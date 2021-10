Τρία εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας χορεύουν!

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει τα MicroDances στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 σε τρία εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Μια πεντάωρη περιήγηση μέσω του χορού στον άξονα της Συγγρού, από το Μουσείο της Ακρόπολης στου Μακρυγιάννη έως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Φιξ και έως το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στο Φαληρικό Δέλτα.

Τα MicroDances πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος An Ideal City, το οποίο στοχεύει στην έρευνα και εξερεύνηση των δυνατοτήτων του χορού ως δημόσιας τέχνης ριζωμένης στον αστικό ιστό των πόλεων της Αθήνας, του Ρέτζο Εμίλια και των Βρυξελλών. To πρόγραμμα An Ideal City ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών ευρωπαϊκών οργανισμών του χορού, των Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto (Ρέτζο Εμίλια), Les Halles de Schaerbeek (Βρυξέλλες) και του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, το οποίο πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Creative Europe και στοχεύει στη στήριξη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα του Μπαλέτου της ΕΛΣ υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] προς την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Tα MicroDances είναι σύντομες παραστάσεις χορού, που διαρκούν από 6 έως 10 λεπτά, σχεδιασμένες για έναν έως τρεις χορευτές και για μικρό χώρο, οι οποίες έχουν ανατεθεί σε καλλιτέχνες με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο και επιρροές, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα χορογραφικό τοπίο πλούσιο και ποικίλο. Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι δημιουργίες οκτώ Ελλήνων και δεκατριών ξένων χορογράφων θα αναπτυχθούν σε οργανική σχέση με επιλεγμένους μουσειακούς/πολιτιστικούς χώρους των τριών πόλεων, ενώ στη δεύτερη θα αναδιατυπωθούν για τον δημόσιο χώρο όπως αυτός διαφοροποιείται ανά πόλη και συνδιαλέγεται με τα σώματα και την ιστορία.

Στις 9 και 10 Οκτωβρίου οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μια πεντάωρη διαδρομή με 21 στάσεις ομαδοποιημένες εντός των τεσσάρων φορέων φιλοξενίας των έργων: στις αίθουσες του Μουσείου της Ακρόπολης, του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), στο πάρκινγκ, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, καθώς και στο φουαγέ, τα παρασκήνια της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος και στις αίθουσες προβών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η διαδρομή θα ξεκινά κάθε ημέρα από το Μουσείο της Ακρόπολης στις 11.00, 12.00 και 13.00, θα συνεχίζεται στο ΕΜΣΤ και θα ολοκληρώνεται περίπου στις 16.00, 17.00 και 18.00 αντιστοίχως στους χώρους του ΚΠΙΣΝ και της ΕΛΣ. Η μεταφορά των θεατών από τον ένα χώρο στον άλλο θα γίνει με minibus μισθωμένο από την ΕΛΣ.

Microdances - Forget me not - Valeria Isaeva

Η σχέση μεταξύ του θεάματος και του θεατή επαναδιαμορφώνεται έτσι δυναμικά και ανάλογα με τα δεδομένα του κάθε χώρου, τα στοιχεία της κάθε χορογραφίας αλλά και τη διαδοχή όλων των επιμέρους εντός της συνολικής περιηγητικής εμπειρίας, της αφήγησης η οποία τελικά διατρέχει την πόλη, τις ιστορίες και τα διαφορετικά σώματα που τη συγκροτούν.

Θα διατεθούν περιορισμένες θέσεις για το κοινό, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των παρουσιάσεων και των περιορισμών του COVID-19. Οι παρουσιάσεις είναι δωρεάν για το κοινό. Προκρατήσεις θέσεων θα γίνονται στην ticketservices.gr από την Τρίτη 5/10/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την είσοδο στα δύο μουσεία απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Πληροφορίες εισιτηρίων για το Μουσείο της Ακρόπολης: https://theacropolismuseum.gr/organosi-episkepsis#eisitiria. Πληροφορίες εισιτηρίων για το ΕΜΣΤ: https://www.emst.gr/visit. Οι θεατές που θα παρακολουθήσουν τα MicroDances θα πρέπει να επιδείξουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Οι μάσκες θα είναι απαραίτητες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής και των παρουσιάσεων.

Το An Ideal City αποσκοπεί στην ανάδειξη της δημόσιας τέχνης του χορού σε τρία ευρωπαϊκά αστικά τοπία, με έντονο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, την Αθήνα, το Ρέτζο Εμίλια και τις Βρυξέλλες. Συγκεκριμένα οι τρεις οργανισμοί μέσω του An Ideal City επιδιώκουν:

να πειραματιστούν μέσω της εναλλακτικής παρουσίασης και απόλαυσης παραστάσεων χορού σε διαφορετικά φορτισμένους αστικούς χώρους

να εξερευνήσουν τις δυνατότητες του σώματος να αφηγηθεί τους πολλαπλούς αστικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς

να δημιουργήσουν παραστάσεις που να μπορούν να μεταστοιχειωθούν σε επίπεδο τόπου, κλίμακας και πολιτιστικών συγκείμενων αλλά και μέσα από τις διαδικασίες «μετάφρασής» τους από διαφορετικούς συμμέτοχους, θεατές και συνομιλητές.

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του An Ideal City συνυπογράφουν οι Τζίτζι Κριστοφορέττι (Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto), Κριστόφ Γκαλάν (Les Halles de Schaerbeek), Κωνσταντίνος Ρήγος (Μπαλέτο Εθνικής Λυρικής Σκηνής).

Την επιστημονική επιτροπή του προγράμματος συγκροτούν τρεις επιμελήτριες οι οποίες συμμετέχουν στον συνολικό εξελικτικό σχεδιασμό, τις διαμεσικές διαστάσεις του και τις πολλαπλές αστικές εφαρμογές και δομικές μεταβολές των δύο φάσεων υλοποίησής του: η Κοστάντσα Μέλι στο Ρέτζο Εμίλια για το Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto, η Πωλίν ντε Λα Μπουλαί στις Βρυξέλλες για τις Les Halles de Schaerbeek και η Νάντια Αργυροπούλου στην Αθήνα για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Eppur si muove 01/ Francesca Lattuada

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ*

A - Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Ιππότης της ασφάλτου-Αίθριο Αίθουσας Παρθενώνα

Χορογραφία: Γιάννης Νικολαΐδης, Ηχητικός σχεδιασμός: Μανώλης Μανουσάκης, Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη, Χορεύει: Μαργαρίτα Κώστογλου

Ενεργό κίνητρο- Αίθουσα Παρθενώνα

Χορογραφία: Έλενα Κέκκου, Μουσική, ζωντανή εκτέλεση: Αντώνης Βλάχος, Βοηθός χορογράφου: Δήμητρα Βλάχου, Χορεύει: Έλενα Κέκκου

Eppur si muove 01- Αίθουσα της αρχαϊκής Ακρόπολης / Κόρη του Αντήνορος

Χορογραφία: Φραντσέσκα Λαττουάντα, Μουσική: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Συμφωνία αρ. 7, Μέρος ΙΙ: Αllegretto, Κοστούμια: Μπρυνό Φαταλό, Χορεύει: Κλέμεντ Χάνεν

Forget Me Not- Αίθουσα της αρχαϊκής Ακρόπολης / Αέτωμα του Εκατόμπεδου

Χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος, Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης, Σαξόφωνο: Γκουίντο ντε Φλάβιις, Βοηθός χορογράφου: Φώτης Διαμαντόπουλος, Χορεύουν: Ντανίλο Ζέκα / Βαγγέλης Μπίκος

A Near Life Experience (απόσπασμα από μια δημιουργία του 2003)- Είσοδος μουσείου

Χορογραφία: Αντζελίν Πρελζοκάζ, Μουσική: Air (Ζαν-Μπενουά Ντυνκέλ, Νικολά Γκοντέν), Χορεύουν: Ιβάνα Μαστροβίτι, Ελιάς Τυρ-Ντορβώ

Β - Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Λ. Συγγρού, Φιξ

Pensieri di carta- Αμφιθέατρο

Χορογραφία, πρωτότυπη μουσική: Ελιάς Τυρ-Ντορβώ, Μουσική διασκευή: Αλεσσάντρο Γκριζέντι, Χορεύει: Μαρτίνα Φοριόζο

The Bell Jar- 4ος όροφος

Χορογραφία, σκηνικό, κοστούμια: Φερνάντο Μέλο, Μουσική: Machinefabriek, Τόμας Καίνερ, Xoρεύει: Γκρέις Λαϊέλ

Inside- 4ος όροφος

Χορογραφία, σκηνικό, κοστούμια: Νόρχε Σεντένιο Ράφφο, Μουσική: Ερίκ Σατί, Χορεύει: Εστέλ Μποβαί

bodies. ever. stitches- Ταράτσα

Χορογραφία: Σεσίλια Μπενγκολέα, Μουσική: Stitches, «Brick in Υo Face», Βοηθoί χορογράφου: Δήμητρα Λαούδη, Βαλέρια Λαντσάρα, Χορεύουν: Αιμιλία Γάσπαρη, Μαρίτα Νικολίτσα / Αρετή Νότη

Γ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), Λ. Συγγρού 364

Θραύσματα -Πάρκινγκ

Χορογραφία: Πέρσα Σταματοπούλου, Μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης, Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης, Βοηθός χορογράφου: Ιρίνα Ακριώτη-Κολιουμπάκινα, Χορεύουν: Στέλιος Κατωπόδης, Θανάσης Σολωμός

