Βραβεία AMAs 2022: Όλοι οι νικητές και η παντοκρατορία της Τέιλορ Σουίφτ

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Grammy 2022 και του φιάσκου με την προπώληση των εισιτηρίων της για την περιοδεία “Eras Tour” από την Ticketmaster, η Τέιλορ Σουίφτ αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια των Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων, AMAs 2022, φεύγοντας από την 50ή τελετή με 6 τρόπαια. Συνολικά η Σουίφτ έχει 40 βραβεία ΑΜΑ, με τον Μάικλ Τζάκσον να έχει κερδίσει 26.

Φορώντας μία ολόχρυση ολόσωμη φόρμα η 32χρονη ποπ σταρ ευχαρίστησε τους Swifties (έτσι λέγονται οι θαυμαστές της) για τη στήριξη και την αγάπη τους: “Ανακάλυψα ότι όσο περισσότερη μουσική φτιάχνω και όση περισσότερη μουσική βγάζω εκεί έξω, τόσο πιο ευτυχισμένη με κάνει και έχω τους φανς μου να ευχαριστήσω για την ευτυχία μου”, είπε παραλαμβάνοντας ένα από τα βραβεία της.

Τα AMAs 2022 έλαβαν χώρα στο Microsoft Theater του Los Angeles το βράδυ της Κυριακής (20/11) με οικοδεσπότη τον 50χρονο κωμικό ηθοποιό και τραγουδιστή, Wayne Brady.

Οι νικητές και οι live εμφανίσεις των AMAs 2022

Οι υπόλοιποι νικητές της βραδιάς ήταν πάνω κάτω αναμενόμενοι: η Beyoncé, ο Κέντρικ Λαμάρ, οι BTS και ο Χάρι Στάιλς πήραν τα βασική βραβεία της διοργάνωσης. Η Σουίφτ αναδείχθηκε αγαπημένη ποπ τραγουδίστρια, καθώς και αγαπημένη ερμηνεύτρια της κάντρι. Ο Χάρι Στάιλς έφυγε με τα βραβεία του ποπ καλλιτέχνη της χρονιάς και του ποπ τραγουδιού της χρονιάς με το "As It Was" και ο Μόργκαν Γουόλεν κέρδισε τον τίτλο του αγαπημένου άνδρα καλλιτέχνη της κάντρι και του κάντρι τραγουδιού της χρονιάς με το “Wasted On You”.

Ο πιο αγαπημένος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης της χρονιάς είναι ο Ντοβ Κάμερον, οι Coldplay κέρδισαν βραβείο για τον καλλιτέχνη της χρονιάς σε περιοδεία, ενώ οι BTS κέρδισαν το βραβείο για το καλύτερο ποπ δίδυμο ή γκρουπ για τέταρτη συνεχή χρονιά (οι πρώτοι καλλιτέχνες που το καταφέρνουν). Το γκρουπ κέρδισε και το πρώτο βραβείο K-Pop καλλιτέχνη, όπως ήταν αναμενόμενο.

Κορυφαίοι καλλιτέχνες για το 2022 στην hip hop κατηγορία αναδείχθηκαν ο Λαμάρ και η Νίκι Μινάζ. Στην πρώτη θέση επίσης, ο Chris Brown και η Beyoncé στην R&B κατηγορία, και ο Bad Bunny και η Anitta στην λάτιν. Ο Λαμάρ κέρδισε πρώτο βραβείο για το Hip-Hop άλμπουμ "Mr. Morale & The Big Steppers" και η Beyoncé καλύτερο R&B άλμπουμ με το "Renaissance" και R&B τραγούδι για το "Break My Soul".

Στα τρία νέα βραβεία των φετινών AMAs οι Måneskin με το "Beggin’" κέρδισαν βραβείο για το καλύτερο ροκ τραγούδι, απέναντι σε μεγαθήρια, όπως οι Foo Fighters, η Kate Bush με το "Running Up That Hill (A Deal With God)" και οι Red Hot Chili Peppers με το "Black Summer".

Οι Ghost έχουν το καλύτερο ροκ άλμπουμ ("Impera") για το 2022 και ο Wizkid πήρε το πρώτο ever βραβείο "Afrobeats καλλιτέχνη".

Στα highlights της βραδιάς από πλευράς live εμφανίσεων στη σκηνή, ήταν το δίδυμο του βετεράνου Στίβι Γουόντερ με τον πολύ νεότερο Τσάρλι Πουθ, που τραγούδησαν ένα μουσικό αφιέρωμα στον 73χρονο σταρ της μουσικής Λάιονέλ Ρίτσι, αφού τιμήθηκε με το Icon Award 2022. Οι δύο καλλιτέχνες στο πιάνο ερμήνευσαν ένα medley κομματιών του Ρίτσι και των Commodores, όπως τα: “Three Times a Lady”, “Easy”, “All Night Long” “Say You, Say Me”, “Brick House”, “Jesus Is Love” και φυσικά το “We Are the World”.

Η Pink άνοιξε την τελετή ερμηνεύοντας το νέο της κομμάτι “Never Gonna Not Dance Again”, ενώ τραγούδησε συγκινημένη και το “Hopelessly Devoted To You” τιμώντας την Ολίβια Νιούτον Τζον, που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, και είχε κερδίσει 10 ΑΜΑs στην πολυετή καριέρα της. Στη σκηνή εμφανίστηκαν επίσης οι: Carrie Underwood, Imagine Dragons, Yola, Dove Cameron, Lil Baby, Anitta και Bebe Rexha.

Αναλυτικά οι νικητές των μουσικών βραβείων AMAs 2022

ARTIST OF THE YEAR

Adele

Bad Bunny

Beyoncé

Drake

Harry Styles

Taylor Swift (νικήτρια)

The Weeknd

NEW ARTIST OF THE YEAR

Dove Cameron (νικητής)

Gayle

Latto

Måneskin

Steve Lacy

COLLABORATION OF THE YEAR

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz and Encanto cast – ‘We Don’t Talk About Bruno’

Elton John and Dua Lipa – ‘Cold Heart (PNAU Remix)’ [νικητές]

Future – ‘Wait For U’ (featuring Drake and Tems)

Lil Nas X – ‘Industry Baby’ (featuring Jack Harlow)

The Kid LAROI and Justin Bieber – ‘Stay’

FAVORITE TOURING ARTIST

Bad Bunny

Coldplay (νικητές)

Ed Sheeran

Elton John

The Rolling Stones

FAVORITE MUSIC VIDEO

Adele – ‘Easy On Me’

Bad Bunny – ‘Me Porto Bonito’ (featuring Chencho Corleone)

Harry Styles – ‘As It Was’

Lil Nas X – ‘Industry Baby’ (featuring Jack Harlow)

Taylor Swift – ‘All Too Well (Taylor’s Version)’ [νικήτρια]

FAVORITE MALE POP ARTIST

Bad Bunny

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles (νικητής)

The Weeknd

FAVORITE FEMALE POP ARTIST

Adele

Beyoncé

Doja Cat

Lizzo

Taylor Swift (νικήτρια)

FAVORITE POP DUO OR GROUP

BTS (νικητές)

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

OneRepublic

FAVORITE POP ALBUM

Adele – ‘30’

Bad Bunny – ‘Un Verano Sin Ti’

Beyoncé – ‘Renaissance’

Harry Styles – ‘Harry’s House’

Taylor Swift – ‘Red (Taylor’s Version)’ [νικήτρια]

The Weeknd – ‘Dawn FM’

FAVORITE POP SONG

Adele – ‘Easy On Me’

Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz and Encanto cast – ‘We Don’t Talk About Bruno’

Harry Styles – ‘As It Was’ (νικητής)

Lizzo – ‘About Damn Time’

The Kid LAROI and Justin Bieber – ‘Stay’

FAVORITE MALE COUNTRY ARTIST

Chris Stapleton

Cody Johnson

Luke Combs

Morgan Wallen (νικητής)

Walker Hayes

FAVORITE FEMALE COUNTRY ARTIST

Carrie Underwood

Lainey Wilson

Maren Morris

Miranda Lambert

Taylor Swift (νικήτρια)

FAVORITE COUNTRY DUO OR GROUP

Dan + Shay (νικητές)

Lady A

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

FAVORITE COUNTRY ALBUM

Carrie Underwood – ‘Denim & Rhinestones’

Luke Combs – ‘Growin’ Up’

Cody Johnson – ‘Human: The Double Album’

Taylor Swift – ‘Red (Taylor’s Version)’ [νικήτρια]

Walker Hayes – ‘Country Stuff: The Album’

FAVORITE COUNTRY SONG

Chris Stapleton – ‘You Should Probably Leave’

Cody Johnson – ‘’Til You Can’t’

Dustin Lynch – ‘Thinking ‘Bout You’ (featuring MacKenzie Porter)

Jordan Davis – ‘Buy Dirt’ (featuring Luke Bryan)

