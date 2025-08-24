Χουβαρδάς, Μαρμαρινός, Τάρλοου, Πρωτόπαππα συνεχίζουν την περιοδεία τους μετά από την Επίδαυρο και περιμένουν το αθηναϊκό κοινό από αρχές Σεπτέμβρη στα φεστιβάλ της πόλης.

Άλλο ένα θεατρικό καλοκαίρι, όπου το αρχαίο δράμα άνοιξε ξανά τον δρόμο προς τα βάθη της ψυχής, φανερώνοντας τις αόρατες συγκρούσεις του ανθρώπου με τη μοίρα, την εξουσία και το πεπρωμένο.

Μετά τις θριαμβευτικές εμφανίσεις τους στην Επίδαυρο και το ταξίδι τους σε πολλά θέατρα της Ελλάδας, τέσσερις παραστάσεις αρχαίου δράματος θα συναντήσουν από τον Σεπτέμβριο το αθηναϊκό κοινό στα φεστιβάλ της πόλης. Αντίστοιχα άλλες δύο τραγωδίες θα δώσουν το παρών στην Αθήνα, ξαναζωνταντεύοντας ηρωίδες και ήρωες που παλεύουν με τη μοίρα, την εξουσία και τη θεία δίκη.

Αναμεσά τους, η Ανδρομάχη, σύμβολο του ανείπωτου πόνου του πολέμου και της θυσίας, έγινε φωνή όλων όσων χάνουν τα πάντα αλλά επιμένουν να ζουν. Η Ηλέκτρα, αιχμάλωτη στον κύκλο του αίματος και της εκδίκησης, μας έδειξε πώς η ανθρώπινη ψυχή συνθλίβεται ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και στη βαριά κληρονομιά της γενιάς της. Ο Ορέστης, παγιδευμένος στην τραγωδία της οικογενειακής εκδίκησης, αναμετρήθηκε με τα φαντάσματα του παρελθόντος και τις ηθικές συγκρούσεις που καθορίζουν τη μοίρα του. Και η Αντιγόνη, διαχρονικό αρχέτυπο αντίστασης, ύψωσε και πάλι το ανάστημά της απέναντι στον νόμο και την αυθαιρεσία της εξουσίας, διεκδικώντας το δικαίωμα να τιμήσει τους άγραφους νόμους της καρδιάς.

Στις μορφές τους βλέπουμε όχι απλώς μύθους του παρελθόντος, αλλά ζωντανές δυνάμεις που διατρέχουν τον χρόνο και τον χώρο, αρχετυπικές ενέργειες που μας συγκινούν και μας αποκαλύπτουν το αιώνιο δράμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Αυτές είναι 4+2 τραγωδίες του καλοκαιριού που θα δούμε στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο.

“Οιδίπους” του Γιάννη Χουβαρδά

Οιδίποδας σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά Ελίνα Γιουνανλή

Μέσα από ένα νέο κείμενο, ο Γιάννης Χουβαρδάς γιορτάζει 50 χρόνια στο θέατρο με τον “Οιδίποδα” – μια δραματουργική σύνθεση που συνενώνει τις τραγωδίες “Οιδίπους Τύραννος” και “Οιδίπους επί Κολωνώ” του Σοφοκλή σε μια ενιαία παράσταση. Οι δύο ιστορίες, αν και διαφέρουν δραματουργικά, καθώς γράφτηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, συγχωνεύονται σε μια αδιάσπαστη ροή, εστιάζοντας στην αέναη αναζήτηση της αλήθειας και του νοήματος της ύπαρξης.

Ξεκινώντας με την άφιξη του γέρου και τυφλού Οιδίποδα στον Κολωνό, η αφήγηση αναδιπλώνεται στο παρελθόν, φωτίζοντας την πορεία του ήρωα από την άγνοια στη γνώση και αποκαλύπτοντας τα θεμέλια του τραγικού του πεπρωμένου. Πρωταγωνιστεί ένα all star cast: Νίκος Καραθάνος, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Στεφανία Γουλιώτη, Νίκος Χατζόπουλος, Ορέστης Χαλκιάς, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Έκτορας Λυγίζος κ.ά. (Κηποθέατρο Παπάγου 1-2/9, Θέατρο Πέτρας 8/9, Ηρώδειο 9 και 13/9, Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” 17/9).

“Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Η “Ηλέκτρα” του Δημήτρη Τάρλοου, γνώρισε θριαμβευτική υποδοχή στην Επίδαυρο, όπου καταχειροκροτήθηκε και τις δύο ημέρες (sold out το Σάββατο), ενώ μέχρι σήμερα έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 55.000 θεατές σε επαρχιακά θέατρα. Η Σοφόκλεια Ηλέκτρα του Δημήτρη Τάρλοου, η παράσταση που καθήλωσε και συγκίνησε χιλιάδες θεατών σε όλη την Ελλάδα, έρχεται για μία και μοναδική παράσταση στο Ηρώδειο στις 22 Σεπτεμβρίου και σε επιλεγμένα θέατρα της Αττικής.

Τι σημαίνει «αποκαθιστώ το δίκαιο»; Ποιο είναι το χρέος του καθήκοντος; Μπορεί κανείς να ζήσει με τις συνέπειες της βίας; Είναι η βία αναπόφευκτη λύση; Θα κλείσει η εκδίκηση τον κύκλο του αίματος; Είναι ποτέ δυνατή η λύτρωση; Και, τελικά, ποιος είναι ο ρόλος της αντίστασης όταν όλα φαίνονται χαμένα;

ΗΛΕΚΤΡΑ Patroklos Skafidas

Η Ηλέκτρα, μέλος της καταραμένης οικογένειας των Ατρειδών, μια γυναίκα παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο αίματος και φρίκης, είναι κάτι περισσότερο από ένας τραγικός χαρακτήρας, αφού προσωποποιεί το δίλημμα ανάμεσα στην ανάγκη για δικαιοσύνη και την ηθική επιταγή της αποφυγής της βίας. Παίζουν οι: Λουκία Μιχαλοπούλου στον ομώνυμο ρόλο, Ιωάννα Παππά, Αναστάσης Ροϊλός, Γιάννης Αναστασάκης, Νικόλας Παπαγιάννης κ.ά. (Θέατρο Πέτρας 2/9, Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” 3-4/9, Κηποθέατρο Παπάγου 6-7/9, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού 8/9, Δημοτικό Θέατρο ‘Άλσους “Δημήτρης Κιντής” 10/9, Βεάκειο 11/9, Κατράκειο 13/9, Θέατρο “Αλίκη Βουγιουκλάκη” Νταμάρι Βριλησσίων 17/9, Ηρώδειο 22/9, Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού 24/9, Δημοτικό Θέατρο Αιγάλεω “Αλέξης Μινωτής” 29/9).

“Ανδρομάχη” της Μαρίας Πρωτόπαππα

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Elina Giounanli

Η «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα, πραγματοποιεί δέκα στάσεις στα ανοιχτά θέατρα της Αττικής, σηματοδοτώντας την πρώτη της παρουσία ως σκηνοθέτρια στο αρχαίο θέατρο. Η παράσταση, η μοναδική γυναικεία υπογραφή φέτος στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, προτείνει μια τολμηρή ανάγνωση της σπάνια παιζόμενης τραγωδίας, με τον Αργύρη Ξάφη στον ρόλο της ηρωίδας-συμβόλου αντίστασης ενάντια στις κοινωνικές και πολιτικές αδικίες.

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Elina Giounanli

Η Ανδρομάχη φανερώνεται ως σύμβολο καθολικού τραύματος, ένα ανθρώπινο βίωμα που ξεπερνά τα όρια του φύλου και συγκινεί διαχρονικά. Παίζουν οι: Τάσος Λέκκας, Γιάννης Νταλιάνης, Δημήτρης Πιατάς, Στέλλα Γκίκα και, φυσικά, η ίδια η Μαρία Πρωτόπαππα, σε μια δυναμική προσέγγιση, βασισμένη στη μετάφραση του Γ.Β. Τσοκόπουλου. (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 25/8, Βεάκειο 2/9, Κηποθέατρο Παπάγου 4-5/9, Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλλού “Θανάσης Βέγγος” 6/9, Θέατρο “Αλίκη Βουγιουκλάκη” Νταμάρι Βριλησσίων 7/9, Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” 9-10/9, Δημοτικό Θέατρο ‘Άλσους “Δημήτρης Κιντής” 15-16/9, Δημοτικό Θέατρο Αιγάλεω “Αλέξης Μινωτής” 17/9, Θέατρο Πέτρας 22/9, Ηρώδειο 25/9).

