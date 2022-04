Σεζόν που δεν τελειώνει ποτέ: 19 θεατρικές παραστάσεις κάνουν πρεμιέρα τον Απρίλιο

Τι κι αν έρχεται το Πάσχα, όπου και παραδοσιακά την Κυριακή των Βαϊων, τελειώνει η θεατρική σεζόν, οι θεατρικές πρεμιέρες καλά κρατούν στη θεατρική Αθήνα. Ούτε μία ούτε δύο, αλλά πολλές είναι οι παραστάσεις σηκώνουν αυλαία και περιμένουν τους θεατρόφιλους.

Εμείς ξεχωρίσαμε 19 και σας τις παρουσιάζουμε:

ADVERTISING

Blink- Θέατρο Νέου Κόσμου



Πρόκειται για την ιστορία δύo νέων ανθρώπων, της Σόφι και του Τζόνα, οι οποίοι ζουν στο σύγχρονο Νότιο Λονδίνο. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Θάνος Λέκκας και Παναγιώτα Βιτετζάκη πρωταγωνιστούν στο “Blink” του Φιλ Πόρτερ που από την 1η Απριλίου θα παρουσιαστεί στο θέατρο του Νέου Κόσμου υπό τη σκηνοθετική οπτική του Τάσου Πυργιέρη.

Πρόκειται για την ιστορία δύo νέων ανθρώπων, της Σόφι και του Τζόνα, οι οποίοι ζουν στο σύγχρονο Νότιο Λονδίνο. Ένα ατύχημα στο δρόμο θα τους φέρει πιο κοντά, αναγκάζοντάς τους να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο. Το ερώτημα αν η Σόφι και ο Τζόνα είναι ικανοί να ομολογήσουν και να ζήσουν έναν έρωτα.

Οι γείτονες από Πάνω-Θέατρο Πειραιώς 131

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα -από 1η Απριλίου στο Θέατρο Πειραιώς 131- το επιτυχημένο θεατρικό έργο “Los Neighbours de Arriba” του Ισπανού συγγραφέα Σέσκ Γκέϊ, με τον ελληνικό τίτλο «Οι Γείτονες από πάνω». ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΦΑΜΑΝΩΛΗΣ

Για πρώτη φορά ανεβαίνει στην Ελλάδα -από 1η Απριλίου στο Θέατρο Πειραιώς 131- το επιτυχημένο θεατρικό έργο “Los Neighbours de Arriba” του Ισπανού συγγραφέα Σέσκ Γκέϊ, με τον ελληνικό τίτλο «Οι Γείτονες από πάνω». Πρόκειται για μια έξυπνη «οργασμική κωμωδία» που αφορά όλον τον κόσμο, αφού έχει θέμα τον γάμο, τις μακροχρόνιες σχέσεις και το αιώνιο πρόβλημα των ζευγαριών…την αναζωπύρωση της αγάπης και του σεξ… με όλα τα ξεκαρδιστικά επακόλουθα! Σκηνοθετεί ο Δημήτρης Μαλισσόβας τους: Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Δημήτρης Σταρόβας, Γιώργος Κοψιδάς, Υακίνθη Παπαδοπούλου.

Tea Ceremony- Bios

Η παράσταση μεταφέρει το κοινό της, σε ένα Ιαπωνικό δωμάτιο όπου τελείται μια παραδοσιακή τελετή τσαγιού. SRSLYYOURS



Στο πλαίσιο Πανευρωπαικής περιοδείας, το «Tea Ceremony», μια πρωτότυπη παράσταση devised theater, σε δραματουργία και σκηνοθεσία του Achim Wieland και με «οικοδέσποινα» τον βραβευμένο ηθοποιό Μάριο Ιωάννου, θα παρουσιαστεί στο Bios, για πρώτη φορά στην Αθήνα, για τέσσερις μόνο παραστάσεις, στις 1, 2, 3 και 4 Απριλίου.

Η παράσταση μεταφέρει το κοινό της, σε ένα Ιαπωνικό δωμάτιο όπου τελείται μια παραδοσιακή τελετή τσαγιού. Η Γκέισσα Κικουνοχάνα (Ανθισμένο Χρυσάνθεμο) με απαλότητα και ευγένεια δημιουργεί ένα μεταξένιο τοπίο για το πνεύμα και τις αισθήσεις των παρευρισκόμενων. Όλα είναι αρμονικά και ιδανικά, μα δεν μένουν εκεί…

Η Νύχτα της Κουκουβάγιας- Κάμιρος

H Θεοδώρα Τζήμου ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ



Το σπουδαίο έργο “Η Νύχτα της Κουκουβάγιας” του Γιώργου Διαλεγμένου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δραματουργούς, ανεβαίνει από τις 2 Απριλίου στην Κάμιρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη & Δέσποινας Αναστάσογλου|Elephas tiliensis. Μια παράσταση-αλληγορία για τη ζωή και τον θάνατο, σκληρή και σαρκαστική, για την αναπόφευκτη στιγμή που κάθε άνθρωπος αντικρίζει το σκοτάδι του παρελθόντος του· για την κάθαρση που το σκοτάδι φέρνει στο παρόν του.

