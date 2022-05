Το Φεστιβάλ Αθηνών "χορεύει" στην Πειραιώς 260 και στις φαβέλες

Κακά τα ψέματα. Ο χορός είναι μία από τις πιο αδικημένες τέχνες στην Ελλάδα κατά τη χειμερινή σεζόν. Δεν έχει τον χώρο και τη δυναμική που του αρμόζουν. Ωραίες παραστάσεις βλέπουμε, αλλά μόνο σε μεγάλους οργανισμούς, όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο και αυτές γίνονται αμέσως sold out.

Το καλοκαίρι, ωστόσο, o χορός φοράει τα καλά του. Πέρα από το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που φιλοξενεί κάθε χρόνο δεκάδες παραστάσεις, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου έχει επενδύσει σε αυτόν ευτυχώς σημαντικά.

Για 10 βράδια η Πειραιώς 260 θα χορεύει και μάλιστα πολύ, σε σχεδόν ξέφρενους ρυθμούς, με πολύ ενδιαφέρουσες ξένες και ελληνικές παραγωγές.

Στις 1-2 Ιουνίου πρεμιέρα στον Kύκλο Χορού κάνει το έργο All I need του Edouard Hue, ο οποίος χορογραφεί την Beaver Dam Company, τη γαλλο-ελβετική ομάδα σύγχρονου χορού που ίδρυσε και διευθύνει ο ίδιος. Ερώτημα που θέτει η παράσταση; Είναι δυνατό να αλλάξει η πορεία των πραγμάτων πριν από το ανεπανόρθωτο σχίσμα της κοινότητας; Από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου, η καταξιωμένη χορογράφος και παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, Ερμίρα Γκόρο, επιστρέφει με το νέο έργο της, μια παράσταση-εμπειρία πάνω στην πανάρχαια, πάντα πολύτιμη σύλληψη της τελετουργίας.

Ποια είναι η ωραιότερη ιστορία του κόσμου; Άραγε υπάρχει; H Ιωάννα Πορτόλου, με την ομάδα χορού Griffόn στις 15 Ιουνίου επανέρχεται με τη νέα της δημιουργία, ανοίγοντας το κρίσιμο θέμα του ορίου ανάμεσα στο «καλύτερο» και το «χειρότερο» της ανθρώπινης φύσης. Μετά την απολαυστική περσινή παράστασή του “Ένα Δύο Τρία”, που ενθουσίασε το κοινό της Πειραιώς 260, ο Μάρτιν Τσίμμερμαν επανέρχεται (21.06) με τους ερμηνευτές του στο εξίσου ξεκαρδιστικό Danse macabre, τη νέα του παράσταση, που αψηφά, για μια ακόμα φορά, τις ταξινομήσεις.

Στις 25/6, η χορογράφος Πατρίσια Απέργη με έντονο το αποτύπωμά της, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή του σύγχρονου χορού, παρουσιάζει στο Φεστιβάλ ένα νέο έργο πάνω στη θεματική της Ουτοπία και δίνει τη σκυτάλη σε μία από τις πιο ρηξικέλευθες προσωπικότητες στον χώρο της περφόρμανς και του χορού, τη βραβευμένη με τον Αργυρό Λέοντα για τον Χορό στην Μπιενάλε της Βενετίας το 2018, Πορτογαλίδα Marlene Monteiro Freitas. Η Freitas επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με μια αυστηρά δομημένη και με χειρουργική λεπτομέρεια παράσταση με τίτλο Mal - Embriaguez divina (Κακό - Θεϊκή μέθη), στις 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου.

Στις 8 Ιουλίου ;eχοντας διακριθεί με το ευρωπαϊκό Prix Jardin d’Europe 2016, μετά την παράσταση A Kind of Fierce, διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ, και με σημαντική πορεία στην ευρωπαϊκή σκηνή του χορού, η Ελληνίδα Κατερίνα Ανδρέου ταράζει και πάλι τα νερά με μια Γαλλοελβετική, πολλά υποσχόμενη, παραγωγή, που απορροφά τους κραδασμούς του παρόντος, ενώ στις 14 του ίδιου μήνα ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης έρχεται στο Φεστιβάλ για να συναντήσει οκτώ από τους καλύτερους χορευτές/τριες της ελληνικής hip hop σκηνής.

Το ενδιαφέρον μας ωστόσο επικεντρώνεται στην Lia Rodrigues , μία καλλιτέχνιδα που ξεκίνησε από την σπουδαία ομάδα της Μαγκί Μαρέν και ζει εδώ και χρόνια στη Βραζιλία και έχει ιδρύσει μέσα στη μεγαλύτερη φαβέλα, το Μαρέ του Ρίο ντε Τζανέιρο, μια σχολή χορού για νέους χορευτές. Στις τις 20 και 21 Ιουλίου η Rodrigues παρουσιάζει τη Furia / Μανία μια παράσταση όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ.

Αναλυτικότερα:

All I Need - Beaver Dam Company, Edouard Hue

All I Need DAVID KRETONIC

01/06 έως 02/06/2022 στις 21:00 - Διάρκεια 60'

Υπάρχει ελπίδα να ανακοπεί η πορεία της ανθρωπότητας προς την ολοκληρωτική καταστροφή; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί την καινούργια (2021) χορογραφία του διακεκριμένου χορευτή του Hofesh Shechter Edouard Hue (Swiss Dance Awards 2019), και της ομάδας του, Beaver Dam Company. Οι χορευτές και οι χορεύτριές του μοιάζουν βυθισμένοι/ες σε ένα περίπλοκο, συναρπαστικό μπαλέτο που υφαίνεται από λεπτές ισορροπίες, οπισθοχωρήσεις, προελάσεις.

Θα βρουν διέξοδο οι πρωταγωνιστές μας στον εχθρικό αυτό κόσμο; Αντλώντας έμπνευση από το παιχνίδι στρατηγικής γκο, ο χορογράφος αφήνεται να παρασυρθεί από τη δύναμη του επείγοντος και στρέφει την προσοχή μας σε μια θεμελιώδη ανάγκη: την ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον. Το μόνο που χρειαζόμαστε.

Την 1η Ιουνίου ακολουθεί συζήτηση με τον δημιουργό και τους συντελεστές της παράστασης.

Συντελεστές: Χορογραφία Edouard Hue, Σύνθεση Jonathan Soucasse, Κοστούμια Sigolène Pétey, Φωτισμοί David Kretonic. Ερμηνεύουν Louise Bille, Alfredo Gottardi, Tilouna Morel, Jaewon Jung, Lou Landré, Neal Maxwell, Rafaël Sauzet, Angélique Spiliopoulos, Yurié Tsugawa. Καλλιτεχνικός βοηθός Alfredo Gottardi, Βοηθός ενδυματολόγου Diane Seguy, Σύμβουλος δραματουργίας Hugo Roux, Παραγωγή Beaver Dam Company. Εισιτήρια εδώ.

THIRST - Ερμίρα Γκόρο

THIRST PINELOPI GERASIMOU

03/06 έως 05/06/2022 στις 21:00

Η καταξιωμένη χορογράφος και παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, Ερμίρα Γκόρο, επιστρέφει με το νέο έργο της, μια παράσταση-εμπειρία πάνω στην πανάρχαια, πάντα πολύτιμη σύλληψη της τελετουργίας. Με όχημα μια ομάδα έξι χορευτών και την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Σταύρου Γασπαράτου, το έργο εξερευνά το πώς η σύγχρονη τέχνη μπορεί να συμμετάσχει στην αναζήτηση ή καλύτερα, την ίδια την επινόηση “νέων” τελετών, αναγκαίων για την επιβίωσή μας.

Ο δραματουργός της παράστασης Αναστάσιος Κουκουτάς αναφέρει: “Σε μια εποχή κατά την οποία τα ‘τελετουργικά’ έχουν εξατομικευτεί, αποσπαστεί από τον ιστό της κοινότητας, πώς ανιχνεύουμε τη σωματική μνήμη που ενυπάρχει σε κάθε αυθεντική τελετουργία και τι ακριβώς επιβιώνει; Η χορογράφος Ερμίρα Γκόρο, παλιά γνώριμη του Φεστιβάλ, στο νέο της έργο αποφεύγει σκόπιμα τη νοσταλγική ματιά που συλλαμβάνει την τελετουργία ως συγκροτητικό ‘μύθο’.

