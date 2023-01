Πιρς Μπρόσναν: Τα pop art έργα του "Τζέιμς Μποντ" σε έκθεση στο Λος Άντζελες

Η ζωγραφική βοήθησε τον σταρ του “Τζέιμς Μποντ”, Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) να διαχειριστεί τη θλίψη. Τώρα, η γκαλερί Seasons L.A. ετοιμάζεται να φιλοξενήσει έκθεση με έργα ζωγραφικής του ηθοποιού.

Μέσω του Instagram, ο Μπρόσναν αποκάλυψε ένα προσωπικό έργο που δημιούργησε το 1987, εμπνεόμενος από την περίοδο της θεραπείας καρκίνου των ωοθηκών της εκλιπούσας συζύγου του, της Αυστραλής ηθοποιού Cassandra Harris με την οποία ήταν παντρεμένος από το 1980 έως το 1991.

ADVERTISING

Για το θάνατο της πρώτης γυναίκας του και της κόρης τους (ο Μπρόσναν είχε υιοθετήσει την κόρη της Κασσάνδρα, Σαρλότ) από καρκίνο είχε πει σε συνέντευξή του στο Esquire: "Για μένα δεν υπάρχει 'κάποιος λόγος που γίνονται τα πράγματα'. Δεν υπάρχει 'μισογεμάτο ποτήρι'. Παλεύω με την κατάθλιψή μου. Την αναγνωρίζω. Είναι ένας μαύρος, σκοτεινός ιρλανδέζικος σκύλος που κάθεται δίπλα μου και μου κάνει παρέα, από καιρό σε καιρό...»

“Φέροντας το βάρος και τον πόνο και τον φόβο εκείνης της αρρώστιας, έβγαλα τις μπογιές. Και άρχισα να ζωγραφίζω. Με τα δάχτυλά μου. Στην πραγματικότητα, με τα χέρια μου” είπε ο ηθοποιός πιο πρόσφατα, μιλώντας στο GQ. Ο πίνακας, που όπως υπογράμμισε ο ηθοποιός περιλαμβάνει “επαναλήψεις συμβόλων, αυτοπροσωπογραφίες. Εμβλήματα κάποιου κέλτικου παρελθόντος”, θα εκτεθεί, μεταξύ άλλων έργων, στην γκαλερί του Λος 'Αντζελες.

Πιρς Μπρόσναν : “Από πάντα ήθελα να γίνω ζωγράφος”

Αφού τελείωσε το σχολείο ο Μπρόσναν ακολούθησε μια καριέρα στις τέχνες και έπιασε δουλειά σαν εικονογράφος. Ο ηθοποιός έχει ζωγραφίσει δεκάδες πίνακες με τοπία και αφηρημένη τέχνη και φυσικά πολλά πολύχρωμα πορτρέτα που είναι και το σήμα κατατεθέν του. “Πάντα ήθελα να γίνω καλλιτέχνης, ζωγράφος. Ξεκίνησα σαν μαθητευόμενος σε ένα μικρό στούντιο στο Λονδίνο" διαβάζουμε να λέει στον επίσημο ιστότοπο που φιλοξενούνται και τα έργα του.

Ένας τότε συνεργάτης τού πρότεινε παράλληλα να γραφτεί σε ένα θεατρικό εργαστήρι και τότε όλα πήραν έναν άλλο δρόμο. Ο Μπρόσναν ξεκίνησε να ξαναζωγραφίζει στα τέλη του '80, κατά τη διάρκεια της ασθένειας της πρώτης του συζύγου. “Άρχισα να ζωγραφίζω και ξεπετάχθηκαν όλα τα χρώματα" λέει ο ηθοποιός για εκείνη τη δυσκολη περίοδο της ζωής του που η ζωγραφική λειτούργησε θεραπευτικά. Επιρροές του οι: Picasso, Matisse, Bonnard και Kandinsky. Πλέον ο ηθοποιός περνάει όλο τον ελεύθερό του χρόνο μπροστά από έναν καμβά.

Οι πίνακες του Μπρόσναν θυμίζουν κάτι από ποπ-αρτ· και με παιγνιώδη τρόπο ενσωματώνουν σύμβολα με φιγούρες σε διάφορες πόζες. Πλέον, ο ηθοποιός ζωγραφίζει μαζί με τον Paris, τον 21χρονο γιο του από την τωρινή σύζυγό του, την ηθοποιό Keely Shaye Smith. Θυμίζουμε ότι ανάμεσα στους ρόλους που καθιέρωσαν τον Μπρόσναν ήταν ο διάσημος πράκτορας 007, στην ταινία "For Your Eyes Only" του 1981.

Η Seasons L.A., όπου την άνοιξη θα εγκαινιαστεί η έκθεση για τον Brosnan, είναι μέρος του πολυχώρου Art Room στο Λος 'Αντζελες.

Aκολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις