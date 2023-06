The Beatles: Κυκλοφορούν "νέο" τραγούδι με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοπιοιήθηκε, προκειμένου να ηχογραφηθεί ένα "νέο" τραγούδι από το θρυλικό συγκρότημα των Beatles. Το τραγούδι υφίστατο μόνο ως σύνθεση, χωρίς τη φωνή του John Lennon. Η μεγάλη καινοτομία αυτής της πρωτοβουλίας αφορά στγην αναπαραγωγή της φωνής του κορυφαίου τραγουδιστή και το τραγούδι αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2023.

Ο Sir Paul McCartney, μέλος των Beatles, σε συνέντευξή του στο BBC δεν αποκάλυψε για ποιο τραγούδι πρόκειται. Πιθανόν να αφορά σε μια σύνθεση που είχε δημιουργήσει ο Lennon το 1978 με τίτλο "Now and Then" (Τώρα και Τότε). Ο McCartney δήλωσε πως παρέλαβε το demo ένα χρόνο αργότερα από τη Yoko Ono. Αυτό ήταν μέσα σε μια κασέτα με πολλά τραγούδια με όνομα "For Paul" (Για τον Πωλ).

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε να "επαναφέρουν" τη φωνή του John Lennon

O McCartney ανέφερε "Το σημείο καμπής ήρθε με το ντοκιμαντέρ Get Back του Peter Jackson, όπου ο συντάκτης διαλόγων του Emile de la Rey "εκπαίδευσε" τους υπολογιστές να αναγνωρίζουν τις φωνές των Beatles και να τους διαχωρίζουν από τους θορύβους του παρασκηνίου, ακόμη και τα δικά τους όργανα, για να δημιουργούν «καθαρό» ήχο."

Με την ίδια διαδικασία, λοιπόν, θα ηχογραφηθεί και το τραγούδι. "Αυτός [ο Τζάκσον] μπόρεσε να βγάλει τη φωνή του Τζον από μια μικρή κασέτα", προσέθεσε. Από μια παλιά κασέτα, λοιπόν, κατάφεραν να διαχωρίσουν τη φωνή του John Lennon από τη μουσική και να την καθαρίσουν.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ουσιαστικά, αναγνώρισε την κιθάρα και τη φωνή του Lennon. Έπειτα, αφαίρεσε το μουσικό όργανο και απομόνωσε τη φωνή του τραγουδιστή.

