THE CHRISTMAS FACTORY 2020



Γράμμα από τον Άγιο Βασίλη και την κυρά Βασίλαινα

"Γεια σας παιδιά!

Σας μιλάει ο Άη Βασίλης! Σας στέλνω από το Αρχηγείο μου, εδώ στο χιονισμένο Ροβανιέμι λίγο πριν φορτώσω το έλκηθρο με τα δώρα σας για να προσγειωθώ για ακόμη μια χρονιά στο πανέμορφο The Christmas Factory, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, που φέτος θα ανοίξει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.



Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την τελευταία φορά που σας επισκέφθηκα και έχουν αλλάξει τόσα πολλά. Μικροί μου, μου λείψατε πολύ. Αλλά και οι μεγάλοι! Έχουμε τόσα να πούμε και είμαι σίγουρος πως όλοι έχουμε ανάγκη ένα ωραίο δώρο και μια μεγάλη διασκεδαστική βόλτα! Τα φετινά μας Χριστούγεννα θα είναι γιορτινά και όμορφα όπως κάθε χρόνο αλλά και πολύ πολύ ασφαλή. Θα σας τα πει αναλυτικά και η κυρα Βασίλαινα πιο κάτω!



Το The Christmas Factory έχει ετοιμάσει μια ανοιχτή, πλούσια χριστουγεννιάτικη αγορά στην οποία θα τα βρείτε όλα: παιχνίδια, ζαχαρωτά, αναμνηστικά, γούρια και φυσικά δώρα για τους πολύ πολύ αγαπημένους σας. Στον ίδιο χώρο, στην ωραία αυλή της Τεχνόπολης, θα βρείτε το ονειρικό μας carousel, τα αυτοκινητάκια, την πιο λαμπερή ρόδα της Αθήνας, το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο της πόλης και πολλά πολλά παιχνίδια για όλους, ενώ στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης θα φιλοξενούνται θεατρικές παραστάσεις. Και τα βράδια μας θα γιορτάζουμε, θα ακούγονται οι αγαπημένες μας μουσικές δυνατά κι άμα θέλουμε θα χορεύουμε κιόλας. Φυσικά δεν θα λείπουν οι νοστιμιές για όλα τα γούστα! Ετοιμαστείτε και φέτος τα Χριστούγεννα να αγαπηθούμε πολύ, να φωτογραφηθούμε μαζί – κρατώντας τις αποστάσεις - και να γιορτάσουμε όπως κάθε χρονιά...



...αλλά λίγο διαφορετικά. Έχει και η κυρά Βασίλαινα να σας πει κάποια πράγματα!



Αγαπημένα μου παιδάκια και αγαπητοί μου γονείς, γιαγιάδες, παππούδες, νονές και νονοί, το 2020 είναι μια χρονιά που μας δοκίμασε πολύ. Δοκίμασε τις αντοχές μας, την υπομονή μας και την διάθεσή μας. Και εμείς εδώ, στο Αρχηγείο του Άη Βασίλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παραμένουμε χαρούμενοι αλλά κυρίως, για να παραμένουμε υγιείς! Τους ίδιους κανόνες θα εφαρμόσουμε και στο αγαπημένο σας εργοστάσιο Χριστουγέννων, στο The Christmas Factory, γιατί πάνω απ’όλα νοιαζόμαστε για την ασφάλεια την δική σας και των παιχνιδιάρικων ξωτικών μας.



Θα χαμογελάμε πραγματικά και με τα μάτια μας γιατί θα φοράμε όλοι υποχρεωτικά μάσκα - Ποιανού θα είναι πιο Χριστουγεννιάτικη λέτε; - μέσα και έξω, θα νιώθουμε την αγάπη πολύ έντονα για να την νιώθουν και οι γύρω μας, θα αποφύγουμε τις αγκαλίτσες και θα καθαρίζουμε τα χεράκια μας, θα μας ελέγχουν όοοοοολους στις μεγάλες εισόδους, θα κάνουμε τις πιο όμορφες σειρές ενώ περιμένουμε να μπούμε με υπομονή ή ενώ περιμένουμε τη σειρά μας για τα παιχνίδια, χωρίς να στριμωχνόμαστε πουθενά, θα μπαίνουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων μόνο όσοι μας επιτρέπεται κάθε φορά και ακόμη λιγότεροι για να είμαστε σίγουροι πως έχουμε αρκετό χώρο. Και φυσικά πριν έρθετε να μας δείτε, τα ξωτικά μας με τη βοήθεια ειδικού συνεργείου καθαρισμού θα καθαρίζουν όλους τους χώρους. Αλλά λογικά θα τους δείτε αφού θα είναι εκεί όλη μέρα για να καθαρίζουν συνέχεια και να μας προσέχουν!



Μας λείψατε πολύ και ανυπομονούμε και φέτος να μοιραστούμε μαζί τις γιορτές και την αγάπη που φέρνουν τα Χριστούγεννα, με ασφάλεια και όλα τα μέτρα που θα μας κάνουν να παίζουμε και να παραμένουμε υγιείς. Δίνουμε ραντεβού από το Σάββατο 28 Νοεμβρίου και ως τις 3 Ιανουαρίου στο φανταστικό The Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων! Σας περιμένουμε!



Με όλη μας την αγάπη,

Άη Βασίλης & κυρά Βασίλαινα (και τα ξωτικάαααααα)!"



Σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικά όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχει λάβει η διοργάνωση για την προστασία εργαζόμενων και επισκεπτών





