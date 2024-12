Το τραγούδι που “έριξε” τη Μαράια Κάρεϊ από την κορυφή στο Billboard

Η Μαράια Κάρεϊ είναι εδώ και 30 χρόνια η “βασίλισσα των Χριστουγέννων”. Φέτος βρέθηκε κάποιος να της στερήσει κορυφή στο Billboard.

Η περίοδος των εορτών είναι και περίοδος της Μαράια Κάρεϊ, η οποία σταθερά από το 1994 έως σήμερα αυξάνει κατά εκατομμύρια δολάρια την περιουσία της, χάριν του All I Want for Christmas Is You.

Η ‘βασίλισσα’ των Χριστουγέννων αναγκάστηκε να αφήσει την κορυφή σε μια από τις λίστες του Billboard. Αυτή του Hot 100 εξακολουθεί να της ανήκει.

Όχι όμως, και εκείνη από την οποία δεν θα έπρεπε να ‘ξεκουνήσει’ κανονικά τον Ιανουάριο, την «27 Best Winter Songs for the Season».

Της την έκλεψε ένα από τα μέλη του πιο δημοφιλούς boy band -μακράν του δεύτερου- του πλανήτη που ανήκει στην K-Pop: ο V (κατά κόσμον Kim Tae-hyung) των BTS, ο οποίος ‘απολύθηκε’ από τον στρατό στις 22 του περασμένου Νοεμβρίου. Είχε όμως, έτοιμη τη δουλειά που στέρησε από την Κάρεϊ μια ακόμα απόλυτη κυριαρχία το μήνα Δεκέμβριο.

Το Winter Ahead κυκλοφόρησε πριν 2 εβδομάδες και το επίσημο video έχει στο YouTube 12 εκατομμύρια views.