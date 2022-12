Release Athens 2023: Οι Helloween έρχονται στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2023 υποδέχεται τους Helloween, το Σάββατο 17 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Η εμβληματική μπάντα από την Γερμανία, οι αδιαφιλονίκητοι ηγέτες του ευρωπαϊκού power metal, υπόσχονται μια από τις σπουδαιότερες metal βραδιές της ζωής μας, με ένα setlist όνειρο για κάθε οπαδό!

Ένα από τα δύο-τρία πιο επιδραστικά συγκροτήματα που γέννησε η έκρηξη του metal στα 80s, οι Helloween ξεκίνησαν στις αρχές τις δεκαετίας από το Αμβούργο και δεν άργησαν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Με την κυκλοφορία του “Keeper of the Seven Keys: Part I” καθόρισαν τι σημαίνει ευρωπαϊκό power metal, ενώ με το δεύτερο μέρος του καθιερώθηκαν οριστικά στη συνείδηση των metalheads ολόκληρου του πλανήτη.

Η συνέχεια ήταν το ίδιο εντυπωσιακή. 16 studio albums με εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες συναυλίες και εμφανίσεις στα κορυφαία φεστιβάλ ως headliners, διατήρησαν τους Helloween στην πρώτη γραμμή του metal, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα.

Με την πολυπόθητη επιστροφή των Michael Kiske και Kai Hansen στο γκρουπ και τη σταθερή παρουσία των Weikath και Grosskopf, το συγκρότημα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην πολύχρονη ιστορία του με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου, το 2021.

Το “Helloween” αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς και πρόσθεσε μερικά ακόμα σπουδαία τραγούδια σε μια δισκογραφία που ήταν ήδη γεμάτη από αυτά, όπως τα αξεπέραστα anthems “Ride The Sky”, “A Tale That Wasn’t Right”, “Eagle Fly Free”, “Power”, “I Want Out” και πολλά ακόμα.

*Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα!

Πληροφορίες και εισιτήρια

Η προπώληση ξεκινάει τη Δευτέρα 5/12, στις 11:30, προς 45€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με πρώτη τιμή στα 120€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στο χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμο το πρώτο διήμερο εισιτήριο του Release Athens 2023 για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ - η 2η εκ των οποίων θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα - επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Helloween & more tba (17/6/23, Πλατεία Νερού) + Headliner & more tba (7/6/23, Πλατεία Νερού) προς 80€ (κέρδος 10€)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα releaseathens.gr / viva.gr, Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης. Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr.

