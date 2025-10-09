Μια γυναικοκτονία ταράζει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας στο Studio Μαυρομιχάλη

Ένα σκοτεινό θρίλερ–κοινωνικό σχόλιο για μια βίαιη, άρρωστη κοινωνία ανεβαίνει στο Studio Μαυρομιχάλη. Ο Φώτης Μακρής σκηνοθετεί το πολυβραβευμένο έργο του Φάουστο Παραβιντίνο.

Ο Φώτης Μακρής, σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός ηγέτης του Θεατρικού Οργανισμού «Νέος Λόγος», σκηνοθετεί το έργο «Νεκρή φύση σε χαντάκι» του Ιταλού συγγραφέα Φάουστο Παραβιντίνο, στο Studio Μαυρομιχάλη.

Η ιστορία

Η ιστορία εκτυλίσσεται σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Ιταλία. Μία η ώρα το πρωί: Μια νεαρή κοπέλα, δολοφονείται με άγριο τρόπο και το σώμα της ρίχνεται γυμνό σε ένα χαντάκι. Τρεις το πρωί: Ένας νεαρός άνδρας ανακαλύπτει το πτώμα.

Τέσσερις η ώρα το πρωί: Η αστυνομία καθορίζει την αιτία θανάτου: «Το θύμα πέθανε από το πολύ ξύλο».

Μια γυναικοκτονία έρχεται να ταράξει την ηρεμία της μικρής κοινωνίας.

Ποιος το έκανε; Ποιος σκότωσε το κορίτσι κλωτσώντας το με απίστευτη σφοδρότητα, στην κοιλιά, στο πρόσωπο και σε όλο του κορμί; Η έρευνα ξεκινά. Το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.

Έξι πρόσωπα εμπλέκονται στην υπόθεση της νεκρής κοπέλας. Ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε από αυτά τα έξι πρόσωπα που μονολογούν, προσπαθώντας να βρουν την λύση σε αυτή την ιστορία.

Προσωπικά άγχη, ακραίες ψυχολογικές μεταπτώσεις, οικογενειακά δράματα, μετανάστες που αναζητούν ανέλπιδα μια κάποια ευκαιρία, νεαροί χαμένοι στα ναρκωτικά και στην χωρίς κανένα σκοπό ζωή τους. Και στο τέλος, η αποκάλυψη του μυστηρίου της δολοφονίας της νεαρής κοπέλας. Μια αποκάλυψη σοκαριστική και αναπάντεχη. Που έρχεται να κλονίσει οποιαδήποτε βεβαιότητα θέλαμε να έχουμε.

Δεκαέξι ώρες αργότερα, το έγκλημα εξιχνιάζεται, αποκαλύπτοντας έναν κόσμο βίαιο, αδυσώπητο και ακατανόητο.

Ο Φώτης Μακρής αναφέρει χαρακτηριστικά για το έργο

“Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τελικά την ιστορία της νεκρής κοπέλας ως αφορμή, για να μιλήσει για μια κοινωνία απογοητευμένη, βαριά άρρωστη, χωρίς ιδανικά, ανίκανη να ονειρευτεί και που αρκείται στην επιβίωση μέσα στην ολοκληρωτική επικράτηση ενός άκρατου και αδηφάγου καπιταλισμού.

Μας παραδίδει ένα σκοτεινό έργο και καταφέρνει να μας περάσει από την «ησυχία» αρχικά ενός στέρεου θρίλερ, με σασπένς και χιούμορ, στην «ανησυχία» για έναν κόσμο βίαιο, άνισο, άδικο και σκληρό, που αποκαλύπτεται μπροστά μας σε τέτοιο βαθμό οικείος και αναγνωρίσιμος, που επιτείνει την αγωνία μας και τον προβληματισμό μας.

