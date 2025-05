Release Athens – Ποιοι θα δώσουν “τη σκυτάλη” στον εκρηκτικό Morrissey

Το Release ανεβάζει στη σκηνή της Πλατείας Νερού δύο ονόματα που θα μας ταξιδέψουν σε μερικές από τις απολαυστικότερες και πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της βρετανικής μουσικής, πριν δούμε τον ανεπανάληπτο “Moz”.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Supergrass και τους The Damned, την Τετάρτη 16 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των 90s οι Supergrass και η εμβληματική μπάντα που άναψε το πρώτο φυτίλι στην έκρηξη του punk, οι The Damned, θα μας ταξιδέψουν σε μερικές από τις απολαυστικότερες και πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της Βρετανικής μουσικής, μέχρι να έρθει η ώρα για την πολυαναμενόμενη εμφάνιση του Morrissey, που θα είναι ο headliner της βραδιάς.

Release με Supergrass ψυχεδελικές και blues επιρροές

Οι Supergrass το γιορτάζουν με μια μεγάλη περιοδεία που θα τους φέρει και στην Ελλάδα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, για ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους.

Σχηματίστηκαν το 1993 από τους Gaz Coombes, Danny Goffey και Mick Quinn, και κατάφεραν να κυκλοφορήσουν πέντε διαδοχικά Top 10 άλμπουμ και δέκα Top 20 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ταυτόχρονα εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Από την κυκλοφορία του “Caught By The Fuzz“, που ανακηρύχθηκε Single of the Week από τα NME και Melody Maker, οι Supergrass απέδειξαν πως πρόκειται για ένα εμπνευσμένο γκρουπ που μπορεί να γράφει με άνεση σπουδαία τραγούδια όπως τo mega-hit “Alright”, ένα από τα πιο feel-good τραγούδια των τελευταίων τριών δεκαετιών, το “Lenny” και το “Mansize Rooster”, μεταξύ πολλών άλλων.

Παρότι συνδέθηκαν με τη Britpop σκηνή, οι Supergrass συνέχισαν με την ίδια ένταση ακόμα κι όταν η εποχή εκείνη άρχισε να ξεθωριάζει, εξελίσσοντας τον ήχο τους και ενσωματώνοντας τις πιο ψυχεδελικές και blues επιρροές τους. Πέρα από την εμπορική επιτυχία που γνώρισαν, οι δίσκοι που ακολούθησαν, (“In It For The Money”, “Supergrass”, “Life On Other Planets” κ.α.), με τραγούδια όπως τα “Richard III”, “Late In The Day”, “Mary”, “Moving”, “Pumping On Your Stereo”, “St. Petersburg”, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πλούσια κληρονομιά, γεμάτη ενέργεια και χιούμορ, που όχι μόνο σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά αλλά συνέχισε να αποκτά νέους οπαδούς, ακόμα και μετά τη διάλυση της μπάντας το 2010.

Αν και το γκρουπ επέστρεψε στις συναυλίες από το 2019, η φετινή χρονιά είναι η πλέον σημαδιακή για αυτούς, αφού κλείνουν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους, “I Should Coco” (1995), το οποίο στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή.

The Damned – Περιοδεύουν με την κλασική τους σύνθεση

Οι The Damned σχηματίστηκαν το 1976 και έγραψαν ιστορία ως το πρώτο βρετανικό punk συγκρότημα που κυκλοφόρησε single (“New Rose”) και άλμπουμ (“Damned Damned Damned”). Με δώδεκα studio άλμπουμ και αρκετά singles στα βρετανικά charts, οι The Damned αναδείχθηκαν από τη punk σκηνή του Λονδίνου ως πρωτοπόροι του είδους και κατάφεραν να εξελιχθούν πέρα από τα όριά της, κερδίζοντας έναν τεράστιο κύκλο οπαδών χάρη στις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Σαράντα οχτώ χρόνια μετά το πρωτοποριακό ντεμπούτο τους, οι The Damned δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν σπουδαίους δίσκους, με το πιο πρόσφατο, “Darkadelic” (2023), να φτάνει στο Top 10 των βρετανικών charts και να επιβεβαιώνει την αμείωτη δημιουργικότητα και σημασία τους.

Το μεγαλύτερο γεγονός, όμως, στην πρόσφατη ιστορία των The Damned ήταν η περσινή, ιστορική επιστροφή του Rat Scabies με αποτέλεσμα, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, το γκρουπ να περιοδεύει με την κλασική του σύνθεση που περιλαμβάνει τους Dave Vanian (φωνή), Captain Sensible (κιθάρα, φωνητικά), Rat Scabies (drums, φωνητικά), Paul Gray (μπάσο, φωνητικά) και Monty Oxymoron (πλήκτρα, φωνητικά).

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για ένα σπουδαίο show με τεράστια τραγούδια από κλασικά άλμπουμ όπως τα “Machine Gun Etiquette”, “The Black Album” και “Strawberries”, καθώς και αγαπημένα κομμάτια όπως τα “Neat Neat Neat”, “New Rose”, “Smash It Up”, “Life Goes On”, “Eloise”, “Alone Again Or”, “The Shadow of Love”, “Is It A Dream”, μεταξύ πολλών άλλων.

Release Athens εισιτήρια και προσφορές

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται προς 63€ και για περιορισμένο αριθμό. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 170€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται προνομιακές παροχές.

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Διήμερο Εισιτήριο / Morrissey, Supergrass, The Damned (16/7, Πλατεία Νερού) + London Grammar, AURORA, Klangphonics (11/7, Πλατεία Νερού) προς 90€ (όφελος 31€)

Τριήμερο Εισιτήριο / Morrissey, Supergrass, The Damned (16/7, Πλατεία Νερού) + IDLES, Glass Beams, Sprints (18/6, Πλατεία Νερού) + Fontaines D.C., Boy Harsher & more tba (27/6, Πλατεία Νερού) προς 125€ (όφελος 36€)

Διάθεση εισιτηρίων: