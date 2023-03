Release Athens X SNF Nostos: Τρία συγκροτήματα πλαισιώνουν Röyksopp και Tash Sultana

Το 2023, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, παρουσιάζοντας τρεις σπουδαίες φεστιβαλικές συναυλιακές ημέρες σε δύο σκηνές. Την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στο Release Athens X SNF Nostos, μετά τους headliners Röyksopp και Tash Sultana, σειρά παίρνουν τρία ακόμα συγκροτήματα που υπόσχονται μια συναρπαστική φεστιβαλική εμπειρία.



Στη σκηνή της Πλατείας Νερού, θα ανέβουν οι M83, το σχήμα του ιδιοφυή Anthony Gonzalez, υπεύθυνοι για μερικές από τις πιο σπουδαίες στιγμές της indie / electro / dream pop των τελευταίων δύο δεκαετιών, σε ένα νέο εντυπωσιακό show. Στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), υποδεχόμαστε δύο πολύ σημαντικά ονόματα της World Reggae. Οι Dub Inc, μια από τις σπουδαιότερες και πιο επιτυχημένες μπάντες της σκηνής, επιστρέφουν στη χώρα την οποία θεωρούν δεύτερο σπίτι τους, και οι θρυλικοί Groundation θα γιορτάσουν μαζί μας την 20ή επέτειο του εμβληματικού "Hebron Gate".



Σύντομα, θα ανακοινωθούν περισσότερα ονόματα, τόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα όσο και για τις άλλες δύο που θα γίνουν στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας.

Το Release Athens X SNF Nostos πραγματοποιείται στις 20, 21 και 23 Ιουνίου και φέρνει μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής σε δύο stages, στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε ένα συναρπαστικό συναυλιακό τριήμερο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Release Athens 2023.

Το μουσικό σύμπαν των Μ83

Oι Μ83 έχουν χτίσει το δικό τους υπερβατικό μουσικό σύμπαν. Ο Γάλλος πολυοργανίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Anthony Gonzalez δημιούργησε μια δισκογραφία που εξερευνά την synth pop, τη dream pop, το shoegaze και το rock με έναν μοναδικό, ονειρικό τρόπο. "Ενα μουσικό φίλτρο δέους και συναισθηματικών κρεσέντων που σε οδηγεί να ανακαλύπτεις νέους κόσμους", όπως εύστοχα έχει χαρακτηριστεί.



Δίσκοι όπως τα υπερεπιτυχημένα "Before The Dawn Heals Us", "Hurry Up, We’re Dreaming" και τραγούδια σαν τα "Wait", "Midnight City", "Reunion", "Lower Your Eyelids to Die With the Sun" μας κάνουν να αναμένουμε την εμφάνισή τους ως ένα από τα highlights του καλοκαιριού!



Το 2023, οι M83 επιστρέφουν με το εξαιρετικό "Fantasy", με τον Gonzalez να δηλώνει πως έγραψε τον δίσκο έχοντας στο μυαλό του την ατμόσφαιρα των συναυλιών τους, όπου η ενέργεια που δημιουργείται από τον συνδυασμό ανάμεσα σε κιθάρες, ντραμς και synths οδηγεί σε μια ευφορική δίνη, δηλώνοντας ταυτόχρονα πως η επερχόμενη περιοδεία θα συνοδεύεται από το πιο φιλόδοξο οπτικοακουστικό show που έχουν παρουσιάσει ποτέ!

Dub Inc και ο χορός ξεκινά

Dub Inc TOINE

Οι Dub Inc έχουν περιοδεύσει σε ολόκληρο τον πλανήτη και δεν δείχνουν σημάδια κούρασης! Μια μπάντα που μόλις πατήσει στη σκηνή ξεκινά αμέσως ο χορός απ' όλους.

O ήχος τους αναμειγνύει reggae, dancehall και world music ενώ οι φωνές των Hakim "Bouchkour" Meridja και Aurelien "Komlan" Zohou ακούγονται διαφορετικές και ταυτόχρονα αλληλοσυμπληρώνονται. Το μήνυμά τους παραμένει παγκόσμιο, είτε τραγουδούν στα αγγλικά και τα γαλλικά είτε χρησιμοποιώντας την καμπίλε (Αλγερινή διάλεκτος), επιμένοντας στη σημαντικότητα της συγχώνευσης ιδεών και στιλ.

Με βάση το Σεντ-Ετιέν, έχουν στο ενεργητικό τους μια αξιοπρόσεκτη και εκτενή δισκογραφία, χωρίς ποτέ να παίζουν το παιχνίδι της δημοσιότητας και ακολουθώντας έναν δρόμο που χαράζουν μόνοι τους, με κινητήρια δύναμη το ταλέντο και το πάθος τους.

Groundation και reggae από την Καλιφόρνια

GROUNDATION LUGDIVINE UNFER

Οι Groundation δημιουργήθηκαν το 1998, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, από τον χαρισματικό ηγέτη τους, Harrison Stafford, ο οποίος τους οδήγησε στο ταξίδι που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της reggae. Περιτριγυρισμένος μόνιμα από καταπληκτικούς μουσικούς, ο Stafford κατόρθωσε να τιμήσει την παράδοση της reggae και παράλληλα να τη διανθίσει με jazz στοιχεία, μέσα από μια μεγάλη δισκογραφία.

To 2023, η μπάντα στήνει ένα ολοκαίνουργιο show για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία του σημαντικότερου album της, "Hebron Gate", παίζοντάς το ολόκληρο. Ο δίσκος θεωρείται δίκαια ως ένας από τους κορυφαίους της reggae σκηνής και χάρισε στους Groundation την απόλυτη αποδοχή.

Πληροφορίες - Εισιτήρια

Η προπώληση συνεχίζεται προς 35€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100€. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες, αναμνηστικό δώρο.

Επισημαίνουμε πως ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος που προσφέρει τις παραπάνω παροχές λειτουργεί μόνο στην Πλατεία Νερού αλλά οι κάτοχοι των VIP εισιτηρίων έχουν πρόσβαση και στις δύο σκηνές.

Οι εμφανίσεις των δύο headliners (στην Πλατεία Νερού και το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ) δε θα συμπίπτουν, ενώ θα εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος μετάβασης από το ένα stage στο άλλο.

Ταυτόχρονα, είναι διαθέσιμα δύο διήμερα εισιτήρια, για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ επωφελούμενοι από μια σημαντική έκπτωση:

Röyksopp, Tash Sultana, Μ83, Dub Inc, Groundation & more tba (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + The Prodigy & more tba (21/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)

Röyksopp, Tash Sultana, Μ83, Dub Inc, Groundation & more tba (21/6/23, Πλατεία Νερού + Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ) + Wu-Tang Clan & more tba (27/7/23, Πλατεία Νερού), προς 65€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 11876, Online στα releaseathens.gr / viva.gr. Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης. Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr / snfnostos.org.

