Το ΥΠΠΟ ρίχνει την ευθύνη για τον χαλασμένο ανελκυστήρα στη… χρήση

Ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης τέθηκε εκτός λειτουργίας την ημέρα της επετείου και το Υπουργείο Πολιτισμού έριξε την ευθύνη σε διακοπή ρεύματος και “υπερβολική χρήση”.

Την ώρα που η χώρα τιμούσε τα 81 χρόνια από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τις δυνάμεις κατοχής, ο ανελκυστήρας της Ακρόπολης -το σύστημα που υποτίθεται ότι διασφαλίζει την πρόσβαση για άτομα με κινητικές δυσκολίες- τέθηκε ξανά εκτός λειτουργίας. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού, φταίει η ΔΕΗ, η χρήση και… λίγο οι επισκέπτες.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού, αναφέρεται ότι στις 10:50 σημειώθηκε διακοπή ρεύματος λόγω έργων της ΔΕΗ, γεγονός που προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα. Παρά την παρουσία τεχνικού και τις προσπάθειες των εργαζομένων, η λειτουργία δεν αποκαταστάθηκε μέχρι το τέλος της ημέρας.

Το υπουργείο σπεύδει επίσης να επισημάνει ότι ο ανελκυστήρας «χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση», αφήνοντας έμμεσα να εννοηθεί ότι η αυξημένη χρήση δημιουργεί προβλήματα και ανάγκη για περισσότερη συντήρηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού:

Την 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την Απελευθέρωση της Αθήνας, από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ακρόπολης και των Κλιτύων, η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας, με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος.

Στις 10:50 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον Αρχαιολογικό Χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα και παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας, η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί έως τη λήξη λειτουργίας του Χώρου.

Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα.