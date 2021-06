Βγαίνουμε ξανά: Η ατζέντα της βδομάδας - Τι να δείτε τις επόμενες μέρες

Μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, οι προτάσεις θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών πληθαίνουν. Ευτυχώς άρχισε να ισχύει αυτό το «και πού να πρωτοπάω». Να λοιπόν μερικές μόνο προτάσεις απ΄ όσα περιλαμβάνει η ατζέντα της εβδομάδας.

ADVERTISING

Πέμπτη 17 Ιουνίου

Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, του Γιώργου Κουμεντάκη, με την ερμηνεία της Σοφίας Χιλ

Πού: Πειραιώς 260, Χώρος Ε’, φεστιβάλ Αθηνών

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: €15, 10, 8 (φοιτητικά, 65+, καλ.σωματείων) και 5 (ανέργων, σπουδαστών καλ.σχολών)

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Εμπνευσμένο από τα Χορικά του Αγαμέμνονα του Αισχύλου το νέο μουσικό έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, «δανείζεται» για τους μονολόγους της Κλυταιμνήστρας την ερμηνεία της σπουδαίας Σοφίας Χιλ σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Χατζή και για σκηνικό τις καθηλωτικές φωτογραφίες του πολυβραβευμένου ακτιβιστή φωτογράφου Σεμπαστιάο Σαλγκάδο. Μινιμαλιστική προσέγγιση, τραγικός λόγος και οι ήχοι του γιαϊλί ταμπούρ του Ευγένιου Βούλγαρη, συμπληρώνουν το θεατρικό, εικαστικό και ηχητικό περιβάλλον.

Κλυταιμνήστρα PANTELIS MAKKAS / AEFESTIVAL.GR

Αλκίνοος στο Gazarte

Πού: Gazarte - Roof Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, Τηλ: 2103452277

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: Αριθμημένες θέσεις 25€, Free Seating 20€

Προπώληση: www.gazarte.gr, www.viva.gr, 11876,

Παράσταση και 18/6

Σε ένα solo πρόγραμμα που στηρίζεται στην ηλεκτρική κιθάρα και στην ηχητική παλέτα των πεταλιών της, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης εμφανίζεται μόνος επί σκηνής και επιστρέφει μετά από χρόνια με έναν ιδιαίτερο τρόπο στον ηλεκτρικό ήχο.

Anouar Brahem στο Ηρώδειο

Πού: Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Τηλ: 2103241807

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: € 45-10. Ισχύουν ειδικές τιμές

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Ενταγμένη στον Κύκλο τζαζ του φεστιβάλ Αθηνών είναι η συναυλία του κορυφαίου Τυνήσιου δεξιοτέχνη στο ούτι Ανουάρ Μπραχέμ που θεωρείται από τους πλέον καινοτόμους συνθέτες στο είδος του. Η δουλειά του συνδυάζει πλήθος μουσικών ιδιωμάτων, από την παραδοσιακή και την κλασική αραβική μουσική μέχρι την τζαζ, ενώ με το κουαρτέτο του έχει εξασφαλίσει μια εξέχουσα θέση στην τζαζ μουσική σκηνή. Στο Ηρώδειο θα παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόγραμμα, που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια με την εκτέλεση νέων διασκευών.

Εισβολέας στο Βεάκειο

Πού: Βεάκειο, Λόφος Προφήτη Ηλία, Πειραιάς. Τηλ: 2104226330

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: € 12

Προπώληση: www.viva.gr

Πληροφορίες: 2104226330

Διαχρονικός και με αμετάβλητη δυναμική στο χωρο του ελληνικού χιπ-χοπ, ο Εισβολέας, κατά κόσμον Λιάκος Παπανικολός, βρίσκει πάντα τον δρόμο του προς κάτι νέο και ενδιαφέρον. Στο Βεάκειο έρχεται με τους «Ήρωες», το υλικό από το EP 6 τραγουδιών που τον επανέφερε σε μία ακόμη crossover μουσική πρόταση που γεφυρώνει την ραπ με τα blues και λίγο από 80's synths.

