Εκκλησιαστική λειτουργία σε ήχους Τέιλορ Σουιφτ

Δυο λειτουργίες τελέστηκαν σε εκκλησία της Γερμανίας με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, προκειμένου να προσελκύσουν πιστούς νεαρότερης ηλικίας.

Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος που χτίστηκε στην Χαϊδελβέργη της νοτιοδυτικής Γερμανίας και ανεγέρθηκε πριν από 600 χρόνια, τέλεσε δυο λειτουργίες στις οποίες ακούστηκε η μουσική της Τέιλορ Σουίφτ, γνωστής Αμερικανίδας ποπ τραγουδίστριας, με σκοπό να εμπνεύσει τους πιστούς για συζήτηση και προβληματισμό γύρω από την θρησκεία.

Η πειραματική αυτή εκδήλωση με τίτλο “Anti-Hero – Church Service Taylor Swift”, είχε μεγάλη προσέλευση αφού και οι 423 διαθέσιμες θέσεις γέμισαν σχεδόν αμέσως. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη όπου χρειάστηκε να γίνει και δεύτερη λειτουργία από τους ιερείς προκειμένου να γεμίσει η εκκλησία με επιπλέον πιστούς. Η Αμερικανίδα ποπ σταρ είχε μεγαλώσει με έντονα χριστιανικά ερεθίσματα. Η ανατροφή της έγινε στην «Βιβλική Ζώνη» του αμερικανικού Νότου, στο Τενεσί. Είναι γνωστό εξάλλου ότι οι νοτιοανατολικές και νοτιοκεντρικές Πολιτείες είναι γνωστές ως κοινωνικά συντηρητικές και θεολογικά ευαγγελικές.

Ο πάστορας του ναού Κρίστοφ Ελσίπεν δήλωσε στη γερμανική έκδοση της Deutsche Welle: «Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος ήταν πάντα ένας τόπος συνάντησης και ανταλλαγής. Γι’ αυτό μια θρησκευτική λειτουργία ποπ μουσικής ταιριάζει τόσο τέλεια». «Με αυτή, δίνουμε χώρο στα ερωτήματα και τα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά».

Στη λειτουργία ακούστηκαν τα πιο γνωστά τραγούδια της Σουίφτ όπως το “Shake It Off” αλλά και πιο θρησκευτικού περιεχομένου όπως το “Must Be Something More”.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, ο πάστορας της ενορίας Βιντσέντζο Πετράκα αναγνώρισε ότι τα τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ είναι ανοιχτά σε ερμηνεία, αλλά τόνισε τα έντονα χριστιανικά μηνύματα που περιλαμβάνονται σε αρκετά κομμάτια της, καθώς και την επιλογή της να αναφέρεται σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Την τελευταία δεκαετία η Αμερικανίδα τραγουδίστρια στα τραγούδια της αναφέρεται στα δικαιώματα των γυναικών, στον ρατσισμό και στην ισότητα των φύλων.