"Ξυπνάει" ο άφυλος Ωmega Man στην γκαλερί Gagosian

"Το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να μας συμβεί είναι το να αναθεωρούμε τις αποφάσεις μας". Αυτή είναι μία από τις πεποιθήσεις του εγκατεστημένου στην Ελβετία Γερμανού εικαστικού Albert Oehlen, έργα του οποίου παρουσιάζονται στην Gagosian Athens.

Η έκθεση "Works on Paper and a Sculpture", που περιλαμβάνει πρόσφατα σχέδια του καλλιτέχνη, κολάζ και ένα γλυπτό, εντάσσεται σε ένα δυναμικό ημερολόγιο εκδηλώσεων τέχνης που θα πραγματοποιηθούν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

Στο μοναδικό γλυπτό της έκθεσης, ο Oehlen παραπέμπει στο αινιγματικό μοτίβο του "Ωmega Man", ενός άφυλου ανθρωποειδούς που το εμπνεύστηκε από τον χαρακτήρα του Δρος Robert Neville της ομώνυμης δυστοπικής ταινίας επιστημονικής φαντασίας του 1971.

Η ταινία στα ελληνικά έχει τον τίτλο "Ο άνθρωπος που αντίκρισε την κόλαση" και πρωταγωνιστεί ο Τσάρλτον Ίστον. Την ιστορία ξαναείδαμε στην ταινία "I Am Legend" με τον Γουίλ Σμιθ, το 2007. Ο Neville έχοντας επιζήσει από μια παγκόσμια πανδημία και αντιμέτωπος με το βέβαιο τέλος του, συμβολίζει τη χωρίς όριο επιστημονική εξέλιξη που οδηγεί στην καταστροφή της ανθρωπότητας.

Το γλυπτό του Albert Oehlen GAGOSIAN

Το γλυπτό, από χυτό αλουμίνιο, αποτίνει φόρο τιμής στον κινηματογραφικό ήρωα με έναν τρόπο σκοπίμως ακατέργαστο αλλά ρωμαλέα στιβαρό, υποδηλώνοντας μια αταλάντευτη στάση απέναντι στον επικείμενο όλεθρο.

Ο Oehlen, βέβαια, δεν παύει να εξερευνά τα όρια της ζωγραφικής, που ασκεί επί περίπου σαράντα έτη, παρότι πρόσφατα έστρεψε το ενδιαφέρον του και στη γλυπτική.

Στα έργα του που αποτυπώνονται σε χαρτί αντιπαραθέτει και συνδυάζει αφηρημένα και παραστατικά στοιχεία και κολάζ, αναθεωρώντας και ανατρέποντας τα ιστορικά στοιχεία και τις συμβάσεις του μοντερνισμού με απρόσμενες αναφορές στην κλασική τέχνη. Έτσι, καθώς κινείται από τον προσεκτικό σχεδιασμό στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, φέρνει στο φως εκπληκτικές νέες δυνατότητες.

Ο Albert Oehlen GAGOSIAN

Σε αρκετά από τα 21 μικρά έργα που παρουσιάζονται στην Αθήνα, ο Oehlen παραπέμπει επίσης στην ίδια πηγή που είχαν οι πίνακες του John Graham στην έκθεση του 2021 στην γκαλερί Gagosian Beverly Hills.

Σε αυτά τα σχέδια, ο Γερμανός εικαστικός κινείται ανάμεσα στο ασπρόμαυρο και μια περιορισμένη παλέτα χρωμάτων, αποτυπώνοντας βιομορφικά σχήματα παράλληλα με απολύτως αφηρημένα τμήματα, με διάχυτη την άναρχη ενέργεια σε όλα.

Σε 13 μεγαλύτερα έργα, παραπέμπει στους δικούς του πίνακες Ö-Norm των ετών 2020-21. Ξεχωρίζοντας για τις χαλαρές οργανικές γραμμές που συχνά εκτείνονται στα άκρα των στηριγμάτων τους, τα σχέδια μοιράζονται με τους αρχικούς πίνακες ένα ανεπεξέργαστο, ημιτελές στοιχείο και δημιουργούν ένταση ανάμεσα στην κομψότητα και την εξαθλίωση.

Έργο του Albert Oehlen GAGOSIAN

Εδώ, το σχέδιο γίνεται το πεδίο όπου οι ιδέες του αυθεντικού και της έκφρασης υφίστανται ενδελεχή και συνάμα παιχνιδιάρικη επαναξιολόγηση μέσω των πειραματισμών με τη γραμμή, το σχήμα και τον τόνο.

Ένα πρόσθετο μεγάλο σκίτσο από κάρβουνο του 2016 αναπαριστά έναν χαλαρό ιστό μαύρων γραμμών που φανερώνει τη μακρόσυρτη κίνηση και τις αλλαγές κατεύθυνσης στο χέρι του καλλιτέχνη.

Αυτές οι λιτές συνθέσεις υπαινίσσονται τον συνεχή επαναπροσδιορισμό της αισθητικής αξίας και της εννοιολογικής βαρύτητας που χαρακτηρίζει την καταναλωτική κουλτούρα του 21ου αιώνα, ενώ τα ετερόκλιτα συστατικά τους προκαλούν επίσης τον θεατή να ανακαλύψει περαιτέρω οπτικούς και θεματικούς δεσμούς.

Έργο του Albert Oehlen GAGOSIAN

O Albert Oehlen γεννήθηκε στο Krefeld της Γερμανίας ενώ τώρα ζει και εργάζεται στην Ελβετία. Έργα του περιλαμβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στο Βόρειο Μαϊάμι της Φλόριντα, του Μουσείου Τέχνης του Κλήβελαντ, του Ινστιτούτου Τέχνης στο Σικάγο, του μουσείου Broad στο Λος Άντζελες, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες, του Museo Jumex στην Πόλη του Μεξικού, της Γκαλερί Tate του Λονδίνου, του Κέντρου Pompidou στο Παρίσι, του Μουσείου Ludwig στην Κολωνία (Γερμανία) και του Museum für Moderne Kunst στη Φρανκφούρτη (Γερμανία).

Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις στα Museo di Capodimonte, Νάπολη (Ιταλία) (), Réalité Abstraite, Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (), Terpentin, Kunstmuseum Bonn, Γερμανία (), Malerei, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Βιέννη (), η Μπιενάλε της Βενετίας (), Die 5000 Finger von Dr. Ö, Museum Wiesbaden, Γερμανία (), Home and Garden, New Museum, Νέα Υόρκη (), An Old Painting in Spirit, Kunsthalle Zürich (); Behind the Image, Guggenheim Bilbao, Ισπανία (), Woods near Oehle, Cleveland Museum of Art (), TRANCE, Aïshti Foundation, Βηρυτός (), Cows by the Water, Palazzo Grassi, Βενετία (–), Unfertig, Lokremise Kunstmuseum St. Gallen, Ελβετία (), Serpentine Galleries, Λονδίνο, and Big Paintings by Me with Small Paintings by Others, Museo d’arte della Svizzera italiana, Λουγκάνο, Ελβετία.

Info: Διάρκεια έως 20 Αυγούστου του 2022. Οδός Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι. Περισσότερες πληροφορίες στο gagosian.com.