Έξι χορευτές, με οδηγό την πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Σταύρου Γασπαράτου, αναζητούν κάτι που ενδεχομένως δεν μπορεί πλέον να βρεθεί. Εκλάμψεις μνήμης, θραύσματα κίνησης, κελύφη βιωμάτων, όλα διατρέχουν το ερώτημα της αρχής: αν η τελετουργία υπάρχει στην κυτταρική μνήμη της κοινότητας, τι ακριβώς μας λέει για τη σημερινή σύστασή της και τα σώματα που προσπαθούν να την επιτελέσουν;”.

Σύλληψη – Χορογραφία Ερμίρα Γκόρο, Κινησιολογικό υλικό σε συνεργασία με τους ερμηνευτές, Ερμηνεία Ηρώ Κόντη, Δήμητρα Μερτζάνη, Μάρθα Πασακοπούλου, Έλτον Πέτρη, Σοφία Πουχτού, Θάνος Ραγκούσης, Δραματουργία Αναστάσιος Κουκουτάς, Μουσική Σταύρος Γασπαράτος, Σκηνικά – Κοστούμια Χρήστος Δεληδήμος, Φωτισμοί Βαγγέλης Μούντριχας, Βοηθός συνθέτη Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου, Εκτέλεση παραγωγής Delta pi, Oργάνωση παραγωγής Removement. Εισιτήρια εδώ.

Amazing - Ομάδα Χορού Griffón

Amazing - Ομάδα Χορού Griffón EVITA SKOURLETI

15/06 έως 16/06/2022 στις 20:00 & 17/06 έως 18/06/2022 στις 21:00

Ποια είναι η ωραιότερη ιστορία του κόσμου; Άραγε υπάρχει; H Ιωάννα Πορτόλου, με την ομάδα χορού Griffόn, που γνωρίζουμε στο Φεστιβάλ από τις πρόσφατες παραστάσεις της στην Πειραιώς 260 (Πορνό, 2017) και στη Μικρή Επίδαυρο (KAOS, 2018), επανέρχεται με τη νέα της δημιουργία, ανοίγοντας το κρίσιμο θέμα του ορίου ανάμεσα στο «καλύτερο» και το «χειρότερο» της ανθρώπινης φύσης.

Ένα χορογραφικό ντοκιμαντέρ για το ανθρώπινο είδος που, όσο κι αν εξελίσσεται, παραμένει βίαιο και αδηφάγο. Παρ’ όλη την περιρρέουσα ανθρωποφαγία, πρέπει να υπάρχει και κάτι amazing / υπέροχο στον άνθρωπο, που η ομάδα αναζητά στην περιοχή της Υπέρβασης, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής.

Amazing EVITA SKOURLETI

Χορογράφος Ιωάννα Πορτόλου, Πρωτότυπη μουσική Αντώνης Παλάσκας, Κοστούμια – Σκηνικός χώρος Ιωάννα Τσάμη, Φωτισμοί Τάσος Παλαιορούτας, Δραματουργική επιμέλεια - Boηθός χορογράφου Δήμητρα Μητροπούλου, Φωτογραφίες Εβίτα Σκουρλέτη. Χορευτές: Ιωάννα Αποστόλου, Αλέξανδρος Λασκαράτος, Γιάννης Νικολαΐδης, Θεανώ Ξυδιά, Σταυρούλα Σιάμου. Διεύθυνση παραγωγής Χριστίνα Πολυχρονιάδου, Συμπαραγωγή Oμάδα χορού GriffÓn. Εισιτήρια εδώ.

Danse macabre - Martin Zimmermann

Martin Zimmermann, Création 2021 BASIL STUCHELI

21/06 έως 22/06/2022 στις 21:00 - Διάρκεια 1 ώρα 30 λεπτά

Άραγε, στον αγώνα της επιβίωσης, υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας σώσει εκτός από το χιούμορ; Μετά την απολαυστική περσινή παράστασή του Ένα Δύο Τρία, που ενθουσίασε το κοινό της Πειραιώς 260, ο Μάρτιν Τσίμμερμαν (Μέγα Ελβετικό Βραβείο για τις Παραστατικές Τέχνες 2021) επανέρχεται με τους ερμηνευτές του στο εξίσου ξεκαρδιστικό Danse macabre, τη νέα του παράσταση, που αψηφά, για μια ακόμα φορά, τις ταξινομήσεις.

Σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε εγκαταλελειμμένο σκουπιδότοπο, τρεις κωμικοτραγικοί χαρακτήρες, απόκληροι της κοινωνίας, προσπαθούν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Μια παράξενη φιγούρα αιωρείται, ωστόσο, πάνω από αυτή την ευάλωτη κοινότητα χαρακτήρων: πρόκειται για τη μορφή του Θανάτου, τον οποίον υποδύεται ο ίδιος ο Τσίμμερμαν, παρεμβαίνοντας στη σκηνική δράση ως σκανδαλιάρης μαριονετίστας που κινεί τα νήματα των σωμάτων τους.

Σύλληψη - Σκηνοθεσία - Χορογραφία Martin Zimmermann, Συνδημιουργοί - Ερμηνευτές Tarek Halaby, Dimitri Jourde, Methinee Wongtrakoon, Martin Zimmermann, Μουσική σύνθεση Colin Vallon, Δραματουργία Sabine Geistlich, Σκηνικά Simeon Meier Martin Zimmermann, Καλλιτεχνική συνεργασία Romain Guion, Κοστούμια Susanne Boner, Martin Zimmermann, Σχεδιασμός φωτισμού Sarah Büchel, Σχεδιασμός ήχου Andy Neresheimer, Διεύθυνση σκηνής Roger Studer, Mateu Pascual Labourdette. Εισιτήρια εδώ.

Newtopia - BODHI PROJECT, Πατρίσια Απέργη

Newtopia - BODHI PROJECT, Πατρίσια Απέργη BERNHARD MUELLER

25/06 έως 26/06/2022 στις 21:00

Με έντονο το αποτύπωμά της, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή σκηνή του σύγχρονου χορού, η χορογράφος Πατρίσια Απέργη παρουσιάζει στο Φεστιβάλ ένα νέο έργο πάνω στη θεματική της Ουτοπίας. Στο Newtopia, που δημιούργησε σε συνεργασία με την αυστριακή ομάδα BODHI PROJECΤ, οι θεατές θα έρθουν σε επαφή με μια απρόσμενη χώρα, που ξαναφαντάζεται τις συντριβές και τις ήττες μας σαν θριάμβους. Φωτίζοντας το χιούμορ που κρύβεται ακόμα και στις μεγαλύτερες τραγωδίες της ζωής, η παράσταση μετατρέπει την αποδοχή της πραγματικότητας σε καύσιμο για τη δημιουργία μιας ουτοπίας, όπου κυριαρχούν η δικαιοσύνη, η ισορροπία και η ομορφιά.

Ένας απρόσμενος σκηνικός τόπος αναδύεται μέσα από την ομάδα των χορευτών της BODHI PROJECΤ, που ξεχωρίζουν για τη θεατρικότητα και την έντονη σκηνική παρουσία τους. Ένας τόπος όπου μπορούμε να ανακαλύψουμε νέους τρόπους αντίστασης, να φανταστούμε την ανεξαρτησία μας, να αντέξουμε την αποτυχία μας και να σταθούμε πάλι όρθιοι.

Η ομάδα BODHI PROJECT θεωρείται μία από τις κορυφαίες στην Ευρώπη για νέους επαγγελματίες χορευτές. Εστιάζει στην πρωτοπορία, σε νέες χορογραφικές «φωνές» στη διεθνή σκηνή του σύγχρονου χορού και στην καλλιτεχνική και τεχνική αρτιότητα του σύνθετου κινησιολογικού ρεπερτορίου των χορευτών της.

Newtopia - BODHI PROJECT, Πατρίσια Απέργη BERNHARD MUELLER

Σύλληψη & χορογραφία Πατρίσια Απέργη, Χορευτές Alec Letcher, Andréa Givanovitch, Dylan Brahim Labiod, Jaeger Wilkinson, Jeanne Procureur, Luisa Heilbron, Paola Taddeo. Διεύθυνση δοκιμών Maja Poturovic, Φωτισμοί Frank Lischka, Κοστούμια Patricia Apergi, Birke van Maartens, Βοηθός ενδυματολόγου Celina Mayr.

Μουσική Godspeed You! Black Emperor, Marihiko Hara & Hildur Guðnadóttir με τον Hauschka, Sam Slater, Jóhann Jóhannsson, BJ Nilsen & Stilluppsteypa. Επεξεργασία μουσικής Clelia Patrono. Διεύθυνση παραγωγής Maja Poturovic. Εισιτήρια εδώ

Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest

Hip Hop Battle - 28/06/2022 στις 22:00

All Styles Battle - 29/06/2022 στις 22:00

Μετά το περσινό, δυναμικό ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Αθηνών Eπιδαύρου, όπου μύησε το κοινό της Πειραιώς 260 στο σύμπαν του hip hop και του street dance, το Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest επανέρχεται φέτος με νέες χορευτικές «μάχες», υποσχόμενο ακόμα πιο ηλεκτρισμένες αναμετρήσεις.

Φέτος, οι κατηγορίες είναι δύο: την πρώτη μέρα, δεκαέξι από τους καλύτερους/ες χορευτές/τριες στην Ελλάδα διαγωνίζονται ατομικά 1vs1 στην κατηγορία hip hop. Τη δεύτερη ημέρα, η αγωνία κορυφώνεται με ένα All Styles Battle: break, hip hop, popping, locking, house, krump, waacking, voguing και dancehall είναι τα είδη στα οποία θα διαγωνιστούν 32 εκρηκτικοί/ες χορευτές/τριες από όλη την Ελλάδα σε ζευγάρια 2 vs 2.

Στις θέσεις των κριτών μερικοί/ες από τους/τις καλύτερους/ες χορευτές/τριες της hip hop και street dance κουλτούρας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί τους, για ακόμα μια χρονιά, ο Dj AmazeMe στα decks και ο Sifu Versus στον ρόλο του host. Ελεύθερη είσοδος.

Mal - Embriaguez divina / Το Κακό - Θεϊκή μέθη -Marlene Monteiro Freitas

'Το Κακό - Θεϊκή μέθη' από την Marlene Monteiro Freitas PETER HONNEMANN

30/06 έως 01/07/2022 στις 21:00 - Διάρκεια 1 ώρα 45 λεπτά

Στο νέο της έργο, η αντισυμβατική χορογράφος Marlene Monteiro Freitas (Αργυρός Λέοντας για τον Χορό, Μπιενάλε της Βενετίας, 2018), που είχε ξεσηκώσει το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου στο παρελθόν με τις παραστάσεις Βάκχες και of ivory and flesh - statues also suffer, επιστρέφει με ακόμα ένα έργο, όπου κυριαρχούν το δαιμονικό στοιχείο, η μεταμόρφωση, ο σουρεαλισμός, αλλά και το άφθονο χιούμορ. Τοποθετημένη σε μια εξέδρα, ως χορωδία, η ομάδα χορευτών/τριών της εξερευνά το Κακό ως θεϊκή μέθη, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του έργου, αλλά και ως συνθήκη έκστασης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κοινωνικής ανατροπής, με τη σκηνή του θεάτρου να γίνεται ο κατεξοχήν χώρος αποκάλυψής του.

Χορογραφία Marlene Monteiro Freitas, Βοηθός χορογραφίας Lander Patrick de Andrade, Ερμηνεύουν: Francisco Rolo, Henri “Cookie" Lesguillier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Kyle Scheurich, Mariana Tembe, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Filipe, Tomás Moital. Φωτισμοί Yannick Fouassier. Σκηνικός χώρος Marlene Monteiro Freitas, Yannick Fouassier, Miguel Figueira. Δραματουργία Marlene Monteiro Freitas, Martin Valdés-Stauber'. Ήχος Rui Dâmaso, Rui Antunes. Χειρισμός φωτισμών - Διεύθυνση σκηνής João Chicó. Στην παράσταση γίνεται χρήση στροβοσκοπικών φωτισμών. Εισιτήρια εδώ.

Mourn Baby Mourn - Κατερίνα Ανδρέου

Mourn Baby Mourn - Κατερίνα Ανδρέου HELENE ROBERT

08/07 έως 09/07/2022 στις 21:00

Τι απομένει σήμερα απ’ όσα οραματίστηκαν και υποσχέθηκαν οι δεκαετίες του ’60 και του ’70; Τι κάνουμε με τη μελαγχολία και το αδιέξοδο μιας απογοήτευσης που έρχεται από την ακύρωση του μέλλοντος που υποσχέθηκαν; Έχοντας διακριθεί με το ευρωπαϊκό Prix Jardin d’Europe 2016, μετά την παράσταση A Kind of Fierce, διεθνή συμπαραγωγή του Φεστιβάλ, και με σημαντική πορεία στην ευρωπαϊκή σκηνή του χορού, η Ελληνίδα Κατερίνα Ανδρέου ταράζει και πάλι τα νερά με μια Γαλλοελβετική, πολλά υποσχόμενη, παραγωγή, που απορροφά τους κραδασμούς του παρόντος. Με όχημα την ιδέα του θρήνου, η δημιουργός εξερευνά τη δική της, αυθεντικά γυναικεία και πολιτική φωνή σ’ ένα χορογραφικό σόλο, που ζητά να ξορκίσει την κατάθλιψη μιας εποχής ολόκληρης. Mourn baby mourn / Θρήνησε, μωρό μου, θρήνησε.

Σύλληψη – Ερμηνεία – Κείμενο – Ηχητική σύλληψη Κατερίνα Ανδρέου. Ηχητικός σχεδιασμός – Ενορχηστρώσεις Κατερίνα Ανδρέου & Cristian Sotomayor. Φωτισμοί – Χώρος Yannick Fouassier. Καλλιτεχνική σύμβουλος Jocelyn Cottencin. Εξωτερικός παρατηρητής Μυρτώ Κατσίκη. Τεχνική διεύθυνση Thomas Leblanc. Παραγωγή – Περιοδεία Elodie Perrin. Παραγωγή BARK. Εισιτήρια εδώ.

ΑΞΟΝΕΣ / AXES - Αντώνης Φωνιαδάκης

Ο Αντώνης Φωνιαδάκης ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

14/07 έως 16/07/2022 στις 21:00

Στο πλαίσιο του κύκλου Layers οf Street, που είναι αφιερωμένος στη hip hop και street χορευτική κουλτούρα, ο διεθνώς καταξιωμένος Έλληνας χορογράφος Αντώνης Φωνιαδάκης έρχεται στο Φεστιβάλ για να συναντήσει οκτώ από τους καλύτερους χορευτές/τριες της ελληνικής hip hop σκηνής. Μια εκρηκτική, απρόσμενη παράσταση που θα ταράξει τα νερά του σύγχρονου χορού στην Ελλάδα!

Ο Αντώνης Φωνιαδάκης αναφέρει για τους "Άξονες": "Tο street dance είναι πλέον μια παγκόσμια και σύγχρονη τέχνη, που δεν απέχει κατά τη γνώμη μου από τον κλασικό χορό, αφού και τα δύο απαιτούν μια τεχνική που ξεπερνάει τα όρια του σώματος, και τα δύο υπερβαίνουν το συναίσθημα μέσω της εξώθησης της φόρμας σε κάτι εξωπραγματικό, σχεδόν μεταφυσικό.

Ο χορός είναι διέξοδος, μάς διδάσκει το χιπ-χοπ, είναι μια επανάσταση εκτός Σχολών, ένα μέσο έκφρασης έξω από κάθε μίμηση της φύσης, μια σχεδόν πολιτική κιναισθητική κατασκευή που δεν γνωρίζει φύλα, ένα περιβάλλον πλήρους αποδοχής, ένας αγωγός αισθητικών πληροφοριών και μια μετάγγιση προκλήσεων και προσκλήσεων από τον κόσμο του περιθωρίου, εκεί όπου γεννήθηκε το είδος αυτό.

