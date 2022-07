Το Μουσείο Μπενάκη μας ταξιδεύει στον χρόνο με την κυριαρχία του μπλε

Ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς συνεργασίας και βραβευμένων εκθέσεων, το Μουσείο Μπενάκη και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζουν να επενδύουν στον πολιτισμό μέσα στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, όπου καθημερινά διαβαίνουν χιλιάδες ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο εκθεσιακό εγχείρημα που προσκαλεί τον επισκέπτη να "ταξιδέψει" στον χρόνο μέσα από τα χρώματα. Άξονα ανάπτυξης του αφηγήματος αποτελούν χρώματα από αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

Η συγκεκριμένη συνεργασία ξεκινάει με την παρουσίαση της πρώτης έκθεσης με τίτλο "Travel through Time in Blue with the Benaki Museum". Η έκθεση παρουσιάζει έργα από τις μόνιμες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη στα οποία κυριαρχεί το χρώμα μπλε. Από τον καθαρό ουρανό έως τη βαθιά θάλασσα, όλες οι αποχρώσεις του μπλε παρουσιάζονται μέσα από ένα ταξίδι από τον 1ο έως τον 21ο αιώνα. Πρωταγωνιστούν έργα δημιουργών και καλλιτεχνών τα οποία εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, στο Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα και στο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης.

Το Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού είναι το μοναδικό στον κόσμο που παρουσιάζει τον πολιτισμό του ελληνικού χώρου από την προϊστορική εποχή έως τη δεκαετία του 1940 μέσα από περίπου 6.000 αντικείμενα σε τέσσερις ορόφους.

Στο Μουσείο Μπενάκη / Πινακοθήκη Γκίκα διαγράφεται η πολιτιστική ζωή της Ελλάδας από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική Καταστροφή έως τις παραμονές της δικτατορίας του 1967 μέσα από τις προσωπικότητες που σφράγισαν την περίοδο αυτή, με κυρίαρχο ανάμεσά τους τον ζωγράφο Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα.

Travel through Time in Blue with the Benaki Museum ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

Το Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης φιλοξενεί μια από τις σημαντικότερες συλλογές στον κόσμο με κεραμικά και μεταλλικά αντικείμενα, υφάσματα, κοσμήματα και άλλα έργα τέχνης από όλον τον ισλαμικό κόσμο.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι σημείο συνάντησης ανθρώπων, λαών και πολιτισμών, η πρώτη και τελευταία εντύπωση της Ελλάδας και του πολιτισμού της για εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Εκτός από τις μόνιμες εκθέσεις που βρίσκει πάντοτε ο επισκέπτης στο αεροδρόμιο -«Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων», «Ελευθέριος Βενιζέλος» και «Μουσείο της Ακρόπολης»- ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει παρουσιάσει στους χώρους του περισσότερες από 95 εκθέσεις και πολλαπλές πολιτιστικές δραστηριότητες. Μέσα από το πλήθος των πολιτιστικών συνεργασιών και εικαστικών ενεργειών, αναδεικνύεται ο ρόλος του αεροδρομίου ως βασικού κυττάρου τη πόλης μας και ως αναπόσπαστου μέρους της ελληνικής κοινωνίας.

Travel through Time in Blue with the Benaki Museum BENAKI MUSEUM

Info: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών / Ιούλιος – Δεκέμβριος 2022 - Χώρος Παραλαβής Αποσκευών / Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2022 Διάδρομοι Αφικνούμενων Επιβατών Schengen και εκτός Schengen. Διάρκεια: 11 Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου 2022. Μουσείο Μπενάκη, Κουμπάρη 1, 106 74 Αθήνα, 210 3671000.