Morgan Wallen – ‘Wasted On You’ (νικητής)

FAVORITE MALE HIP-HOP ARTIST

Drake

Future

Kendrick Lamar (νικητής)

Lil Baby

Lil Durk

FAVORITE FEMALE HIP-HOP ARTIST

Cardi B

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj (νικήτρια)

FAVORITE HIP-HOP ALBUM

Future – ‘I Never Liked You’

Gunna – ‘DS4EVER’

Kendrick Lamar – ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ (νικητής)

Lil Durk – ‘7220’

Polo G – ‘Hall Of Fame 2.0’

FAVORITE HIP-HOP SONG

Future – ‘Wait For U’ (featuring Drake and Tems) [νικητές]

Jack Harlow – ‘First Class’

Kodak Black – ‘Super Gremlin’

Latto – ‘Big Energy’

Lil Nas X – ‘Industry Baby’ (featuring Jack Harlow)

FAVORITE MALE R&B ARTIST

Brent Faiyaz

Chris Brown (νικητής)

GIVĒON

Lucky Daye

The Weeknd

FAVORITE FEMALE R&B ARTIST

Beyoncé (νικήτρια)

Doja Cat

Muni Long

Summer Walker

SZA

FAVORITE R&B ALBUM

Beyoncé – ‘Renaissance’ (νικήτρια)

Drake – ‘Honestly, Nevermind’

Silk Sonic (Bruno Mars and Anderson .Paak) – ‘An Evening With Silk Sonic’

Summer Walker – ‘Still Over It’

The Weeknd – ‘Dawn FM’

FAVORITE R&B SONG

Beyoncé – ‘Break My Soul’ (νικήτρια)

Muni Long – ‘Hrs And Hrs’

Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) – ‘Smokin Out The Window’

SZA – ‘I Hate U’

Wizkid – ‘Essence’ (featuring Tems)

FAVORITE MALE LATIN ARTIST

Bad Bunny (νικητής)

Farruko

J Balvin

Jhayco

Rauw Alejandro

FAVORITE FEMALE LATIN ARTIST

Anitta (νικήτρια)

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

FAVORITE LATIN DUO OR GROUP

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabon Armado

Grupo Firme

Yahritza Y Su Esencia (νικητές)

FAVORITE LATIN ALBUM

Bad Bunny – ‘Un Verano Sin Ti’ (νικητής)

Farruko – ‘La 167’

J Balvin – ‘Jose’

Rauw Alejandro – ‘Vice Versa’

Rosalía – ‘Motomami’

FAVORITE LATIN SONG

Bad Bunny – ‘Me Porto Bonito’ (featuring Chencho Corleone)

Becky G and Karol G – ‘Mamii’

Karol G – ‘Provenza’

Rauw Alejandro – ‘Todo De Ti’

Sebastián Yatra – ‘Dos Oruguitas’ (νικητής)

FAVORITE ROCK ARTIST

Imagine Dragons

Machine Gun Kelly (νικητής)

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

The Lumineers

FAVORITE ROCK SONG

Foo Fighters – ‘Love Dies Young’

Imagine Dragons and JID – ‘Enemy’

Kate Bush – ‘Running Up That Hill (A Deal With God)’

Måneskin – ‘Beggin’’ (νικητές)

Red Hot Chili Peppers – ‘Black Summer’

FAVORITE ROCK ALBUM

Coldplay – ‘Music Of The Spheres’

Ghost – ‘Impera (νικητής)

Imagine Dragons – ‘Mercury: Act 1’

Machine Gun Kelly – ‘Mainstream Sellout’

Red Hot Chili Peppers – ‘Unlimited Love’

FAVORITE INSPIRATIONAL ARTIST

Anne Wilson

For King & Country (νικητές)

Katy Nichole

Matthew West

Phil Wickham

FAVORITE GOSPEL ARTIST

CeCe Winans

Doe

E. Dewey Smith

Maverick City Music

Tamela Mann (νικήτρια)

FAVORITE DANCE/ELECTRONIC ARTIST

Diplo

Marshmello (νικητής)

Swedish House Mafia

The Chainsmokers

Tiësto

FAVORITE SOUNDTRACK

Elvis (νικητής)

Encanto

Sing 2

Stranger Things (season 4)

Top Gun: Maverick

FAVORITE AFROBEATS ARTIST

Burna Boy

CKay

Fireboy DML

Tems

Wizkid (νικητής)

FAVORITE K-POP ARTIST

Blackpink

BTS (νικητές)

Seventeen

Tomorrow x Together

Twice





