Taylor Swift: Η “βασίλισσα” του Spotify εκτόξευσε τα κέρδη της

Στην κορυφή του Spotify βρέθηκε η Taylor Swift για το 2023, με την αγαπημένη ποπ σταρ να ευχαριστεί τους θαυμαστές της. Τα κέρδη της αναμένεται να αυξηθούν κι άλλο μέχρι τέλος του χρόνου.

Η διάσημη ποπ τραγουδίστρια, Taylor Swift, ανακηρύχθηκε η κορυφαία καλλιτέχνης του Spotify για το 2023, καθώς συγκέντρωσε πάνω από 26 δισεκατομμύρια streaming στην πλατφόρμα από την 1η Ιανουαρίου.

Σήμερα, το Billboard έχει υπολογίσει ότι 33χρονη σταρ αποκομίζει κέρδη μόνο από το Spotify που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το PEOPLE.

Η ανακοίνωση των κορυφαίων καλλιτεχνών της χρονιάς για το Spotify έγινε αυτή την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας τις μουσικές τάσεις του 2023.

Η κορυφαία καλλιτέχνης του Spotify στον κόσμο για το 2023, μοιράστηκε τις ευχαριστίες της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Εμ, εντάξει είναι αλήθεια αυτό;; Ήθελα απλώς να πω σε όποιον άκουσε τη μουσική μου φέτος, οπουδήποτε στον κόσμο, ευχαριστώ. Το να ονομαστείς Κορυφαίος Καλλιτέχνης του Spotify παγκοσμίως για το 2023 είναι πραγματικά το καλύτερο δώρο γενεθλίων/διακοπών που θα μπορούσες να μου δώσεις”, έγραψε στην ανάρτηση της 29ης Νοεμβρίου, προσθέτοντας: “Καταφέραμε να διασκεδάσουμε το δυνατόν περισσότερο στην περιοδεία και τώρα αυτό. Σοβαρά μιλάς. Έτσι προσπαθούσα να σκεφτώ έναν τρόπο να ευχαριστήσω εσάς, και πολλοί από εσάς μου ζητάτε να βάλω το “You’re Losing Me (From The Vault)” στο streaming… οπότε ορίστε! Μπορείτε επιτέλους να το ακούσετε ΠΑΝΤΟΥ τώρα.”

Με έναν ακόμη μήνα του χρόνου να απομένει μέχρι να τελειώσει, το streaming της Swift στο Spotify αναμένεται να αυξηθεί – μαζί με το σύνολο των δικαιωμάτων της στην πλατφόρμα – σε περίπου 27,2 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το Billboard.

Τα κέρδη της Swift σε όλες τις πλατφόρμες streaming μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Apple Music, Amazon Music και YouTube, υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια, με τα έσοδα από τις δημοσιεύσεις να αυξάνουν το σύνολο σε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε το Billboard.

Μετά τη συμφωνία της το 2018 με το Universal Music Group, η Swift εξασφάλισε την ιδιοκτησία των κορυφαίων ηχογραφήσεων της για το μέλλον.