“ζ – η – θ, ο Ξένος” του Μιχαήλ Μαρμαρινού

MIke_Rafail

Μια ευαίσθητη θεατρική πρόταση είναι αυτή του Μιχαήλ Μαρμαρινού με το “ζ-η-θ, Ο Ξένος” που ανέβηκε σε συμπαραγωγή ΚΘΒΕ και Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και θα τη δούμε στην Αθήνα μόνο για δύο παραστάσεις. Μια επιστροφή στις πηγές: επίσκεψη σε τρεις ραψωδίες της Οδύσσειας, σε μετάφραση Δημήτρη Μαρωνίτη και σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού, με την οποία συμμετέχει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2025.

Μέσα από ένα ποιητικό σκηνικό τοπίο που υπερβαίνει τον χρόνο, η παράσταση προσφέρει μια σύγχρονη ανάγνωση του έπους, θέτοντας το θεατή αντιμέτωπο με την έννοια του ξένου και με τις θέσεις στις οποίες όλοι μπορεί να βρεθούμε. Τα διαχρονικά ερωτήματα παραμένουν: ποιος είναι ο ξένος και ποιοι είμαστε εμείς; Μια υπαρξιακή περιπλάνηση μέσα από τρεις ραψωδίες, που αναδεικνύει την ανθρώπινη μοναξιά και την αναζήτηση ταυτότητας. Ο Χάρης Φραγκούλης στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Συμμετέχουν: Χρήστος Παπαδημητρίου, Κλέλια Ανδριολάτου, Κλειώ-Δανάη Οθωναίου, Γιάννης Χαρίσης κ.ά. (Βράχων “Μελίνα Μερκούρη” 12/9, Κηποθέατρο Παπάγου 14/9).

“Αντιγόνη” του Θέμη Μουμουλίδη

Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα από την αρχή του καλοκαιριού κερδίζοντας θερμό χειροκρότημα, ενθουσιώδη σχόλια και επαινετικές κριτικές, πραγματοποιώντας επαναλαμβανόμενα sold out στα μεγάλα θέατρα της περιφέρειας. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ του Σοφοκλή που σκηνοθέτησε ο Θέμης Μουμουλίδης, παρουσιάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού από έναν θίασο εξαίρετων εμηνευτών, με την Λένα Παπαληγούρα να υποδύεται την Αντιγόνη, τον Μελέτη Ηλία να ερμηνεύει του Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του φύλακα.

Με την Αντιγόνη τα πεδία συγκρούσεων τίθενται σε αμφισβήτηση: σωστό-λάθος, ζωή-θάνατος, άνδρας-γυναίκα, φως-σκοτάδι, αυθεντικότητα-συμβιβασμός, νόμος- δίκαιο, παράβαση-υποταγή. Η Αντιγόνη γνωρίζει την θνητότητά της, αλλά αποφασίζει το πότε και το πώς του θανάτου της. Αναδιατυπώνει κάθε σύγκρουση γιατί μόνο έτσι στρέφει ακόμη και τον θάνατο υπέρ της ζωής. Αγκαλιάζοντας τον θάνατο διεκδικεί τη ζωή. Μια ζωή άξια να βιωθεί. Έτσι, ακόμη και αν οδηγείται τελικά στον θάνατο και ο Κρέων επιζεί, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν συνεχή θάνατο του Κρέοντα και για ένα άνοιγμα της Αντιγόνης προς το μέλλον. (Ηρώδειο 3/9).

Φιλοκτήτης του Γιώργου Κιμούλη

Ο Γιώργος Κιμούλης, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Θοδωρής Κατσαφάδος παρουσιάζουν την τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης». Στον Φιλοκτήτη ο Σοφοκλής δραματοποιεί μια επιχείρηση απάτης, την οποία οργανώνει ο Οδυσσέας και αναλαμβάνει να εκτελέσει ο Νεοπτόλεμος, ο νεαρός γιος του Αχιλλέα. Οι δύο άνδρες καταφθάνουν στην ακατοίκητη Λήμνο, στην άκρη, στην εσχατιά του Κόσμου, εκεί όπου οι Αχαιοί είχαν εγκαταλείψει για δέκα χρόνια τον Φιλοκτήτη, πληγωμένο από μία αγιάτρευτη πληγή. Η αποστολή τους είναι να κλέψουν το περίφημο τόξο του του Φιλοκτήτη, γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατη η άλωση της Τροίας.

(7/9 “Αλέξης Μινωτής” – Αιγάλεω, 8/9 «Δημήτρης Κιντής» – Ηλιούπολη, 11/9 Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης – Αχαρνές, 15/9 Δημοτικό Αμφιθέατρο Θανάσης Βέγγος – Κορυδαλλός).