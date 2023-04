Release Athens X SNF Nostos: 3 ιέρειες της urban μουσικής πλαισιώνουν Rosalía - Central Cee

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές ημέρες σε δύο σκηνές.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου, το Release Athens X SNF Nostos μετά τους headliners Rosalía και Central Cee υποδέχεται τρεις σπουδαίες εκπροσώπους της urban μουσικής.

Στη σκηνή της Πλατείας Νερού θα ανέβει η Tinashe, μια από τις πιο ξεχωριστές προσωπικότητες του R&B / hip-hop, αλλά και η Ayra Starr, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της μαύρης μουσικής. Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θα υποδεχτούμε την IAMDDB, μια από τις πλέον ανερχόμενες παρουσίες στον χώρο της hip-hop / trap και neo soul.

Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς την Tinashe. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός και χορεύτρια από μικρή ηλικία, ήταν frontwoman σε γκρουπ, ενώ την ίδια στιγμή είναι μια εξαιρετικά ικανή μουσικός που φροντίζει η ίδια κάθε λεπτομέρεια των τραγουδιών της (σύνθεση, παραγωγή, μίξη). Πλέον, κυκλοφορεί μόνη της τους δίσκους της (μέσω της Tinashe Music Inc) και έχει εξελιχθεί σε πρότυπο για τις νέες γυναίκες που θέλουν να δημιουργούν με απόλυτη ελευθερία.

Η σόλο καριέρα της ξεκίνησε το 2012, με την κυκλοφορία του mixtape In Case We Die και μέσα σε μια δεκαετία η Tinashe έχει προλάβει να κυκλοφορήσει τρία mixtapes, πέντε studio albums και να συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα αστέρια του R&B, της pop και του hip-hop - όπως οι Britney Spears, A$AP Rocky, Usher, Charli XCX, Chance The Rapper, Travis Scott και Calvin Harris.