Κι όμως, η παράσταση δεν ενδιαφέρεται να παρουσιάσει τον κόσμο αυτόν εν είδει ντοκιμαντέρ, αλλά να εγείρει ερωτηματικά όπως: ποιοι είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι που δονούν έτσι τους δρόμους στις πόλεις μας, τι έχουν να μας πούνε, ποιος είναι ο ρόλος μας ως κοινού απέναντί τους. Πρόκειται για μια παράσταση – πρό(σ)κληση να ανοιχτούμε απέναντι σε κάτι, να συντονιστούμε με αυτό το κάτι…"

Χορογραφία Αντώνης Φωνιαδάκης, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση Julien Tarride, Κοστούμια Τάσος Σοφρωνίου, Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης, Σκηνικό περιβάλλον Αλέξανδρος Τζάννης, Βοηθός χορογράφου Pierre Magendie, Δραματουργία Έρι Κύργια.

Χορεύουν: Χάρης Χατζηανδρέου (haribo), Lucky Spyridis, Νάντια Τομαζένκο, Aidi Ormeni, Δανάη Αργυράκη Μάρκες δο Ροσάριο, Klaus Sehaj, Δημήτρης Dwave Καραγεώργος, Πέτρος Νικολίδης. Εισιτήρια εδώ.

Fúria / Μανία - Lia Rodrigues

Fúria / Μανία - Lia Rodrigues SAMMI LANDWEER

20/07 έως 21/07/2022 στις 21:00 - Διάρκεια 1 ώρα 10 λεπτά

Το σώμα σε κατάσταση μανίας. Εκστασιάζεται, γιορτάζει ξέφρενα, μπορεί όμως και να οδηγηθεί στην πιο βίαιη εξέγερση. Σεξ, βία, πόνος, επανάσταση, ήττα, πόλεμος. Οι εννέα χορευτές της Λίας Ροντρίγκες συνδιαλέγονται με τις αρχετυπικές ανάγκες του ανθρώπου, σε μια χορογραφία μεγάλης ακρίβειας όπου ο σύγχρονος χορός συναντά τη βραζιλιάνικη παράδοση. Η μουσική οδηγεί κοινό και χορευτές σε τρανς μ’ ένα φινάλε που κόβει την ανάσα.

Η Λία Ροντρίγκες - που ξεκίνησε από την ομάδα της Μαγκύ Μαρέν - ζει εδώ και χρόνια στη Βραζιλία, κι έχει ιδρύσει μέσα στη μεγαλύτερη φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο, μια σχολή χορού για νέους χορευτές. Τα “μαχητικά” της έργα κινούνται στα όρια μεταξύ περφόρμανς, πλαστικών τεχνών και χορού σε μια σκηνική γλώσσα που φέρει τον δυναμισμό και την επείγουσα εκφορά ενός αληθινού μανιφέστου.

Στις 30 Ιουνίου ακολουθεί συζήτηση με τη δημιουργό και τους συντελεστές της παράστασης. Εισιτήρια εδώ.

Πρόλογος / Pre-show talks

Συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε με μεγάλη επιτυχία πέρυσι, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου συνεργάζεται και φέτος με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στήνοντας μια πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη στην καρδιά της Πειραιώς 260.

Νέοι θεατρολόγοι, μισή ώρα πριν από την είσοδό μας στην αίθουσα, διεγείρουν το ενδιαφέρον μας για τις παραστάσεις που θα παρακολουθήσουμε, οξύνοντας την ευαισθησία μας και ξεκλειδώνοντας τους, συχνά ανοίκειους, κώδικες της σύγχρονης σκηνικής δημιουργίας.

*Ο Πρόλογος θα λάβει χώρα χώρα πριν από τις παραστάσεις:

"All I Need" - Beaver Dam Company – Edouard Hue

"Danse macabre" - Martin Zimmermann

"Newtopia" / BODHI PROJECT και Πατρίσια Απέργη

"Mal – Embriaguez divina" (Το Κακό-Θεϊκή μέθη) - Marlene Monteiro Freitas

"Fúria" (Μανία) - Lia Rodrigues

