Ο Χάρι Στάιλς "όπως ήταν" κυκλοφορεί νέο single και πάει Coachella

Ξανά προς τη δόξα τραβά το θρυλικό μουσικό φεστιβάλ Coachella, που «πάγωσε» για δυο χρόνια λόγω κορονοϊού, αλλά ξαναστήνει σκηνές στην άνυδρη έρημο του Κολοράντο με λαμπερούς headliners πρώτης γραμμής. Ο βραβευμένος με Grammy, superstar Χάρι Στάιλς (Harry Styles) αναμένεται να κάνει μία εκρηκτική εμφάνιση παρουσιάζοντας στο κοινό και το νέο του κομμάτι “As It Was”, που μόλις κυκλοφόρησε.

Εκτός από τον Στάιλς, το αδιαχώρητο με ή χωρίς μάσκες θα δημιουργήσει σίγουρα η Μπίλι Άιλις (Billie Eilish), ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το αρχετυπικό και οσκαρικό "No Time To Die", αλλά και ο 3ος headliner Ye (Κάνιε Γουέστ) που θα φορτσάρει με το «Donda».

To “As It Was” του Χάρι Στάιλς είναι το πρώτο single από το καινούργιο του άλμπουμ “Harry’s House”, που είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου. Το βίντεο του κομματιού γυρίστηκε τον προηγούμενο μήνα στο Λονδίνο και ο 28χρονος ποπ σταρ συνεργάστηκε με την υποψήφια για βραβείο Grammy, σκηνοθέτη από την Ουκρανία, Τανού Μουίνιο (Tanu Muino). Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του “As It Was” έγινε αυτό που κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία!

"Τη δεύτερη μέρα των γυρισμάτων έμαθα για τον πόλεμο στην Ουκρανία"

Η 32χρονη Τανού (με πατέρα από την Κούβα και μητέρα από την Ουκρανία) έχει συνεργαστεί με πασίγνωστους καλλιτέχνες όπως: η Κέιτι Πέρι (βίντεο "Small Talk"), η Ισπανίδα ποπ σταρ Ροζαλία, η Cardi B (βίντεο "Up") και η Νορμάνι (βίντεο "Wild Side"), ενώ το 2021 κέρδισε βραβείο MTV για τη σκηνοθεσία του βίντεο για το κομμάτι "Montero / Call Me By Your Name) του Lil Nas X. Η νέα της συνεργασία με τον Χάρι Στάιλς ήταν όλα όσα ονειρευόταν... αλλά ένα δραματικό γεγονός έφερε αντιφατικά συναισθήματα.

“Το να σκηνοθετήσω ένα βίντεο του Χάρι Στάιλς ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για μένα, καθώς είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής”, δήλωσε η Τανού. “Το να τον οπτικοποιήσω ήταν γλυκόπικρο καθώς ήταν μια από τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, αλλά τη δεύτερη ημέρα των γυρισμάτων, η χώρα μου η Ουκρανία δέχθηκε εισβολή και έτσι μπορείτε να φανταστείτε τα τρελά συναισθήματα που είχα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Εγώ και η ομάδα μου από την Ουκρανία δώσαμε τόση αγάπη σε αυτό το video και μπορείτε να το δείτε στις οθόνες σας. Θα είναι ένα video που δε θα ξεχάσω ποτέ και τώρα μπορώ να αποσυρθώ με χαρά”.

Το “Harry’s House” είναι το τρίτο σόλο στούντιο άλμπουμ του Χάρι Στάιλς και η πρώτη του κυκλοφορία μετά την επιτυχημένη δεύτερη δουλειά του, το “Fine Line”. Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 13 τραγούδια και ηχογραφήθηκαν σε διάφορα μέρη στην Αγγλία, το Λος Άντζελες και το Τόκιο απο το 2020 μέχρι το 2021. Γράφτηκε από τον Χάρι μαζί με τους συχνούς συνεργάτες τους Kid Harpoon, Tyler Johnson και Mitch Rowland.

Ο Χάρι θα εμφανιστεί ως headliner στο Coachella στις 15 και 22 Απριλίου, και θα συνεχίσει την ‘Love On Tour’ περιοδεία του, στο πλαίσιο της προώθησης του “Harry’s House”. Η αρχή θα γίνει στις 11 Ιουνίου από τη Γλασκόβη.

