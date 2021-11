Η σύγχρονη οπτικοακουστική τέχνη πάει Πλανητάριο

Όποιος έχει μικρό παιδί στο περιβάλλον του πιθανότατα το ξέρει ήδη. Το Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι ένα… λουναπάρκ για μάτια και αυτιά, ένας μοναδικός χώρος όπου η αισθητηριακή απόλαυση, η τεχνολογία αιχμής και η γνώση συνεργάζονται και συνεπαίρνουν. Στην τεράστια ημισφαιρική οθόνη του προβάλλονται απίθανες ψηφιακές ταινίες με θεματολογία κοσμολογική, ιστορική ή φυσιοδιφική, και τρόπο προσιτό για τα παιδιά, αλλά όχι και βαρετό για τους μεγάλους.

Σ’ αυτόν, λοιπόν, τον αβανταδόρικο χώρο θα φιλοξενηθεί από τις 4 έως τις 6 Νοεμβρίου ένα τριήμερο φεστιβάλ με την επωνυμία «The New Infinity Athens 2021», το οποίο εντάσσεται στις δράσεις της τρέχουσας 7ης Μπιενάλε της Αθήνας «Eclipse». Πρόκειται για προϊόν συνεργασίας μεταξύ του Onassis Culture, της Μπιενάλε, του Βερολινέζικου Φεστιβάλ (Berliner Festspiele), και φυσικά του Ευγενίδειου.

Το 15λεπτο "End of Stories" σε προβολή του στο Βερολίνο © BERLINER FESTSPIELE, FOTO: MICHAEL NAST

Ναι, αλλά πώς ακριβώς κολλάνε οι προχώ εικαστικές δημιουργίες της Μπιενάλε με το πλανητάριο; Το δελτίο Τύπου με τις κάπως αρτίστικες φράσεις δεν μου έδωσε τις εξηγήσεις που αναζητούσα. Ανέτρεξα, λοιπόν, στον ιστότοπο του Βερολινέζικου Φεστιβάλ. Και δια (βιντεοσκοπημένου) στόματος του Τόμας Όμπερεντερ, διευθυντή του 12μηνου πολυφεστιβάλ της γερμανικής πρωτεύουσας, κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Εξάλλου, ο Όμπερεντερ είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε το «The New Infinity» (Το Νέο Άπειρο) και το ξεκίνησε στην Γερμανία το 2016.

«Παράγουμε σύγχρονες ταινίες, με σύγχρονους καλλιτέχνες για σύγχρονα πλανητάρια,» δηλώνει ξεκάθαρα ο Όμπερεντερ. Ουσιαστικά, δηλαδή, εκείνο που κάνει «Το Νέο Άπειρο» είναι να εκμεταλλεύεται τις αρχιτεκτονικές και τεχνολογικές αρετές ενός σύγχρονου πλανητάριου για να προβάλλει στον θόλο του ψηφιακές δημιουργίες εικαστικών, καλλιτεχνών, μουσικών, ακόμη και δημιουργών βιντεοπαιχνιδιών. Και καθώς τα πλανητάρια είναι, βέβαια, χώροι όπου η εικόνα γιγαντώνεται χωρίς περιορισμό, κινηματογραφικό καρέ, ή, τέλος πάντων, οποιουδήποτε είδους πλαίσιο, οι δυνατότητες που προσφέρονται στους καλλιτέχνες είναι κυριολεκτικά ατέρμονες.

Πλάνο από το "VHW7" του Τέο Τριανταφυλλίδη

Όσον δε αφορά την σύζευξη κοσμολογίας και σύγχρονης τέχνης, ο κ. Όμπερεντερ βεβαιώνει «Τα πλανητάρια είναι οι γκαλερί του μέλλοντος». Εξού και η αθηναϊκή Μπιενάλε πολύ έξυπνα τσίμπησε την αναδυόμενη τάση (το «Νέο Άπειρο» έχει φιλοξενηθεί και σε άλλα πλανητάρια της οικουμένης), για να παρουσιάσει στο αθηναϊκό κοινό ψηφιακές δημιουργίες διεθνών εικαστικών.

