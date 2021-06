Βγαίνουμε ξανά: Η ατζέντα της βδομάδας - Τι να δείτε τις επόμενες μέρες

Επιστρέφει, λοιπόν, η μουσική υπόκρουση στις εξόδους μας (αλλά μόνο για καθήμενους…), διευρύνεται όπου να ‘ναι το ωράριο της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά, πάνω απ’ όλα, εκείνο που φέρνει χαμόγελα και κραυγούλες χαράς είναι η επανεκκίνηση της πολιτιστικής δραστηριότητας. Το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, άλλα καθιερωμένα ή πρωτοεμφανιζόμενα φεστιβάλ, συναυλίες πασών των μουσικών, παραστάσεις και σόου, προβολές ταινιών, πρωτότυπα θεάματα, και κάμποσα άλλα έρχονται να μας θυμίσουν πως, όπως πάντα, η αληθινή ζωή είναι εκεί έξω. Πάμε για τις επιλογές της εβδομάδας, το λοιπόν.

ADVERTISING

Παρασκευή 11 Ιουνίου

Τι: Συναυλία της Ειρήνης Σκυλακάκη

Πού: Στον Κήπο του Μεγάρου Μουσικής (Βας. Σοφίας & Κόκκαλη)

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: 15€

Προπώληση: https://webtics.megaron.gr/el/, 210-7282333

Πληροφορίες: https://www.megaron.gr/to-megaro-ston-khpo-iounios-ioulios-21, 210-7282000

Δροσερός, χαλαρός και μουσικά ψαγμένος, ο Κήπος του Μεγάρου ξεκίνησε τον φετινό κύκλο εκδηλώσεών του με Καμεράτα και «Τέσσερις εποχές» του Βιβάλντι. Το σκηνικό, όμως, αλλάζει άρδην αύριο, καθώς η υπαίθρια σκηνή του υποδέχεται την Ειρήνη Σκυλακάκη (γνωστότερη ως Irene Skylakaki). Η σπουδαγμένη νομικός, που ποτέ δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με το αντικείμενο των σπουδών της, θα παρουσιάσει παρέα με την κιθάρα της και την αισθαντική φωνή της κομμάτια από την τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Souvenir». Το τέταρτο άλμπουμ της τραγουδοποιού –η οποία εν μέσω πανδημίας εγκατέλειψε το Λονδίνο που είχε ως βάση της για να επανεγκατασταθεί στην Αθήνα– περιλαμβάνει εισαγωγή, οκτώ κομμάτια και έναν επίλογο που κινούνται στα αγαπημένα της folk-alternative μονοπάτια, με εξαίρεση το κάπως σκοτεινότερο «Thank You. For Good Science» που ροκάρει.

Σάββατο 12 Ιουνίου

Τι: «Πάμε γι’ άλλα», μουσικο-θεατρικο-σατιρική παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου

Πού: Στο «Άλσος» (Ευελπίδων 4, Πεδίον του Άρεως)

Πότε: Στις 21:00, είσοδος κοινού από 19:00

Πόσο: 15, 20, 30, 40 και 50€ (το ποτό χρεώνεται χώρια)

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theatre/alsos/takis-zaxaratos-pame-gi-alla

Σημαντικό: Τα τραπέζια είναι έξι θέσεων –αν δεν αγοραστεί ολόκληρο το τραπέζι, θα το μοιραστείτε με αγνώστους.

Πληροφορίες: 210-8227471, 210-8831487

Μετά από αναβολή μιας βδομάδας, η νέα παράσταση του αμίμητου σόουμαν θα κάνει πρεμιέρα αύριο Παρασκευή 11 του μήνα, για να συνεχίσει όλα τα παρασκευοσαββατοκύριακα έως τις 8 Αυγούστου. Αγκαζέ με το ανοικονόμητο ταλέντο του, ο Τάκης Ζαχαράτος υπόσχεται να μην αφήσει τίποτα ασχολίαστο (ή όρθιο) από την κοινωνική, πολιτική και τηλεοπτική επικαιρότητα. Σε κείμενα δικά του και συν-σκηνοθεσία με την Σοφία Σπυράτου, ο… πολυπρόσωπος σόουμαν επιφυλάσσει τραγούδι, χορό, σάτιρα και απανωτές μεταμορφώσεις που θα φέρουν, μεταξύ άλλων, την Καλομοίρα, την Μαντόνα, την Μπουμπουλίνα, την Γιάννα, και την λοιμωξιολόγο Ματίνα Παγώνη επί σκηνής. Το κλου, ωστόσο, είναι πως φέτος στην σκηνή του «Άλσους» εμφανίζεται και η (αληθινή) λαίδη Άντζελα Δημητρίου σε μια ανέλπιστη κουβέντα περί πολιτισμού με την αρμόδια υπουργό, Λίνα Μενδώνη.