Ο Παραβιντίνο χρησιμοποιεί εξαιρετικά τα στοιχεία του θρίλερ, του νουάρ και πολύ χιούμορ, για να βάλει τον θεατή σε ένα γνώριμο θεατρικό παιχνίδι και μέσα από αυτό το παιχνίδι, να περάσει με έναν σχεδόν αδιόρατο τρόπο, μια ιδιαίτερα σκληρή και απόλυτα τεκμηριωμένη εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας.

Εκτός από αυτά τα στοιχεία, ο συγγραφέας, χρησιμοποιεί και άλλο ένα τέχνασμα για να παραξενέψει τον θεατή και να τον βάλει ακόμα περισσότερο μέσα στο θεατρικό του σύμπαν. Ένα τέχνασμα που είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον δραματουργικά και αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για κάθε θίασο που αποφασίζει να ανεβάσει το έργο.

Η υπόθεση αναπτύσσεται μέσα από μια σειρά μονολόγων, καθώς ποτέ δεν έχουμε διάλογο ανάμεσα στα έξι πρόσωπα! Ο κάθε ένας από τους ήρωες λέει την δική του θέση, την δική του εξήγηση για τα γεγονότα, βάζοντας τον θεατή σε ένα γαϊτανάκι υποθέσεων, μέχρι την τελική και τελείως απρόβλεπτη λύση. Έξη πρόσωπα σε απόλυτη απομόνωση, σύμβολα μιας κοινωνίας αλλοτριωμένης και αποξενωμένης.

Η παράσταση στηρίζεται σε μια έντονη χορικότητα. Όλοι οι ηθοποιοί, παρόντες και παρούσες συνεχώς επί σκηνής, «επεμβαίνουν» συνεχώς σε κάθε μονόλογο, είτε μιλώντας, είτε δρώντας είτε τραγουδώντας, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα τεράστιο χορικό, με κυρίαρχη την παρουσία της ζωντανής μουσικής, και όπου η κάθε φωνή από τις έξι, λειτουργεί αυτόνομα μεν, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθεί να συνομιλήσει με την «κοινή γνώμη», που εκπροσωπεί όλος ο θίασος.

Οι έξι ηθοποιοί συνεχώς ενεργοί, επενδύουν σκέψη, συναίσθημα και δεξιότητες, σε μια προσπάθεια διερεύνησης και κατανόησης της κοσμοθεωρίας που φτιάχνει με αριστοτεχνικό τρόπο με το έργο του, ο Φάουστο Παραβιντίνο”.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα Φάουστο Παραβιντίνο

Ο Φάουστο Παραβιντίνο γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1976 στην Γένοβα και είναι Ιταλός δραματουργός, σκηνοθέτης, ηθοποιός και σεναριογράφος. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στη σκηνή σε πολύ μικρή ηλικία, το 1990, συμμετέχοντας στον θίασο “La Soffitta”. Το 1995, επέστρεψε στη Γένοβα, όπου παρακολούθησε μαθήματα συγγραφής στο Teatro Nazionale. Το 1996 έγραψε το πρώτο του έργο, «Trinciapollo», και το 1998 ήρθε η πρώτη αναγνώριση χάρη στα έργα «Gabriele» και «Due Fratelli». Το 2000 το έργο του «Peanuts» ανέβηκε στο Royal Court Theatre.

Το 2004 κέρδισε το βραβείο Vittorio Gassman για το δράμα «Natura morta in un fosso» (Νεκρή Φύση σε Χαντάκι).

Ο Παραβιντίνο ήταν ο όγδοος Ιταλός συγγραφέας που παρουσιάστηκε στη Comédie-Française στο Παρίσι, με το έργο «La Malattia della Famiglia M», το οποίο σκηνοθέτησε.

Άλλα έργα του μεταφράστηκαν στα γερμανικά και παρουσιάστηκαν σε διάφορα θέατρα, όπως στο θέατρο Schaubühne. Έχει επίσης γράψει σενάρια για τον κινηματογράφο.