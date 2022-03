Ποιος είναι ο Αστέριος Πελτέκης, ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΚΘΒΕ

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρολόγος και Υποψήφιος Διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πάνω στην πολιτιστική διαχείριση Αστέριος Πελτέκης είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ακολουθεί η δήλωσή του για τα νέα του καθήκοντα:

ADVERTISING

«Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την τιμή που μου έγινε να αναλάβω το τιμόνι αυτού του ιστορικού φορέα, ο οποίος υπήρξε το εφαλτήριο στη θεατρική μου διαδρομή. Είναι ο χώρος, μέσα στον οποίο γαλουχήθηκα και αναπτύχθηκα έως ότου ανοίξω τα φτερά μου σε νέες περιπέτειες, για να ξαναγυρίσω με εφόδιο την εμπειρία όλων αυτών των ταξιδιών με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές τους. Λυπάμαι που δεν μπορώ να χαρώ όσο θα ήθελα, λόγω της συγκυρίας της πολεμικής σύρραξης, που αμαυρώνει και σκιάζει με τα σύννεφά της κάθε προσωπική ή συλλογική επιτυχία ή χαρούμενη στιγμή. Οδηγούμαι, έτσι, αναπόφευκτα στη σκέψη ότι η τέχνη οφείλει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή βίας με όπλο στη φαρέτρα της τον πολιτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, πήρα την απόφαση ένας από τους βασικούς άξονες του ρεπερτορίου του θεάτρου να είναι το αντιπολεμικό έργο και οι αντιπολεμικές δράσεις, που σε συνδυασμό με το ουμανιστικό στοιχείο και τα κοινωνικοϋπαρξιακά ζητήματα θα συγκροτήσουν μια πιο ολιστική προσέγγιση της θεατρικής πράξης, προκειμένου να εγείρει συζήτηση και προβληματισμό αφενός, ψυχαγωγία και αποφόρτιση από τις πιέσεις της δύσκολης, σε πολλά επίπεδα, περιόδου που διανύουμε, αφετέρου.

Επίσης, μέσα στους βασικούς στόχους είναι η αναγέννηση του ΚΘΒΕ και της Δραματικής Σχολής του, η εξωστρέφεια τόσο προς την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, με άνοιγμα και συνεργασίες στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και όπου αλλού θα μπορούσε να ταξιδέψει ο πολιτισμός.

Εξίσου σημαντική προτεραιότητα αποτελεί η συγκέντρωση χορηγιών και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που θα επιτρέψουν στον οργανισμό μεγαλύτερες και σημαντικότερες δράσεις, δημιουργία θέσεων εργασίας και παραγωγή σημαντικού καλλιτεχνικού αποτελέσματος τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και να επισημάνω τη συμβολή της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής, που μέσα από μια διαδικασία που ακολουθήθηκε για πρώτη φορά για την επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο ΚΘΒΕ με τίμησε με την επιλογή της εξαίροντας το όραμά μου για το θέατρο και τη συνολική υποψηφιότητά μου. Θα ήταν παράλειψη να μην απευθύνω τις ιδιαίτερες θερμές μου ευχαριστίες στην Υπουργό Πολιτισμού κ. α Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλα Γιατρωμανωλάκη που αποδέχτηκαν την πρόταση της επιτροπής και την επικύρωσαν.

Θα ήθελα επίσης να υποσχεθώ στους βασικούς πρωταγωνιστές αυτού του θέατρου, που δεν είναι άλλοι από τους εργαζομένους του σε όλους τους τομείς, αλλά και στο κοινό της πόλης, που χωρίς αυτό δεν έχει λόγο ύπαρξης το θέατρο, ότι θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για να είναι το Κρατικό Θέατρο μια σημαντική κοιτίδα πολιτισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Ποιος είναι ο Αστέριος Πελτέκης

Ο Αστέριος Πελτέκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και κάτοχος του Intergated Master διπλώματος του Τμήματος Θεάτρου της Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. από όπου επίσης και αποφοίτησε. Σήμερα, υποψήφιος Διδάκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο πάνω στην πολιτιστική διαχείριση. Έχει παρακολουθήσει με υποτροφία σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό ξεχωρίζοντας αυτά με τους Peter Brook, Bruce Mayers και Sotigui Kouyate. Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική και ισπανική γλώσσα.

Ηθοποιός και σκηνοθέτης, έχει συνεργαστεί, σε περισσότερες από πενήντα παραστάσεις, με το ΚΘΒΕ, το Εθνικό Θέατρο, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Θέατρο Παλλάς, τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το ελεύθερο θέατρο. Ενδεικτικά: «Πλατόνοφ» του Τσέχωφ σε σκην. Ν. Μιλιβόγιεβιτς, «Τα ελάφια και οι κατάρες» σε σκην. Μουσταφά Αφκιράν (Κασιμ), «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη» του Γ. Σεφέρη σε σκηνοθεσία Ε. Θεοδώρου, «Η τύχη της Μαρούλας» του Δ. Κορομηλά σε σκην. Α. Βουτσινά, « Ο Πειρασμός » Γρ. Ξενόπουλου σε σκην. Π. Μιχαηλίδη, «Φοίνισσες» του Ευριπίδη σκην Ν. Χουρμουζιάδη, «Ντόλλυ» του Θ. Ουάιλντερ σε σκην. Γ. Ιορδανίδη, «Δον Κάρλος» του Φ. Σίλλερ σε σκην. Κ. Αρβανιτάκη, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε σκην. Γ. Ιορδανίδη, «Βασιλιάς Ληρ» του Σαίξπηρ σε σκην. Σ. Λιβαθινού, «Το κορίτσι με τα μαύρα» του Μ. Κακογιάννη σε σκην. Γ. Καραντινάκη, «Το ημέρωμα της στρίγκλας» του Ο. Σαίξπηρ σε σκην. Ρόμπερτ Στούρουα, «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου κ.ά. Επίσης συνεργάστηκε ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτης στους Άγαμους Θύτες με τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη.

Μεταξύ άλλων οι παραστάσεις που έχει σκηνοθετήσει είναι: «Η Νεράιδα» του Ζ. Ζιρωντού, «Πάμε πρόβα» σε κείμενα του Αρκά, στο Δημοτικό Θέατρο Αμπελοκήπων, «Η Πόλις» σε ποίηση Κ.Π. Καβάφη στο Κρατικό Ωδείο και στο στούντιο «Πλεύσις», «Μίλαν Κούντερα 1- 0» στο ΒΟΟΖ, 2010, «Η χώρα των ονείρων μας» στο θέατρο Αθήναιον, «Η ρομαντική μου ιστορία» στο ΚΘΒΕ, «UpOla» στο ΚΘΒΕ, «68 στιγμές και όνειρα» στο θέατρο Εγνατία, «Επικίνδυνο Παιχνίδι» διασκευή πάνω στο (Two for the seasaw) του Ουιλ. Γκίμπσον στο Μουσείο Τεχνών Ζαμπέλα, υποψήφιο για βραβείο σκηνοθεσίας, Α΄ ανδρικού ρόλου και μουσικής, έλαβε τα βραβείο καλύτερης μουσικής και σκηνοθεσίας στα Θεατρικά Βραβεία του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ), «Θελεστίνα» του Φ. Δε Ρόχας και «Τρεις αδελφές» του Α. Τσέχωφ στο θέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ στη Λευκωσία, “Εξόριστοι” του Γ. Παπάζογλου στο Θέατρο Αλκμήνη, «Ιωάννης Καποδίστριας- Στα βήματα ενός μεγάλου ηγέτη», συγγραφή σε συνεργασία με την Π. Αδάμ-Βελένη και σκηνοθεσία, περιοδεία σε Κέρκυρα, Αίγινα, Ναύπλιο, Αθήνα κ.α..

Έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές μεταξύ των οποίων οι «Σχεδόν ποτέ» σε σκην. Ν. Περάκη, L.A.P.D. σε σκην. Σ. Μπλάτσου, «Σιωπηλός δρόμος», σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και κινηματογραφικές, μεταξύ των οποίων οι «Αν μ’ αγαπάς» Σκην. Χρ. Κετικίδης (Λεωνίδας Α΄ Ρόλος), «Κάτω απ’ το μακιγιάζ σου» σε σκην. Β. Σειτανίδη (Β΄ρόλος), Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, υποψήφιος για βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, «Πρόσκληση σε δείπνο» σε σκην. Σ. Αμοιρόπουλου», μικρού μήκους, Συγγραφέας, (Α΄ ρόλος ), Φεστιβάλ Δράμας, υποψήφιος για βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου, «Στην Κουζίνα» σε σκην. Σ. Αμοιρόπουλου (Α΄ρόλος), υποψήφιος για βραβείο Α΄ ανδρικού ρόλου, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Καθηγητής υποκριτικής και Ιστορίας θεάτρου, δραματολογίας. Διδάσκει υποκριτική, αυτοσχεδιασμό και στοιχεία σκηνοθεσίας σε θεατρικά εργαστήρια και Δραματικές Σχολές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία. Συνιδρυτής και σκηνοθέτης της εταιρείας τέχνης “Άνευ προηγουμένου”. Ιδρυτής, πρόεδρος, παραγωγός και σκηνοθέτης της εταιρείας τέχνης, “Άνω Θρώσκω” στη Λευκωσία. Συνεργάτης και σύμβουλος για θέματα πολιτισμού και θεάτρου στο Φεστιβάλ Ανδραβίδας - Κυλλήνης. 7. Διδάσκει εθελοντικά την ελληνική γλώσσα σε μετανάστες και πρόσφυγες.