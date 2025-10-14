Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών άφησε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς. Έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στην ταινία “Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη“.

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Άλκη Γιαννακά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η επί 25 χρόνια σύντροφός του, η οποία σε τηλεφωνική συνέντευξη στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 ανέφερε συγκινημένη: “Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήμασταν μαζί 25 χρόνια, πέρασα υπέροχα μαζί του. Τώρα πραγματικά θα μου λείψει πάρα πολύ. Μεγάλη απώλεια για μένα, γιατί ήταν ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια και όνειρα, γιατί δούλευα μέχρι τον Ιούνιο και τώρα βγήκε η σύνταξη και σχεδιάζαμε να ζήσουμε κάπως αλλιώς… αλλά δυστυχώς η ζωή τα έφερε αλλιώς”, είπε η σύντροφος του Άλκη Γιαννακά.

Όπως έκανε γνωστό η ίδια, η κηδεία του ηθοποιού θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00, στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης (Χρήστος) Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945.

Η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο έγινε το 1963 στην ταινία “Ένας Ντελικανής” σε ηλικία 17 ετών και στη συνέχεια έπαιξε ρόλους του “καλού παιδιού”, ώσπου το 1965 πρωταγωνίστησε στην ταινία “Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη“, και έγινε ευρέως γνωστός ως “ο πιο ωραίος κακός του σινεμά”.

Υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Τον θυμόμαστε σε δεύτερο ρόλο και στη “Σωφερίνα” του 1964 με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Μάρω Κοντού, αλλά και στην ταινία “Μαντώ Μαυρογένους” με την Τζένη Καρέζη.

Συνέχισε να παίζει στον κινηματογράφο για αρκετά χρόνια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’80 οπότε και αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.