“Καθόμαστε Σε Ένα Τραπέζι. Ο Ένας Κοιτάει Τις Γρίλιες. Από Κάπου Ακούγεται Ο Τελευταίος Λύκος”- Παρένθεση

Οι Ginger Creepers “καταλαμβάνοντας” τον χώρο, στήνουν και επιμελούνται μία έκθεση σύγχρονης τέχνης, που λειτουργεί με θεατρικούς κώδικες. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ



Με τον όρο Exhibition theater, οι Ginger Creepers (Χρήστος Καπενής / Γρηγόρης Χατζάκης) προτείνουν από τις 2 Απριλίου μία νέα, απόλυτα διαφορετική θεατρική εμπειρία, συστήνοντας τον νέο τους χώρο, την Παρένθεση.

Με αφορμή τον Τελευταίο Λύκο, ένα πολυσύνθετο διήγημα του σπουδαίου Ούγγρου συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι, (γνωστότερος στο κοινό από τα σενάριά του για τον σκηνοθέτη Μπέλα Ταρ), οι Ginger Creepers “καταλαμβάνοντας” τον χώρο, στήνουν και επιμελούνται μία έκθεση σύγχρονης τέχνης, που λειτουργεί με θεατρικούς κώδικες.

Αφροδίτη- Bios

Ο Άντρας, η Γυναίκα, η Μητέρα, οι Οικογενειακοί δεσμοί, τα αρχέγονα ένστικτα, οι σύγχρονοι θεσμοί κι ακόμα περισσότερο οι ρόλοι που μας επιβάλλονται από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας. GIANNIS_MOUSOURIDIS



Η νουβέλα του Παύλου Μάτεσι «Αφροδίτη», διασκευασμένη για πρώτη φορά στο θέατρο, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Κατερίνας Κλειτσιώτη (Κόσμοι από Γάλα) και Σοφίας Κορώνη από 2 Απριλίου ως 8 Μαΐου 2022, στο Bios, Πειραιώς 84. Η παράσταση επιχειρεί μια διεισδυτική τομή πάνω σε μια κοινωνία ανθρώπων, που αδυνατούν να αγαπηθούν κι αλληλοσπαράζονται. Ο Άντρας, η Γυναίκα, η Μητέρα, οι Οικογενειακοί δεσμοί, τα αρχέγονα ένστικτα, οι σύγχρονοι θεσμοί κι ακόμα περισσότερο οι ρόλοι που μας επιβάλλονται από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής μας.

Απουσία το σώμα- Ροές

Μία performance σωματικού θεάτρου με συνοδοιπόρο το σύγχρονο κουκλοθέατρο. PLEUSIS



Η ομάδα Πλεύσις σε συνύπαρξη και συνδημιουργία με το κουκλοθέατρο Αγιούσαγια και το θέατρο μαριονέτας Ανταμαπανταχού παρουσιάζει από τις 2 Απριλίου την νέα της δημιουργία με τίτλο «Απουσία το σώμα» σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Αντώνη Κουτρουμπή. Μία performance σωματικού θεάτρου με συνοδοιπόρο το σύγχρονο κουκλοθέατρο.

Καραϊσκάκενα, o Θρύλος -Vault

H Καραϊσκάκενα FYLAKTOPOULOU



Ο μονόλογος της Σοφίας Καψούρου «Καραϊσκάκενα, o Θρύλος», βασισμένος στη ζωή της μητέρας του Γεώργιου Καραϊσκάκη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά με τη Σοφία Καψούρου στον ρόλο της Ζωής Διαμάντως Διμισκή, έρχεται στον Πολυχώρο VAULT από το Σάββατο 2 Απριλίου και συστήνει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τη Μάνα του Γεώργιου Καραϊσκάκη, την Καλόγρια, τη Ζωή Διαμάντω Διμισκή.

