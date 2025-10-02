Όταν η αλήθεια γίνεται σκάνδαλο – Ο “Εχθρός του Λαού” ξαναγράφεται στο Κνωσός από τον Όστερμάιερ

Η θρυλική εκδοχή του Όστερμάιερ στο «Εχθρός του Λαού» απογειώνει το έργο του Ίψεν: πολιτικό θέατρο, σκηνική ένταση, ελληνικό καστ, στο Θέατρο Κνωσός από 22 Οκτωβρίου.

Ο παγκοσμίου φήμης Γερμανός σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Schaubühne, Τόμας Όστερμάιερ, έρχεται στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του Θεάτρου του Νέου Κόσμου για να παρουσιάσει τη δική του ανατρεπτική εκδοχή του Εχθρού του λαού του Χένρικ Ίψεν.

Πάτροκλος Σκαφιδάς

Η παράσταση, που από το 2012 έχει παρουσιαστεί με τεράστια επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, ανεβαίνει στο Θέατρο Κνωσός, για πρώτη φορά με Έλληνες ηθοποιούς. Στην πολυαναμενόμενη παράσταση πρωταγωνιστούν, υπό τις οδηγίες του εμβληματικού σκηνοθέτη, οι: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ και Ιάσονας Άλυ.

Ο Τόμας Όστερμάιερ, γνωστός για τη σκηνική του τόλμη και τη βαθιά κοινωνική ματιά του, μεταφέρει το αριστούργημα του Ίψεν στο σήμερα, σε μια εκρηκτική παράσταση-εμπειρία, όπου αποκαλύπτονται με αιχμηρό τρόπο οι μηχανισμοί εξουσίας, διαφθοράς και κοινωνικής συνενοχής. Μια παράσταση με καταιγιστικό ρυθμό, πολιτική και ριζοσπαστική, όπου η σκηνή μετατρέπεται σε δημόσιο χώρο και ο θεατής δεν παρακολουθεί απλά, αλλά καλείται να πάρει θέση, να αφυπνιστεί!

Πάτροκλος Σκαφιδάς

Εχθρός του λαού

Ηθική ευθύνη ή οικονομικά συμφέροντα, διαφάνεια ή απόκρυψη της αλήθειας; Ως ευσυνείδητος επιστήμονας, ο γιατρός Στόκμαν, που πρώτος υποστήριξε ότι η πόλη του μπορούσε να γίνει μια υποδειγματική λουτρόπολη, δεν θα διστάσει να αποκαλύψει δημοσίως ότι τα ιαματικά λουτρά αποδείχτηκαν μολυσμένα: αντιμέτωπος με τον δήμαρχο αδερφό του και την ιδιοτέλεια των συμπολιτών του, θα γίνει «εχθρός του λαού».

Πάτροκλος Σκαφιδάς

Γραμμένο το 1882, το έργο του Χένρικ Ίψεν παραμένει εκρηκτικά επίκαιρο, φέρνοντας στο φως την ηθική σύγκρουση μεταξύ ατομικής ευθύνης και συλλογικού συμφέροντος, επιστημονικής αλήθειας και πολιτικής σκοπιμότητας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή Florian Borchmeyer & Thomas Ostermeier

Σκηνοθεσία Thomas Ostermeier

Ενδυματολόγος Nina Wetzel

Σχεδιασμός ήχου Malte Beckenbach, Daniel Freitag

Δραματουργία Florian Borchmeyer

Σχεδιασμός φωτισμών Erich Schneider

Πάτροκλος Σκαφιδάς

Συντελεστές ελληνικής παραγωγής

Μετάφραση Αντώνης Γαλέος

Συνεργάτης Σκηνοθέτης Christoph Schletz

Σκηνογράφος Jan Pappelbaum

Ζωγραφική σκηνικού Katharina Ziemke

Σχεδιασμός φωτισμών Σοφία Αλεξιάδου

Ενδυματολόγος Νατάσσα Παπαστεργίου

Σχεδιασμός ήχου Ηλίας Φλάμμος

Σκηνογράφος – προσαρμογή σκηνικού Νατάσα Τσιντικίδη

Κατασκευή σκηνικού Θωμάς Μαριάς

Μουσική διδασκαλία Εύη Νάκου

Βοηθός σκηνοθέτη Ειρήνη Λαμπρινοπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου Μαριάνθη Ράδου

Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Παίζουν Κωνσταντίνος Μπιμπής, Μιχάλης Οικονόμου, Λένα Παπαληγούρα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Στέλιος Δημόπουλος, Άλκηστις Ζιρώ, Ιάσονας Άλυ

Πάτροκλος Σκαφιδάς