Από την πανδημία έως την ψυχεδέλεια

Οπότε, τι θα δούμε/ ακούσουμε/ βιώσουμε στην διάρκεια του τριημέρου; Εδώ, το δελτίο Τύπου είναι διαφωτιστικό: «Η εξέλιξη της ζωής από την εποχή του Μπιγκ Μπανγκ έως σήμερα στο έργο “Eye of the Dream”. Iστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο μετά την πανδημία με χορογραφημένους καταιγισμούς διαστημικής σκόνης στο “The End of Stories”. Μια υπνωτιστικά μαγευτική πνευματιστική συνεδρία, με τίτλο “The Happiest Thought”, που αναβιώνει την κατεστραμμένη βιόσφαιρα της Γης. Τις ιδιότητες επιστημονικής φαντασίας που έχουν τα γήινα αντικείμενα στο έργο “Extraordinary Alien”. Φανταστικά αντικείμενα και νέους ηχητικούς χώρους στο “Non-Face” και στο “SPIN”. Ψυχεδελικές εμπειρίες υπό την επήρεια του αγιαχουάσκα στο “Ayahuasca”. Πλανητοειδή και γαλαξιακά γλυπτά, αστρονομικά φαινόμενα και εξωγήινα οικοσυστήματα στο “VHW7”. Μια post-industrial συμφωνία, που παρουσιάζει τον γήινο πολιτισμό μετά από μια καταστροφική έκρηξη στο “Grey Interiors”.»

Πλάνο από το (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ψυχεδελικό "Αγιαχουάσκα"

Οι εννέα ψηφιακές δημιουργίες που θα προβληθούν στην διάρκεια του τριημέρου (όλες παραγωγές του Βερολινέζικου Φεστιβάλ) έχουν μικρή διάρκεια (καμία δεν ξεπερνά το μισάωρο), και μπορεί κανείς να τις δει όλες την εναρκτήρια μέρα του «Νέου Απείρου». Τις επόμενες δυο μέρες, οι προβολές επαναλαμβάνονται, ενώ εκείνο που αλλάζει ανά μέρα είναι οι εμβόλιμες ηχητικές περφόρμανς των 20:30 (τις αναλαμβάνουν οι Πάνος Αλεξιάδης, ILIOS και η ντιτζέι Devika).

Αναλυτικά το πρόγραμμα του τριημέρου:

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου

17:30 – 18:30

Ρόμπερτ Λίποκ & Λούκας Γκουτιέρες: «Non-Face» (15΄)

Ανιέσκα Πόλσκα: «The Happiest Thought» (21΄)

Τεό Τριανταφυλλίδης & Sun Araw: «VHW7» (18΄)

19:00 – 19:45

Γιάν Κούνεν: «Ayahuasca» (13΄)

Φατίμα Αλ Καντίρι & Transforma: «Extraordinary Alien» (16΄)

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «The End of Stories» (15΄)

20:30 – 21:10 Ζωντανή μουσική παράσταση σε επιμέλεια της Στέγης: Devika

21:30 – 22:30

Ρόμπερτ Λίποκ & Λούκας Γκουτιέρες: «SPIN» (13΄)

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «Eye of the Dream» (30΄)

Actress & Actual Objects: «Grey Interiors» (20΄)

Πλάνο από το "Non-Face" του Λούκας Γκουτιέρες σε μουσική Ρόμπερτ Λίποκ

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου

17:30 – 18:15

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «Eye of the Dream» (30΄)

Φατίμα Αλ Καντίρι & Transforma: «Extraordinary Alien» (16΄)

18:45 – 19:45

Ανιέσκα Πόλσκα: «The Happiest Thought» (21΄)

Actress & Actual Objects: «Grey Interiors» (20΄)

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «The End of Stories» (15΄)

20:30 – 21:10 Ζωντανή μουσική παράσταση σε επιμέλεια της Στέγης: Πάνος Αλεξιάδης

21:30 – 22:15

Ρόμπερτ Λίποκ & Λούκας Γκουτιέρες: «Non-Face» (15΄)

Γιάν Κούνεν: «Ayahuasca» (13΄)

Τεό Τριανταφυλλίδης & Sun Araw: «VHW7» (18΄)

Σάββατο 6 Νοεμβρίου

17:30 – 18:20

Ρόμπερτ Λίποκ & Λούκας Γκουτιέρες: «SPIN» (13΄)

Ανιέσκα Πόλσκα: «The Happiest Thought» (21΄)

Φατίμα Αλ Καντίρι & Transforma: «Extraordinary Alien» (16΄)

18:50 – 19:40

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «Eye of the Dream» (30΄)

Τεό Τριανταφυλλίδης & Sun Araw: «VHW7» (18΄)

20:30 – 21:00 Ζωντανή μουσική παράσταση σε επιμέλεια της Στέγης: ILIOS

21:30 – 22:15

Γιάν Κούνεν: «Ayahuasca» (13΄)

Ρόμπερτ Λίποκ & Λούκας Γκουτιέρες: «Non-Face» (15΄)

Ντέιβιντ ΟΡάιλι: «The End of Stories» (15΄)

Πληροφορίες: Από 4 έως 6 Νοεμβρίου στις 17:30 στο Ψηφιακό Πλανητάριο (Λ. Συγγρού 387, 210-9469600). Είσοδος ελεύθερη με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και μάσκα.