Κυριακή 13 Ιουνίου

Τι: «Free At Last: Rerooted», σύγχρονος χορός

Πού: Στην Πειραιώς 260, Χώρος Ε

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: 15 και 10€/ φοιτητικό, 65+, καλλ. σωματείων 8€/ ανέργων, ΑμΕΑ, σπουδαστών καλλ. σχολών 5€

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, το ντουέτο Δανάη (Δημητριάδη) & Διονύσιος (Αλαμάνος) παρουσιάζει σε παγκόσμια πρεμιέρα την χορογραφία τους «Free At Last: Rerooted». Ένα έργο εμπνευσμένο από τον χορό του Ζαλόγγου, αλλά και από την φύση που αποτελεί μόνιμο έναυσμα δημιουργίας για τους δυο καλλιτέχνες. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διευρυμένη εκδοχή του παλιότερου έργου τους «Free At Last» (το οποίο είχαν παρουσιάσει το 2019 στην Ολλανδία σε παραγωγή του Θεάτρου του Ρότερνταμ), μια νέα ματιά εμπλουτισμένη με περισσότερους ερμηνευτές, αλλά και με την δική τους προσέγγιση-ερμηνεία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μυστικισμός, φωτοσκιάσεις, κινούμενα χέρια, και εξπρεσιονιστική κίνηση συνοδεία μιας μουσικής σύνθεσης του Κωνσταντίνου Σκουρλή (ή Constantine Skourlis). Ερμηνεύουν οι Ιουλία Ζαχαράκη, Δάφνη Αντωνιάδου, Ειρήνη Δασκαλάκη, Ναταλία Μπάκα, Εμμανουέλα Πεχυνάκη, και Δανάη Δημητριάδη.

Δευτέρα 14 Ιουνίου

Τι: Συναυλία της Ορχήστρας του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου, διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα

Πού: Στο Ηρώδειο

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: 20, 30, 35, 45, 55, 65 και 80€/ εκπτωτικά 16, 24, 28€, ΑμΕΑ 5€

Προπώληση: http://aefestival.gr/festival_events/megaron-gala

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://www.megaron.gr

Γιορτάζοντας τα 30 χρόνια του, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διοργανώνει ένα πραγματικά απαστράπτον, μοναδικό γκαλά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου. Και το μοναδικό της υπόθεσης δεν έχει τόσο να κάνει με το ότι αυτή είναι η πρώτη έβερ «μεγαρική» συναυλία συμφωνικής μουσικής στο φεστιβάλ, ούτε με τον σπουδαίο ισραηλινό σολίστ του βιολιού, Πινχάς Ζούκερμαν, ούτε καν με την ονομαστή και ιστορική Ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου. Όχι, ο σούπερσταρ της βραδιάς είναι φυσικά ο Ινδός Ζούμπιν Μέτα, ο μυθικός μαέστρος με την 50χρονη καριέρα, και τα πάνω από 3.000 κοντσέρτα. Στην συναυλία, που συγκαταλέγεται στα ορόσημα του φετινού φεστιβάλ, Μέτα, Ζούκερμαν και ορχήστρα θα αποδώσουν την «Συμφωνία αρ. 2» και το «Κοντσέρτο για βιολί» του Γιοχάνες Μπραμς.

