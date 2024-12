Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Avenged Sevenfold, το Σάββατο 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το θρυλικό συγκρότημα από την Καλιφόρνια ετοιμάζεται για την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα σε μια ιστορική βραδιά που οι φανατικοί τους οπαδοί και, γενικά, όλοι οι φίλοι του metal ονειρεύονταν καιρό.

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκ. παγκοσμίως και δύο συνεχόμενα νο.1 άλμπουμ στο Billboard 200 (το “Nightmare” του 2010 και το “Hail To The King” το 2013), οι Avenged Sevenfold έχουν καταξιωθεί ως ένα από τα κορυφαία και πιο επιτυχημένα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής των τελευταίων 25 ετών. Το Release Athens 2025 τους υποδέχεται, το Σάββατο 7 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Το συγκρότημα των M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ και Brooks Wackerman, ξεκίνησε την πορεία του το 1999 ως ένα metalcore σχήμα αλλά γρήγορα η μουσική τους ταυτότητα εξελίχθηκε πέρα από τα στενά όρια του σκληρού ήχου. Το μεγάλο breakthrough της καριέρας τους ήρθε με την κυκλοφορία του “City of Evil” (2005) και το αξεπέραστο single “Bat Country” και η συνέχεια είναι μάλλον γνωστή.

Οι A7X (όπως τους αποκαλούν οι Deathbats, οι φανατικοί οπαδοί τους ανά τον κόσμο) σάρωσαν τα πάντα με τις επόμενες κυκλοφορίες τους, μέτρησαν δισεκατομμύρια views και streams και άφησαν μια πλούσια παρακαταθήκη που μονιμοποίησε τη θέση τους σε κάθε έγκριτη λίστα με τα κορυφαία metal συγκροτήματα όλων των εποχών.

Πέρα, όμως, από τα σπουδαία τους τραγούδια, οι Avenged Sevenfold έγιναν εξίσου γνωστοί για τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις τους που δεν άργησαν να τους οδηγήσουν ως headliners στις σημαντικότερες μουσικές αρένες και τα σπουδαιότερα rock και metal φεστιβάλ του κόσμου. Και τώρα, μετά από χρόνια αναμονής, η ώρα έφτασε: Το Σάββατο 7 Ιουνίου, το ελληνικό κοινό θα έχει επιτέλους την ευκαιρία να βιώσει από κοντά τη μαγεία των A7X, να ακούσει ζωντανά τα anthems που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά και να γίνει μέρος μιας ιστορικής μουσικής βραδιάς που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Η γενική διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου, στις 10:00, προς 60€, για συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Αύριο, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, στις 10:00 και για 24 ώρες μόνο, θα διατίθενται εισιτήρια μέσω ειδικής προπώλησης αποκλειστικά για τους fans της μπάντας που είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter τους. Με τη χρήση του κωδικού που θα τους αποσταλεί θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το εισιτήριό τους νωρίτερα από όλους.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με πρώτη τιμή τα 150€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, γίνονται διαθέσιμες δύο ακόμα ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Τριήμερο Εισιτήριο / Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) + Dream Theater & more tba (23/7, Πλατεία Νερού) προς 165€ (κέρδος 25€)

Διήμερο Εισιτήριο / Avenged Sevenfold & more tba (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira & more tba (19/7, Πλατεία Νερού) προς 110€ (κέρδος 15€)

Διάθεση εισιτηρίων: Τηλεφωνικά στο 211770000

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο [email protected], επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.