Frida 2.0 - Arroyo Dance Theatre

Θέτοντας το ΤΡΑΥΜΑ -σωματικό ή/και ψυχικό- στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος εμπνέεται από το θεατρικό κείμενο της Κυριακής Σπανού “Frida’s pornography” για να φέρει στο επίκεντρο της θεατρικής σκηνής σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα. TASOSVRETTOS



Η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει -για ενήλικο κοινό- στη νέα σκηνή του ARROYO DANCE THEATRE την παράσταση «FRIDA 2.0», μια παράσταση με αφορμή τη ζωή και το έργο της σπουδαίας γυναίκας και ζωγράφου Φρίντα Κάλο, μία παράσταση-γιορτή για το σώμα, τον πόνο, τη χαρά, τη ζωή.

Θέτοντας το ΤΡΑΥΜΑ -σωματικό ή/και ψυχικό- στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος εμπνέεται από το θεατρικό κείμενο της Κυριακής Σπανού “Frida’s pornography” για να φέρει στο επίκεντρο της θεατρικής σκηνής σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Ουρανία- Θέατρο Μικρό Παλλάς

Ο Γιώργος Σουλεϊμάν προσεγγίζει με ευαισθησία τις πιο κρυφές πτυχές μιας αιχμηρής προσωπικότητας με την Δανάη Μπάρκα



Ο επιτυχημένος μονόλογος του Γεράσιμου Ευαγγελάτου επιστρέφει ανανεωμένος, για έξι μόνο παραστάσεις, στο θέατρο Μικρό Παλλάς, από τις 4 Απριλίου, καταγράφοντας με τρυφερότητα και χιούμορ την πορεία ενός νέου ανθρώπου, σε έναν κόσμο που δεν κατανοεί. Ο Γιώργος Σουλεϊμάν προσεγγίζει με ευαισθησία τις πιο κρυφές πτυχές μιας αιχμηρής προσωπικότητας με την Δανάη Μπάρκα στον ομώνυμο ρόλο να εναλλάσσει πρόσωπα και συναισθήματα δημιουργώντας μια ηρωίδα που ταυτίστηκε μαζί της κι έμεινε χαραγμένη στο μυαλό και την καρδιά των θεατών.

Το γεύμα της Λείας Βιτάλη- Θέατρο οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής»

Ένα έργο που ξεσκεπάζει την κρυφή και φανερή βία στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου με κυρίαρχη τη βία κατά των γυναικών και την γυναικοκτονία. DIONYSIOS VASILOPOULOS



Η Ομάδα ΑΣΙΠΚΑ παρουσιάζει “Το γεύμα” της Λείας Βιτάλη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Μπίτου στο Θέατρο οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής» από τις 4 Απριλίου. Ένα έργο που ξεσκεπάζει την κρυφή και φανερή βία στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου με κυρίαρχη τη βία κατά των γυναικών και την γυναικοκτονία.

Το Σπίτι Με Τα Κόκκινα Γιασεμιά- Χώρος K4

Το Σπίτι Με Τα Κόκκινα Γιασεμιά AKIS CHRISTOU



Η Ομάδα Θεάτρου Ε.Α.Ν. (Ελεύθεροι Αυτοσχέδιοι Ναυαγοί) μας συστήνεται για πρώτη φορά και σε έναν ολοκαίνουργιο χώρο με μια παράσταση που δημιουργήθηκε με «χειροποίητα» υλικά. Το Σπίτι Με το Κόκκινα Γιασεμιά είναι θεατρική παράσταση, αλλά και μία έκθεση ζωγραφικής με συνδετικό ιστό μια τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη ιστορία.

Θείο Τραγί- Bios

Ο μουσικός λόγος του Γιάννη Σκαρίμπα πλαισιώνεται από μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα για την παράσταση. ARISBINIARIS

O Άρης Μπινιάρης σε συνεργασία με τον Joseph από τους ΑΤΗ Κids και τον Κelloggs επιστρέφει από τις 7 Απριλίου στο BIOS 10 χρόνια μετά με την επιτυχημένη παράσταση Το Θείο Τραγί, που βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Γιάννη Σκαρίμπα, με ένα νέο κύκλο περιορισμένου αριθμού παραστάσεων. Αυτή τη φορά σε μια νέα απόπειρα συνδιαλλαγής με την πόλη και το σήμερα. Ηθοποιός και μουσικοί συμπράττουν ζωντανά επί σκηνής. Ο μουσικός λόγος του Γιάννη Σκαρίμπα πλαισιώνεται από μουσική και τραγούδια ειδικά γραμμένα για την παράσταση και με όχημα τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού δημιουργείται μια ηλεκτρική και δυναμική πλατφόρμα αφήγησης της προκλητικής αυτής ιστορίας. O Joseph Μοuzakitis, μέλος της πολυπολιτισμικής κολεκτίβας ΑΤΗ Κids.

Moderato Cantabile- Στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛ.ΥΦ.Α,

Το Moderato Cantabile της Μαργκερίτ Ντυράς αφηγείται μία σειρά συναντήσεων κατά τις οποίες ένας άντρας και μία γυναίκα επιδίδονται εμμονικά, τελετουργικά στην αναβίωση ενός εγκλήματος πάθους (ανάμεσα σε έναν άλλο άνδρα και μία άλλη γυναίκα) στο οποίο έχουν υπάρξει μάρτυρες. ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΚΗΣ

Το μυθιστόρημα της Μαργκερίτ Ντυράς Moderato Cantabile μεταφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο η Ευφροσύνη Μαστρόκαλου, σε έναν ιδιαίτερο χώρο στον Βοτανικό, στο Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛ.ΥΦ.Α. από 7 Απριλίου έως 1 Μαΐου. Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν η Ιφιγένεια Γρίβα και ο Κωνσταντίνος Γώγουλος.

Το Moderato Cantabile της Μαργκερίτ Ντυράς αφηγείται μία σειρά συναντήσεων κατά τις οποίες ένας άντρας και μία γυναίκα επιδίδονται εμμονικά, τελετουργικά στην αναβίωση ενός εγκλήματος πάθους (ανάμεσα σε έναν άλλο άνδρα και μία άλλη γυναίκα) στο οποίο έχουν υπάρξει μάρτυρες. Η γυναίκα γοητευμένη από το έγκλημα επιστρέφει πολλές φορές στη σκηνή δημιουργώντας σχέση με έναν άντρα που είδε επίσης τη δολοφονία και πίνοντας το απόγευμα μαζί του, αυτός απαντά υπομονετικά στις επίμονες ερωτήσεις της. Σιγά σιγά και οι δύο ανακαλύπτουν ότι καταλαμβάνονται από δυνάμεις που απειλούν τη δική τους σταθερότητα.

«Η Επανάσταση δεν θα γίνει ποτέ»- Μπάγκειον

Σκηνή από την παράσταση “Η επανάσταση δε θα γίνει ποτέ” ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Η νέα θεατρική ομάδα Contratiempo συστήνεται στο αθηναϊκό κοινό με την παράσταση «Η Επανάσταση δεν θα γίνει ποτέ», σε σκηνοθεσία Δημοσθένη Παπαδόπουλου, από 8 Απριλίου έως και 21 Μαΐου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Ξενοδοχείο Μπάγκειον, στην Ομόνοια.

Σε ένα παλιό ξενοδοχείο, που λειτουργεί ως ένας ιδιόρρυθμος οίκος ανοχής, πολίτες πληρώνουν για να μεταμφιεστούν σε ανθρώπους με υψηλά αξιώματα και να ασκήσουν εξουσία.

Στην πόλη έχει ξεκινήσει εξέγερση. Ο υποκινητής της εξέγερσης αναζητείται. Τα πρόσωπα που πληρώνουν για να υποδυθούν αυτούς τους ρόλους γίνονται τα πραγματικά πρόσωπα μιας κυβέρνησης, που σκοπό έχει να πατάξει κάθε επαναστατική κίνηση ώστε να συνεχίσει να διοικεί ανενόχλητη, παραβιάζοντας βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργώντας υπέρ ενός συστήματος που έχει σαν βάση το χρήμα και το προσωπικό συμφέρον. Μία αλληγορία για τη φύση του ανθρώπου και τον σύγχρονο δυτικό κόσμο μέσα από την ποιητική γλώσσα και το βρώμικο χιούμορ του Ζαν Ζενέ.

Μοτέλ- Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου)

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου γράφει και σκηνοθετεί στο Θέατρο Τέχνης από την Παρασκευή 8 Απριλίου το Μοτέλ. ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου γράφει και σκηνοθετεί στο Θέατρο Τέχνης από την Παρασκευή 8 Απριλίου το Μοτέλ με τους: Νίκος Αλεξίου, Κλέλια Ανδριολάτου, Κατερίνα Λυπηρίδου, Ιωάννα Μαυρέα, Ελευθερία Παγκάλου, Χρήστος Σαπουντζής

Κάπου μακριά, στη μαύρη ερημιά υπάρχει ένα φτηνό μοτέλ. Κάποιοι άνθρωποι ζουν σ’ αυτό, κάποιοι πεθαίνουν, και κάποιοι είναι απλώς περαστικοί. Γύρω του ένα πυκνό δάσος, μια σκοτεινή λίμνη και μια μικρή πόλη, γεμάτη μυστικά. Οι κάτοικοι ζουν μια απλή ζωή, κι έχουν μεταξύ τους μια άρρητη συμφωνία: κανείς δεν μιλάει γι’ αυτά που όλοι ξέρουν. Όμως χρειάζεται μόνο ένα μικρό σπρώξιμο για να διαλυθεί μια ολόκληρη κοινωνία.

Μάκιναλ- Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου

Η Ιώ Βουλγαράκη σκηνοθετεί το εμπνευσμένο από πραγματική δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έργο της Σόφι Τρέντγουελ, που αν και πολυπρόσωπο στη σύλληψη, είναι ουσιαστικά ένα έργο με δύο πρόσωπα: μια Πόλη και μια Γυναίκα. ΟΜΑΔΑ ΠΥΡ

Η νέα δουλειά της ομάδας ΠΥΡ μέσα από το εμβληματικό Μάκιναλ της Σόφι Τρέντγουελ αφηγείται μια ιστορία για το τέλος του πολιτισμού από τις 18 Απριλίου στην Κεντρική Σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Η Ιώ Βουλγαράκη σκηνοθετεί το εμπνευσμένο από πραγματική δικαστική υπόθεση στις ΗΠΑ έργο της Σόφι Τρέντγουελ, που αν και πολυπρόσωπο στη σύλληψη, είναι ουσιαστικά ένα έργο με δύο πρόσωπα: μια Πόλη και μια Γυναίκα. Η Πόλη αποκτά υπόσταση μέσα από δεκάδες χαρακτήρες, που θα μπορούσαν να λέγονται έτσι ή αλλιώς, θα μπορούσαν να είναι αυτοί που είναι ή άλλοι, δεν έχει σημασία, συνιστούν τελικά μία οντότητα, μια κοινωνική μηχανή που ορίζει και ομογενοποιεί τις ζωές και τον ψυχισμό όλων. Η Γυναίκα, παρά την αδιάκοπη λειτουργία της μηχανής, τολμά να ονειρευτεί την ελευθερία. Η μηχανή όμως εξαφανίζει τις παρεκκλίσεις, καταπίνει τις παρορμήσεις, σβήνει τις εξάρσεις. Η μηχανή είναι ικανή να μετατρέψει ένα ανθρώπινο όνειρο σε μια τερατώδη πράξη. Πρωταγωνιστουν οι: τους Δέσποινα Κούρτη, Δημήτρης Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Εμμανουήλ Κοντός, Κατερίνα Νταλιάνη, Αργύρης Ξάφης, Μαρία Σαββίδου

Arizona- Θέατρο Σταθμός

O Σταύρος Καραγιάννης και η Νικολέτα Παπαδοπούλου.

Το βραβευμένο έργο του Juan Carlos Rubio, Αριζόνα, ανεβαίνει για την πρώτη φορά στην Ελλάδα, από τις 26 Απριλίου στο Θέατρο Σταθμός, σε σκηνοθεσία του Παντελή Δεντάκη, με τους Σταύρο Καραγιάννη και Νικολέτα Παπαδοπούλου.

“Take me Home”- Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Eίναι το πρώτο ΡΟΚ Μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και βασίζεται στο κόμικ “Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;” του Μανώλη Μουμαλίδη, PROFIS KOSTAS STUDIO SO

Η θεατρική παράσταση “Take me Home” είναι το πρώτο ΡΟΚ Μιούζικαλ που δημιουργήθηκε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και βασίζεται στο κόμικ “Παππού, θα μου πεις μια ιστορία;” του Μανώλη Μουμαλίδη, σκοπός του οποίου είναι η διάδοση και η γνώση της ιστορίας της κλοπής των γλυπτών της Ακρόπολης, με πρωτοβουλία του κινήματος Athena Take me Home. Είναι μια μυθοπλασία, εμπνευσμένη από τα αληθινά γεγονότα της λεηλασίας των μνημείων της Ακρόπολης, που διέπραξε ο Τόμας Μπρούς, κόμης του Έλγιν, στις αρχές του 19 ου αιώνα.

Με τους: Κώστας Αρζόγλου, Δημήτρης Μαζιώτης, Πάνος Παταγιάννης, Ραφαήλ Κριτούλης, Ελίνα Γιαννάκη, Γιώργος Ψάλτου, Ρενάτα Καπετανάκη, Βασίλης Μπατσακούτσας, Μαρία Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Τσουμπάρης, Ρεβέκκα Γιαννάκη, Γιώργος Μαντάς, Κωνσταντίνος Κρομμύδας.