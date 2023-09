“Τον ζήλευε γιατί ήταν ισορροπημένος”: Ποιον εκθέτει ο βιογράφος των Nirvana

Ο συγγραφέας Μάικλ Αζέραντ στο βιβλίο “Come As You Are: The Story Of Nirvana” μιλά για τη σχέση του Κερτ Κομπέιν με τον τότε ντράμερ των Nirvana, Ντέιβ Γκρολ.

Ο βιογράφος των Nirvana, Μάικλ Αζέραντ ισχυρίστηκε ότι ο Κερτ Κομπέιν “ζήλευε” τον συνεργάτη του στο συγκρότημα, Ντέιβ Γκρολ. Ο συγγραφέας εμφανίστηκε πρόσφατα στο podcast ‘Rolling Stone Music Now’ για να μιλήσει για το βιβλίο του, το οποίο είναι ουσιαστικά μία προέκταση παλαιότερης έκδοσης. Το 1993 δημοσίευσε το βιβλίο “Come As You Are: The Story Of Nirvana”, με τίτλο τον διάσημο στίχο του τραγουδιού της μπάντας από το θρυλικό άλμπουμ “Nevermind”. Στην αρχικό βιβλίο, ο Κομπέιν – σύμφωνα με τον Αζέραντ – χαρακτήρισε “σαχλό” ένα απόσπασμα με κιθάρα που έγραψε ο Γκρολ στο τραγούδι “Scentless Apprentice” του άλμπουμ “In Utero”. Όταν ρωτήθηκε στο podcast για τη συγκεκριμένη αναφορά του ο συγγραφέας απάντησε: “Νόμιζα ότι ήταν λίγο περιφρονητικό, ειλικρινά”. Krist Novoselic, Dave Grohl και Kurt Cobain στα 10α ετήσια MTV Video Music Awards στις 2 Σεπτεμβρίου 1993. AP Photo Mark J. Terrill, File Σε άλλο σημείο του βιβλίου «”Come As You Are”, ο Κερτ Κομπέιν φέρεται να αποκαλεί τον Ντέιβ Γκρολ “το πιο ισορροπημένο αγόρι σε ολόκληρο τον κόσμο” και όχι με τον πιο… θετικό τρόπο. Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι ο αείμνηστος αρχηγός των Nirvana ζήλευε τον ντράμερ του γκρουπ, ο οποίος αργότερα έγινε διάσημος ως ο δημιουργός και η “ψυχή” των Foo Fighters. “Νομίζω ότι ο Κερτ κορόιδευε εν μέρει τον Ντέιβ επειδή ήταν φυσιολογικός” εξήγησε ο Αζέραντ. “Ο Γκρολ είναι ένας δημοφιλής, ισορροπημένος τύπος – είναι πραγματικά. Και νομίζω ότι εν μέρει ο Κερτ τον κορόιδευε επειδή δεν ήταν φρικιό, όπως ο Κερτ. Και ζήλευε επίσης. Νομίζω ότι ο Κερτ ζήλευε λίγο τον Ντέιβ, επειδή ο Ντέιβ όντως ήταν οργανωμένος”. Σχετικό Άρθρο Μουσική Η επιστροφή των Foo Fighters με ολοκαίνουργιο άλμπουμ – Ακούστε το πρώτο single “Rescued” Το 2019, ο πρώην μάνατζερ των Nirvana, Ντάνι Γκόλντμπεργκ, είπε ότι ο Κομπέιν γνώριζε καλά ότι το ερμηνευτικό ταλέντο του Γκρολ, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπήρχε “ένα ίχνος φθόνου” μεταξύ των δύο. Ο Γκρολ σε συνεντεύξεις του – πριν και μετά τον θάνατο του Κομπέιν – είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον frontman των Nirvana. Στο Rolling Stone είχε δηλώσει ότι είχαν ένα “αδιάσπαστο δέσιμο”. “Το να ζεις μαζί του ήταν αστείο. Απομονωνόταν με πολλούς τρόπους συναισθηματικά. Είχε μία αυθεντικά καλή φύση. Δεν είχε ποτέ την πρόθεση να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Όταν ζούσαμε μαζί στο διαμέρισμα στην Ολύμπια της Ουάσινγκτον υπήρχε ένα δέσιμο”.