HARPY- Φάρος / Γέφυρα

Χορογραφία: Μιχάλης Θεοφάνους, Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης, Βοηθός χορογράφου: Φώτης Διαμαντόπουλος, Χορεύει: Άριε Μπέιτς-Βινουέζα

Turn the Tide- Φάρος / Βεράντα

Χορογραφία: Ρομπέρτο Τεντέσκο, Μουσική: BowLand, Χορεύουν: Σερένα Βίντσιο, Ματτέο Φιοράνι

Blue Tits- Φάρος / Βεράντα

Χορογραφία: Λενιώ Κακλέα, Βοηθός χορογράφου: Δήμητρα Λαούδη, Χορεύουν: Ζωή Σχοινοπλοκάκη, Γιάννης Γκάντσιος

Πεταλούδα- Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Χορογραφία: Γιώργος Παπαδόπουλος, Μουσική: Αποστόλης Κουτσογιάννης, Ενδυματολογική επιμέλεια: Γιώργος Μεσημέρης, Χορεύει: Γιώργος Παπαδόπουλος

Eppur si muove 02- Αγορά ΚΠΙΣΝ, είσοδος ΕΛΣ

Χορογραφία: Φραντσέσκα Λαττουάντα, Μουσική: Λoύντβιχ βαν Μπετόβεν, Συμφωνία αρ. 7, Μέρος ΙΙ: Αllegretto, Κοστούμια: Μπρυνό Φαταλό, Χορεύουν: Αριάννα Γκανάσσι, Αντόνιο Ταφούνι

Aterballetto/MicroDanze/Shelter

Δ – ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ (ΚΠΙΣΝ), Λ. Συγγρού 364

Platform02- Φουαγέ ΕΛΣ

Χορογραφία: Ίνα Λεσνακόφσκι, Μουσική: Loscil, Σκηνικό: Κάρλο Τσέρρι, Χορεύει: Σαούλ Ντανιέλε Αρντίλλο

Φαντασμαγορία- Φουαγέ ΕΛΣ

Χορογραφία: Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Μουσική: Γκαμπριέλ Φωρέ, «Μετά από ένα όνειρο», Τραγούδι: Άρτεμις Μπόγρη, Βοηθός χορογράφου: Δήμητρα Λαούδη, Χορεύει: Αριάδνη Φιλιππάκη

Carne da eroe 2.0- Αίθουσα 1 Μπαλέτου ΕΛΣ

Εγκατάσταση: Ρομπέρτο Τζαππαλά, Μουσική: Καμίγ Σαιν-Σανς: «Ο θάνατος του κύκνου», Ήχοι από κινεζική αγορά, Χορεύει: Τζούλιο Πιγκίνι

The Wound / Archive of Western Images- Παρασκήνιο Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος

Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία, σκηνικά, κοστούμια: Πιέτρο Μαρούλλο, Σχεδιασμός ήχου: Ζαν-Νοέλ Μπουασσέ, Βοηθός σκηνογραφίας: Ντιάνα Τσούφο, Βοηθός δραματουργίας: Μαριάννα Τσιφαρέλλι, Χορεύει: Αριάννα Κομπ

Shelter- Παρασκήνιο Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος

Σύλληψη: Σαούλ Ντανιέλε Αρντίλλο, Σιμόνε Τζόρτζι, Χορογραφία: Σαούλ Ντανιέλε Αρντίλλο, Μουσική: Πασκουάλε Καταλάνο, Δραματουργία: Σιμόνε Τζόρτζι, Εγκατάσταση: Adam_Signature, Χορεύει: Μινούς Βαν ντε Βεν

Afterimage- Παρασκήνιο Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος

Χορογραφία: Φιλίπ Κρατς, Μουσική: Pablo’s Eye, Σχεδιασμός Βίντεο: Ooopstudio, Χορεύει: Τόμας Βαν ντε Βεν

Kepler- Παρασκήνιο Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος

Χορογραφία: Ντιέγκο Τορτέλλι, Μουσική: Noise music, Beach house, Σκηνικό: Ντιέγκο Τορτέλλι, Αλεσσάντρο Τορτέλλι, Σχεδιασμός βίντεο: Αλεσσάντρο Τορτέλλι, Κοστούμια: Ντιέγκο Τορτέλλι (σε συνεργασία με τη Νούβια Βαλέστρι), Χορεύουν: Λεονάρντο Φαρίνα, Σαλιέττι Αγκιλέρα, Τζαμάλ Ούλμαν

* Οι χώροι παρουσίασης ενδέχεται να τροποποιηθούν για τεχνικούς λόγους

Σε συνεργασία με το Μουσείο της Ακρόπολης, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

