ή μαχαίρια στη σκηνή, ενώ το 1974 στη Rodney Bingenheimer’s English Disco χάραξε ένα Χ στο στήθος του. Το 2008, η επίσης γεννημένη στο Μίσιγκαν, Madonna μπήκε στο Rock And Roll Hall Of Fame. Για να το… γιορτάσει και να σνομπάρει λίγο τον θεσμό, η “βασίλισσα της ποπ” προσκάλεσε τον συντοπίτη της Iggy και τους Stooges να παίξουν το "Burning Up" και το "Ray of Light" από τον ομώνυμο δίσκο της του '98. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να διαμαρτυρηθεί γιατί οι Stooges δεν είχαν μπει ακόμα στο Rock And Roll Hall Of Fame (στο οποίο μπήκαν το 2010).

Release Athens 2022 - Tο πρόγραμμα της 8ης ημέρας

Πριν από τον Iggy Pop, στη σκηνή του Release θα δούμε τον Liam Gallagher. Η φωνή και ψυχή των Oasis κι ένας από τους τελευταίους πραγματικούς rock stars της εποχής μας, έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που η solo καριέρα του απογειώνεται. Μαζί τους, οι Sleaford Mods, το τρομερό ντουέτο από το Nottingham, και οι The K's, μία από τις πλέον ανερχόμενες indie-rock μπάντες της Βρετανικής σκηνής.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 17:30

17.55 / The Noise Figures

18.45 / The K's

19.45 / Sleaford Mods

21.15 / Liam Gallagher

23.15 / Iggy Pop

Info: Πλατεία Νερού. Εισιτήρια: Προπώληση 50€, AMEA 50€, VIP 120€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Clutch 70€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Bauhaus 70€ / Προσφορά διημέρου για Iggy Pop – Liam Gallagher + Nick Cave 90€. Εισιτήρια εδώ.

