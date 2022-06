The Waiter: Η ελληνική ταινία είναι στο Netflix - Σε ποιες χώρες της Ευρώπης προβάλλεται

Ακόμη μια σημαντική αναγνώριση για το νουάρ φίλμ του σκηνοθέτη Στιβ Κρικρή, "The Waiter", με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη, καθώς μετά τα βραβεία που απέσπασε από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, αυτή τη φορά βγαίνει εκτός συνόρων και γίνεται η πρώτη ελληνική ταινία που θα προβάλλεται μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα του Netflix σε όλη την Ευρώπη.

Την είδηση έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης της ταινίας Στιβ Κρικρής μέσω του λογαριασμού του στο Linkdedin, αναρτώντας το poster της ταινίας, γράφοντας χαρακτηριστικά πως "The First Greek Film On Netflix Across #europe".

Οι χώρες στις οποίες θα προβάλλεται η ταινία είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία/Σλοβακία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αξίζει να σημειωθεί πως αντίστοιχη πορεία είχε και η ταινία "Suntan" του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, η οποία προβάλλεται μέσω της πλατφόρμας του Neflix στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

The Waiter

Επαγγελματίας σερβιτόρος ζει απλή και ήρεμη ζωή, περισσότερο παρατηρώντας παρά δρώντας. Όταν όμως ο γείτονάς του εξαφανιστεί, η διαρκής του παρατηρητικότητα θα τον μπλέξει σε ένα ντόμινο σκοτεινών, ακραίων εξελίξεων παρέα με δυο μυστηριώδεις φιγούρες από το περιβάλλον του αγνοούμενου γείτονα.

Ο Άρης Σερβετάλης πρωταγωνιστεί καταφέρνοντας για μια ακόμα φορά να σηκώσει με ευκολία στις πλάτες του ένα δραματικό στόρι που φλερτάρει με το μαύρο χιούμορ, ένας πρωταγωνιστής σαν μελαγχολικό, νωχελικό καρτούν που φαινομενικά μπορεί να ταιριάξει σε ό,τι ιστορία κι αν τον τοποθετήσεις. Είναι για μια ακόμα φορά φανταστικός, αλλά ο μάλλον ανέμπνευστα weird κόσμος του Κρικρή δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερη ματιά. Η ταινία κυλάει κι ο σκηνοθέτης ξέρει με σιγουριά πώς να κατευθύνει την ιστορία και τους χαρακτήρες προς μια κάποια σκοτεινή πλήρωση, όμως στην καλύτερη περίπτωση το “Waiter” απλώς θα θυμίζει διαρκώς κάτι άλλο.

The Waiter - Δείτε το trailer της ταινίας