Τι: Συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη

Πού: Στην Ταράτσα του Gazarte (Βουτάδων 32-34, Γκάζι)

Πότε: Στις 21:00, είσοδος κοινού από 20:00

Πόσο: Αριθμημένες θέσεις 25€, χωρίς αρίθμηση 20€ (το ποτό χρεώνεται χώρια)

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/gazarte-roof-stage/alkinoos-ioannidis/ και στο 11876

Πληροφορίες: 210-3460347, 210-3452277

Κάπως ακριβοθώρητος, μα πάντα παρών και καίριος στις παρεμβάσεις του, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κατεβαίνει στην Αθήνα για μια σειρά πολύ ξεχωριστών ζωντανών εμφανίσεων στην όμορφη ταράτσα στο Γκάζι. Ολομόναχος, με την ηλεκτρική κιθάρα του και τα διάφορα πεντάλ που μανιπουλάρουν και πολλαπλασιάζουν τις ηχητικές της δυνατότητες, ο τραγουδοποιός θα μοιραστεί παλιότερα ή πιο πρόσφατα τραγούδια του με το φανατικό κοινό του σε ένα… ηλεκτροφόρο πρόγραμμα, που τιτλοφορείται απλά «Electric Solo». Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την δια ζώσης βερσιόν μια διαδικτυακής παρουσίασης του ίδιου πρότζεκτ, που είχε πάλι διοργανώσει το Gazarte την εποχή του εγκλεισμού. Μετά την πρεμιέρα της Δευτέρας 14 Ιουνίου, θα ακολουθήσουν στα καπάκια άλλες τρεις συναυλίες του Αλκίνοου στον ίδιο χώρο, στις 15, 17 και 18 του μήνα.

Τρίτη 15 Ιουνίου

Τι: Προβολή της ταινίας «Ερωτική επιθυμία» του Ουόνγκ Καρ-Ουάι

Πού: Στην Τεχνόπολη (Πειραιώς 100, Γκάζι)

Πότε: Στις 21:30

Πόσο: Τίποτα

Σημαντικό: Λόγω των υγειονομικών μέτρων, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική προκράτηση ονομαστικών δελτίων εισόδου, τρεις μέρες πριν την προβολή, και αυστηρά ένα για κάθε θεατή.

Πληροφορίες: 210-6018565

Το αισίως 11ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας, που προσφέρει δωρεάν σινεμαδιά σε απρόσμενα ή εμβληματικά σημεία της πόλης, σηκώνει αυλαία την Δευτέρα 14 του μήνα με το φετινό κι οσκαρικό «Άσπρο πάτο» του Τόμας Βίντερμπεργκ. Αλλά στις 15 είναι που έρχεται το σινεματικό διαμάντι της διοργάνωσης. Το αξεπέραστο ρομαντικό δράμα του Ουόνγκ Καρ-Ουάι «Ερωτική επιθυμία» (Fa yeung nin wah, 2000), με το συγκλονιστικό σάουντρακ, θα προβληθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ στην ολόφρεσκια αποκατεστημένη 4Κ κόπια που επιμελήθηκε ο ίδιος ο σκηνοθέτης από το Χονγκ Κονγκ. Η δωρεάν προβολή στο Γκάζι έρχεται, μάλιστα, δυο μέρες πριν την επίσημη έξοδο της ταινίας στα σινεμά. Σημειωτέον, η ταινία-ορόσημο του ασιατικού μα και παγκόσμιου κινηματογράφου έχει εμπνεύσει και την αφίσα του φετινού Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας.

Τετάρτη 16 Ιουνίου

Τι: Συναυλία του Χρήστου Λεοντή

Πού: Στο Θέατρο Βράχων (Βύρωνας)

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: Δωρεάν

Πληροφορίες: 210-7609340/ 50 και www.festivalvraxon.gr/

Την «Καντάτα ελευθερίας» του Χρήστου Λεοντή, το μοναδικό σύγχρονο λαϊκό μουσικό έργο που έχει ως σημείο εστίασης και έμπνευσης την Επανάσταση του 1821, θα παρουσιάσει ο ίδιος ο 81χρονος συνθέτης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και το Φεστιβάλ στην Σκιά των Βράχων. Το σπουδαίο έργο, που απαρτίζεται από μελοποιημένα κείμενα του Ρήγα, του Σολωμού και του Μακρυγιάννη, γράφτηκε το 1970 και ηχογραφήθηκε με τις φωνές της Άννας Συνοδινού και του ίδιου του συνθέτη. Στην συναυλία στο Θέατρο Βράχων τραγουδούν οι Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ιωάννα Φόρτη, και η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Κηφισιάς, ενώ απαγγέλουν οι Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος και Ουρανία Μπασλή, και διευθύνει ο Θανάσης Αρβανίτης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης και άλλα αγαπημένα τραγούδια του Λεοντή.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις