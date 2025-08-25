Φεστιβάλ Κολωνού 2025 με 20 θεατρικές παραστάσεις και χαμηλό εισιτήριο

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα και θεατρικές παραστάσεις υψηλής ποιότητας ξεκινά το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 του Δήμου Αθηναίων.

Από 8 έως 28 Σεπτεμβρίου το θέατρο Κολωνού θα φιλοξενήσει ένα πολύχρωμο θεατρικό μωσαϊκό, με γενική είσοδο 5 και 10 ευρώ. Η προπώληση για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Κολωνού 2025 του Δήμου Αθηναίων ξεκινά τη Δευτέρα 25 Αυγούστου.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 20 θεατρικές παραστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής και διεθνούς δραματουργίας, από τις αρχαίες τραγωδίες του Αισχύλου και του Σοφοκλή μέχρι σύγχρονα έργα και αγαπημένες κωμωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Φεστιβάλ Κολωνού 2025 – Το πρόγραμμα με μία ματιά

«Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι με την Υρώ Μανέ Ελίνα Γιουνανλή

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 8 Σεπτεμβρίου με τη «Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Η Υρώ Μανέ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Ραραούς, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 10/9, ανεβαίνει η κλασική κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ στις 11/9 ακολουθούν οι «Ευτυχισμένες Πέρσες», μια σύγχρονη ανάγνωση των «Περσών» του Αισχύλου.

Στις 12/9 παρουσιάζεται το «Σαρμάντζα» του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη, και την επομένη, 13/9, το έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και Εκείνος», επίσης με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

«Σαρμάντζα» του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη Πάτροκλος Σκαφίδας

Ο Γιώργος Κιμούλης υπογράφει και ερμηνεύει τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή στις 16/9, ενώ στις 19/9 η σκηνή φιλοξενεί το «Μα» της Ρηνιώς Κυριαζή, ξανά με προσβασιμότητα για όλους.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το έργο «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στις 23/9, για να ακολουθήσει στις 24/9 η «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.

Τέλος, στις 28/9, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει την πρεμιέρα του έργου «Το Δράμα της Δημοκρατίας».

“Ο πολιτισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας”

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε συστηματικά στον Πολιτισμό. Το Φεστιβάλ Κολωνού αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού για την πόλη μας. Στηρίζουμε τις τέχνες και τους δημιουργούς και φροντίζουμε ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε μοναδικά θεατρικά δρώμενα. Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Ο πολιτισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας και η Αθήνα τον μοιράζεται με όλους».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μαγεία του θεάτρου. Η σκηνή του Θεάτρου Κολωνού θα φιλοξενήσει ξεχωριστές παραστάσεις, που ενώνουν το κλασικό με το σύγχρονο, το γέλιο με τη συγκίνηση. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής και να την κάνετε δική σας».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων, υπογράμμισε: «Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός αφορά σε όλες και όλους. Επενδύουμε στον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό και το αποδεικνύουμε έμπρακτα, με την προσδοκία να έχουν όλοι οι θεατές, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, το θέατρο γίνεται σημείο αναφοράς, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες».

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική είσοδος: €5 & €10

Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, κλπ.), η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα €5 ανά παράσταση.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.ticketplus.gr/festival/kolonou-2025/

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις περιόδους από:

25/8 για τις παραστάσεις από 8 έως 14/9,

1/9 για τις παραστάσεις από 15 έως 21/9,

8/9 για τις παραστάσεις από 22 έως 28/9.

Πώληση θα πραγματοποιείται και δύο ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων στο θέατρο Κολωνού για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Πληροφορίες και πρόσβαση

Θέατρο Κολωνού. Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός. Γραμμή Μετρό 2: στάση Σεπόλια & στάση Σταθμός Λαρίσης Λεωφορειακές γραμμές: 057 (στάσεις Καλλιπόλεως, Ηλέκτρας), Α13 (στάση Αρμονία), Α10 και Β10 (στάση Δομοκού) Γραμμή Τρόλεϊ: 12 (στάση Αρμονία) & 1 (στάση Δομοκού). Το Θέατρο είναι πλήρως προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία.