Ο Γιώργος Καλτσούδας ερωτεύτηκε τα κόμικ ξεφυλλίζοντας ένα μέσα στο παλιό Φορντ Λίνκολν της γιαγιάς του

Η "αρένα" σήμερα για να γνωρίσει κανείς τη δουλειά νέων και ανερχόμενων σχεδιαστών κόμικ είναι αναμφίβολα το διαδίκτυο και τα social media. Όπως έχει δηλώσει ο κορυφαίος πλέον σχεδιαστής Stanley Lau, γνωστός ως "Artgerm", το μυστικό της επιτυχίας του ήταν να σχεδιάζει ακατάπαυστα και να δημοσιεύει τα σκίτσα του στο Instagram, μέχρις ότου τον πρόσεξαν οι μεγάλοι οίκοι των Marvel και DC. Κάπως έτσι δεν θα μπορούσε να μείνει απαρατήρητος κι ένας δικός μας κομίστας από την Καβάλα, ο οποίος παρόλο που δεν έχει ακόμα εκδώσει το δικό του κόμικ (είναι στα "σκαριά" και έρχεται πολύ σύντομα) έχει εντούτοις ξεχωρίσει διεθνώς για το ταλέντο του.

Ο λόγος για τον Γιώργο Καλτσούδα, ο οποίος βουτά το πενάκι του στη... νοσταλγία των 90's και αποτυπώνει στους καμβάδες του συνθέσεις γεμάτες με αναμνήσεις, έντονη γεωμετρία, ιδιαίτερες χρωματικές παλέτες αλλά και μια δόση νταρκίλας. Ένα σκρολάρισμα στον λογαριασμό του αποκλείεται να μη σου φέρει ένα χαμόγελο στα χείλη καθώς στις αναρτήσεις του παρελαύνουν ήρωες από θρυλικά καρτούν, κόμικ και ταινίες όπως ο Batman και η Harley Quinn, η Άριελ, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, οι Thundercats, οι Tranformers, ο Έντουαρντ Ψαλιδοχέρης και ο Τζάρεθ του Ντέιβιντ Μπόουι από τον «Λαβύρινθο».

@GEORGE CALTSOUDAS

Τον συνάντησα στο φετινό ComicDom Con Athens και συμφώνησε να μου πει την ιστορία του. Μου έκανε εντύπωση που ενώ έχει ζήσει σε Λονδίνο, Λος Άντζελες και Τορόντο και έχει έρθει αντιμέτωπος με αρκετές δυσκολίες, τον χαρακτηρίζει μια συστολή, μια παιδικότητα και πάνω από όλα ευγένεια. Η αρχή της κουβέντας έγινε με το πρώτο κόμικ που έπιασε ποτέ στα χέρια του: «Πρέπει να ήμουν περίπου 8 χρονών και μέναμε ακόμα στο Τορόντο. Η γιαγιά μου ήθελε να αφήσει κάποια ρούχα σε ένα στεγνωτήριο και δίπλα υπήρχε ένα comic shop. Με άφησε να πάρω μόνο ένα και διάλεξα το Batman: Legends of the Dark Knight, τεύχος #50. Το εξώφυλλο ξεχώριζε από όλα τα υπόλοιπα. Με πρωταγωνιστή τον Τζόκερ να κρατάει μια γάτα με τεράστια χαμογελαστή γκριμάτσα, μαύρο φόντο, χρυσαφί λογότυπο και στο βάθος η σιλουέτα του Μπάτμαν.

Το τεύχος #50 του Batman: Legends of the Dark Knight DC

Στον γυρισμό, ξεφυλλίζοντας το κόμικ εκεί στο κόκκινο δερμάτινο πίσω κάθισμα του παλιού μαύρου Φορντ Λίνκολν της γιαγιάς μου, ερωτεύτηκα με την ένατη τέχνη και όταν έπεσα πάνω σε σελίδα με μια ζωγραφιά του Μπατμαν από τον Jim Lee, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ήθελα κι εγώ να ζωγραφίζω κόμικς.»

Έπεσα πάνω σε μια ζωγραφιά του Μπάτμαν από τον Jim Lee και τότε κατάλαβα ότι ήθελα να ζωγραφίζω κόμικς

«Στην εφηβεία μου είχα μεγάλη καψούρα για Marvel αλλά τώρα που μεγάλωσα και "ωρίμασα", ίσως είμαι πιο DC. Γενικά όμως, τα βάζω όλα στο ίδιο καζάνι για κάποιο λόγο, παρόλο που αναγνωρίζω τις διαφορές, και πλέον τις αναγνωρίζει και ο υπόλοιπος κόσμος πέρα από μας τους φανς, τώρα που έχουν γίνει τόσο mainstream, αλλά και πάλι όλους τους σούπερ ήρωες τους βλέπω μαζικά σαν ένα. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή μεγάλωσα στην εποχή που έβγαιναν τα crossover events όπως το Marvel vs DC, Justice League vs Avengers, Batman vs Daredevil, Superman vs Spider-Man, κτλ.

Ως προς τον αγαπημένο του ήρωα σήμερα, αυτός προέρχεται από την παρέα του Άρτσι: «Πάντα μου άρεσε πολύ ο Τζαγκ, από την παρέα του Ρίβερντειλ. Έτσι ήθελα να είμαι κι εγώ, μικρός. Θα ήθελα πολύ να ζωγραφίσω μικρές ιστορίες και εξώφυλλα για το κόμικ του. Το έχω συζητήσει με τους αρχισυντάκτες των Αρτσι κόμικς, αλλά προς το παρόν έχουν αλλά σχέδια για μένα. Τους ζωγράφισα και ένα δοκιμαστικό αλλά ίσως το βρήκαν λίγο εναλλακτικό για τα γούστα τους.»

@GEORGE CALTSOUDAS

Το στυλ που δεν χωρά στη κατηγορία "comic art"

«Σπούδασα ζωγραφική και γραφιστική στο Ontario College of Art and Design. Στο τελευταίο έτος, η μητέρα μου είχε καρκίνο του μαστού και επέστρεψα στην Ελλάδα για να τη συμπαρασταθώ την περίοδο των χημειοθεραπειών της. Έτσι, δεν αποφοίτησα ποτέ, αλλά με την μόρφωση και εμπειρία που έλαβα, είχα αρκετή αυτοπεποίθηση στο να ακολουθήσω τα όνειρα μου.

Έχω δικούς μου χαρακτήρες για κόμικ και ετοιμάζομαι αυτόν τον καιρό για να τους εκδώσω. Απλώς πρέπει να διακόψω τα σχέδια μου κάθε φορά που λαμβάνω κάποιο καινούργιο πρότζεκτ είτε από το Βρετανικό πρακτορείο που με αντιπροσωπεύει, είτε από κάποιο από τα Αμερικανικά γκαλερί με τα οποία συνεργάζομαι. Εκείνοι αγοράζουν τα δικαιώματα διαφόρων brands της ποπ κουλτούρας για να βγάζουν διαφορά prints, αφίσες, και μεταξοτυπίες σε συνεργασία με καλλιτέχνες. Γι’αυτό λοιπόν έχω τόσα έργα με Μπάτμαν και Ντίσνεϋ, τα οποία είχα την μεγάλη τιμή να μπορέσω να τα δημιουργήσω διότι έχω μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία με τα παιδιά του Bottleneck gallery στη Νέα Υόρκη. Η πρώτη μου δουλειά σε εκείνον τον χώρο ήταν μια αφίσα μεταξοτυπίας του Adventure Time για την Mondo. Αυτόν τον καιρό ετοιμάζω κάποια πολύ ωραία πρότζεκτ με τους Sideshow Collectibles.»

Σε όλους τους νέους κομίστες αξίζει μια ευκαιρία, όμως λίγοι είναι αυτοί που θα καταφέρουν μακρόχρονη καριέρα

«Η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά δύσκολο να προβληθεί ένας νέος κομίστας. Υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι ταλαντούχοι καλλιτέχνες που κάνουν το ντεμπούτο τους συνεχώς και άντε να ξεχωρίσει κανείς. Και όλοι τους αξίζουν μια ευκαιρία, όμως λίγοι είναι αυτοί που θα καταφέρουν μακρόχρονη καριέρα. Καμιά φορά είναι θέμα τύχης, άσχετα από το πόσο "ξεσκίζεσαι" στη δουλειά. Είναι λίγο περίεργη και η όλη φάση με τα social media. Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ τη τύχη να σχεδιάσω κανένα εξώφυλλο ή καμιά ιστορία για τη DC ή τη Marvel. Φταίει το ότι δεν έχω αρκετούς followers; Φταίει το ότι το στυλ μου δεν χωράει στη κατηγορία "comic art"; Δεν ξέρω.

Είναι πάντως πολύ δύσκολο να βιοποριστεί κανείς από τον σχεδιασμό κόμικ, σε όποια χώρα και να βρίσκεται (αν και ίσως λίγο πιο εύκολο στη Ιαπωνία). Πρέπει απλά να έχεις πραγματικό, αυθεντικό πάθος και όρεξη για δουλειά. Προς το παρόν εγώ είμαι ευχαριστημένος με όλα όσα είχα την ευκαιρία να σχεδιάσω. Θα ήθελα παρά πολύ να καταφέρω να προσφέρω τα δικά μου έργα, τους δικούς μου χαρακτήρες, πρώτα στο ελληνικό κοινό και στην συνέχεια μεταφρασμένα στην Αμερικανική αγορά.»

@GEORGE CALTSOUDAS

Τον ρωτάω αν πιστεύει ότι τα κόμικ συνεχίζουν σήμερα την ακμή τους ή όχι: «Εξαρτάται για ποιο γένος μιλάμε. Αν λέμε για τα Αμερικανικά superhero, τότε ναι, πιστεύω πως έχουν πάρει τον κατήφορο, για τώρα. Αλλά θέλω να πιστεύω πως στο μέλλον θα υπάρξει πάλι μια ζωντάνια στην αγορά. Προς το παρόν, λείπει το συναίσθημα, λείπει το "γιατί". Πράγματα τα οποία υπάρχουν αντιθέτως στα manga, anime, και στις Marvel ταινίες, και γι’ αυτόν τον λόγο τα πηγαίνουν τόσο καλά σε σχέση με τα χαμηλά νούμερα πωλήσεων των Αμερικανικών κόμικς.»

@GEORGE CALTSOUDAS

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πώς του φάνηκε το artist alley του ComicDom Con: «Είναι η δεύτερη μου φορά στο Comicdom και οφείλω να πω πως ήταν χίλιες φορές καλύτερα από τη προηγούμενη μου εμπειρία, το 2019. Τα παιδιά έκαναν άψογη δουλειά και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η επιτυχία για πολλά χρόνια διότι χρειάζονται τέτοια Events για του Έλληνες δημιουργούς.»

Αν του αρέσουν οι ταινίες κόμικ: «Τις ταινίες Marvel τις έχω βαρεθεί λίγο τώρα τελευταία, αλλά από την άλλη, ξετρελάθηκα με τον καινούργιο Μπάτμαν. Αυτό πάει ανάλογα με το καλλιτεχνικό όραμα του κάθε σκηνοθέτη, πιστεύω.»

Ένας καλλιτέχνης που ξεχωρίζει: «Τελευταία έχω μεγάλο κόλλημα με τους Ιταλούς σχεδιαστές του Μίκυ Μάους για κάποιον λόγο. Οι πανέμορφες vintage σειρές «Φαντομία» και «Paperbridge» του Marco Gervasio, Τα εξώφυλλα του Mario Perrotta, οι καρικατουριστικες φιγούρες του Corrado Mastantuono, και πολλοί άλλοι. Θέλω να φτιάξω κόμικς για μικρές (και μεγάλες) ηλικίες, και βρίσκω τρομερή έμπνευση στα σχέδια τους. Επίσης τρελαίνομαι για τα διάφορα manga που βρίσκονται στο περιοδικό CoroCoro Comic.»

Τι συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο κομίστα στην Ελλάδα: «Δεν είμαι και πολύ καλός με συμβουλές όποτε θα πω απλά πως ότι και να είναι αυτό που θες να φτιάξεις, φτιάξε το με πολύ αγάπη.»

*Ο Γιώργος Καλτσούδας συνεργάζεται ήδη με γνωστό βρετανικό πρακτορείο καλλιτεχνών και την γκαλερί Bottleneck της Νέας Υόρκης, ενώ έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα για κόμικ των IDW Publishing, Boom! Studios, ONI Press, και Titan Comics. Παράλληλα θα φιλοτεχνήσει artworks για τις γνωστές εταιρίες συλλεκτικών ειδών Sideshow Collectibles και Mondo.

@GEORGE CALTSOUDAS

