Ai-Da: Το πρώτο ρεαλιστικό ανθρωποειδές ρομπότ που ζωγραφίζει είναι γεγονός

Πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν αν κοιτάξει την Ai-Da, την πρώτη ρομπότ καλλιτέχνιδα. Το πινέλο είναι σφιγμένο σταθερά στο βιονικό χέρι της Ai-Da, ο ρομποτικός βραχίονάς της κινείται αργά, βυθίζεται σε μια παλέτα χρωμάτων και στη συνέχεια κάνει αργές, μελετημένες πινελιές στο χαρτί μπροστά της. Αυτό, σύμφωνα με τον Aidan Meller, τον δημιουργό του πρώτου εξαιρετικά ρεαλιστικού ανθρωποειδούς ρομπότ στον κόσμο, της Ai-Da, είναι «συναρπαστικό» και «πρωτοποριακό».

Μπορούν, δηλαδή, τα ρομπότ να κάνουν... τέχνη; Ή μάλλον, τώρα που τα ρομπότ μπορούν να κάνουν τέχνη, εμείς τα θέλουμε πραγματικά;

Σε ένα μικρό δωμάτιο της Βρετανικής Βιβλιοθήκης του Λονδίνου, η Ai-Da –στην οποία και αποδόθηκε η θηλυκή αντωνυμία– έγινε το πρώτο ρομπότ που ζωγράφιζε, όπως ζωγράφιζαν οι καλλιτέχνες εδώ και αιώνες. Οι αλγόριθμοι μέσα της είναι αυτοί που την κάνουν να επιλέξει, να λάβει αποφάσεις και, τελικά, να δημιουργήσει έναν πίνακα. Είναι επίπονη δουλειά, που διαρκεί περισσότερες από πέντε ώρες ένας πίνακας, αλλά δεν υπάρχουν δύο έργα ακριβώς τα ίδια.

Και τώρα στη Μπιενάλε Βενετίας

Σχεδιασμένη στην Οξφόρδη από γκαλερίστα Aidan Meller, η Ai-Da δημιουργήθηκε πριν από δύο περίπου χρόνια από μια ομάδα προγραμματιστών, ρομποτικών, ειδικών τέχνης και ψυχολόγων. Ολοκληρώθηκε το 2019 και ενημερώνεται, καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία AI. Έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά της να σκιτσάρει και να δημιουργεί ποιήματα. Το "νέο" της ταλέντο στη ζωγραφική αποκαλύφθηκε πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ατομικής της έκθεσης στη Μπιενάλε της Βενετίας 2022, η οποία ανοίγει για το κοινό στις 22 Απριλίου.

Η ατομική έκθεση της Ai-Da, με τίτλο «Ai-Da Robot: Leaping into the Metaverse» οργανώνεται από το Concilio Europeo dell'Arte και θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα τέχνης In Paradiso, μέσα στο εστιατόριο στην είσοδο των Giardini, όπου θα φιλοξενηθούν πολλά από τα εθνικά περίπτερα της Μπιενάλε. Ο γκαλερίστας Aidan Meller, ο δημιουργός της Ai-Da – το όνομά της είναι φόρος τιμής στην πρωτοπόρα μαθηματικό Ada Lovelace – τη θεωρεί και καλλιτέχνη την ίδια και έργο εννοιολογικής τέχνης.

Η Ai-Da, απαθανατίστηκε δίπλα στην αυτοπροσωπογραφία της στο Design Museum στο Λονδίνο AFP





Το θέμα της έκθεσης, εμπνευσμένο από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη, αναφέρεται και στην εν δυνάμει σκοτεινή πλευρά της ολοένα αυξανόμενης επιρροής της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητά μας, συγκρίνοντας το Metaverse με το Καθαρτήριο. «Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες της ιστορίας καταπιάστηκαν με την περίοδο στην οποία έζησαν και ταυτόχρονα ύμνησαν και αμφισβήτησαν τις κοινωνικές αλλαγές. Η Ai-Da Robot, ως τεχνολογία, είναι σήμερα ο πλέον κατάλληλος καλλιτέχνης να συζητήσει την τρέχουσα εμμονή με την τεχνολογία και την κληρονομιά της που ξεδιπλώνεται» είπε, σε ανακοίνωση ο Aidan Meller. «Είναι η αποκαλούμενη “πρόοδος” στην τεχνολογία κάτι που πραγματικά θέλουμε και αν ναι, πώς θα έπρεπε να γίνεται αντιληπτή;»

Η Ai-Da Robot θα ζωγραφίζει την εβδομάδα του βερνισάζ τέσσερα πορτρέτα, ενώ θα υπάρχει επίσης μια σειρά καινούργιων αυτοπροσωπογραφιών στις οποίες η καλλιτέχνιδα απεικονίζεται με κλειστά μάτια.

Οι ύψους σχεδόν δυόμισι μέτρων πίνακες θέλουν να θυμήσουν στο φιλότεχνο κοινό ότι η τεχνολογία είναι τυφλή και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη αν χρησιμοποιηθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της.

