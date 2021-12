Save the Date: Toxic Rabbits & Head On έρχονται στο Six Dogs

Οι Toxic Rabbits με τους Head On υπόσχονται την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου να "ταρακουνήσουν" το Six d.o.g.s.

Οι Toxic Rabbits επιστρέφουν με ολόφρεσκο νέο single (Abyss) πιάνοντας το νήμα από εκεί που το αφήσανε με το ντεμπούτο τους LP City of Dead Lights (2019, Sound Effect Records). To Post Punk/Alternative κουαρτέτο της Αθήνας, έχοντας στο roster τη Δανάη Κασίμη, τον Strange C, τον Dim Pap Man και τον Γιώργο Δαμέλλο, επανέρχεται κυριολεκτικά "διψασμένο" επί σκηνής μετά από 1μιση χρόνο. ADVERTISING Στο Six Dogs την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά το νέο υλικό που έχουν ετοιμάσει μέσα στη καραντίνα καθώς και old time classics από την πρώτη δισκογραφική δουλειά. Θα τους βρείτε εδώ ή στο κανάλι τους στο Youtube. Μαζί τους, οι Head On, μια heavy rock/post punk μπάντα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2014. O πρώτος τους δίσκος “Ubik”, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2018, και διαδικτυακά αλλά και σε Βινύλιο από την ίδια την μπάντα. Το καλοκαίρι του 2019, κυκλοφόρησαν -διαδικτυακά- το ομώνυμο ορχηστρικό single τους. Η τελευταία κυκλοφορία της μπάντας έγινε τον Γενάρη του 2020, με τίτλο “Robert Christgau//Greil Marcus” και αποτελείται από δύο καινούρια κομμάτια. Θα τους βρείτε εδώ ή στο κανάλι τους στο Youtube. *Ο χώρος θα λειτουργήσει COVID-Free, δηλαδή μόνο για εμβολιασμένους και νοσήσαντες, επιδεικνύοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Πληροφορίες Ημερομηνία: 5/12/2021 Εισιτήρια: 7 ευρώ Τοποθεσία: six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τηλ: 21 0321 0510 | sixdogs.gr Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