Φοίβος στην «Ταράτσα» με καλεσμένη την Ελεονώρα Ζουγανέλη

Πού: Άλσος, Ευελπίδων 4, Πεδίον Άρεως, Τηλ: 2108831487

Πότε: Στις 20.45

Πόσο: € 30-15.

Προπώληση: www.viva.gr

Φοίβος Δεληβοριάς, με τους Θανάση Αλευρά, Νεφέλη Φασούλη, Βύρωνα Θεοδωρόπουλο, Idra Kayne και Φοίβο Ριμένα υπόσχονται ένα σούπερ «Summer in the City» με καλεσμένη αυτή τη φορά την Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Παρασκευή 18 Ιουνίου

Φώτης Σιώτας και Νεφέλη Φασούλη στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Πού: Κέντρο Πολιτισμού - Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», Λεωφ. Συγγρού 364, Τηλ: 2168091000

Πότε: Στις 21.00

Πόσο: € 10, 5 (μειωμ.)

Προπώληση: snfcc.org

Δύο καλλιτέχνες με κοινή ματιά πάνω στο παρελθόν του ελληνικού τραγουδιού, αλλά και κοινή δημιουργική ανησυχία για το μέλλον του, παρουσιάζουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα ο καθένας, συστήνοντάς μας τον ιδιαίτερο κόσμο τους.

Σάββατο 19 Ιουνίου

Breakdance Battle

Πού: Πειραιώς 260, Χώρος Ε’, φεστιβάλ Αθηνών

Πότε: Στις 22:00

Πόσο: € 15, 10, 8, 5 (σπουδαστές Καλών Τεχνών).

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσιάζει στο πρόγραμμά του μια «μάχη» μπρέικντανς και χιπ χοπ (breakdance and hip hop battle). Τα battles ακολουθούν την πορεία του μπρέικντανς και της χιπ χοπ κουλτούρας περίπου από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 στην Αμερική. Αρκετές φορές αποτέλεσαν τρόπο επίλυσης διαφορών ανάμεσα στις συμμορίες των γκέτο. Στην Ελλάδα, η κουλτούρα των battles έφτασε τη δεκαετία του ’90. Με τη συμμετοχή σπουδαίων χορευτών από όλη την Ελλάδα και με καταξιωμένους κριτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, τα battles του Athens Epidaurus Festival Urban Dance Contest θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Την πρώτη μέρα (19/6) , η κατηγορία θα είναι Break 1vs1 και θα συμμετέχουν μόνο breakdancers (Β-boys και B-girls) ατομικά, ενώ τη δεύτερη ημέρα (Κυριακή 20/6 All Style Battle) θα είναι Hip Hop (All Style) 1vs1 και θα διαγωνιστούν ατομικά χορευτές και χορεύτριες από διαφορετικά στυλ του χιπ χοπ (hip hop, popping, locking, break). Κύκλος Layers of Street

DYPTIK D-Construction / Aπο-δόμηση/Χορός

Πού: Πειραιώς 260, Πλατεία, φεστιβάλ Αθηνών

Πότε: Στις 20.15

Πόσο: Δωρεάν με δελτία εισόδου

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Έξι Γάλλοι χορευτές με εμπειρία στον χορό του δρόμου (street dance), υπό τους ήχους αραβικής μουσικής με σύγχρονο beat, χρησιμοποιούν επί 35 λεπτά την κινητική γλώσσα του hip hop και του brakedance για να εκφράσουν την επαναστατικότητα, την οργή και τον πόνο, τη φυγή και την ανάγκη για ελευθερία, που μετά την εμπειρία του εγκλεισμού, λόγω της πανδημίας, μας αγγίζει ακόμα περισσότερο.

Construction DYPTIK / AEFESTIVAL.GR

ALEXANDRA WAIERSTALL: ΑΝΝΝΑ3 . Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων/Χορός

Πού: Πειραιώς 260, Χώρος Δ΄, φεστιβάλ Αθηνών

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: € 25-10. Ισχύουν και ειδικές τιμές

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Μεταμορφώσεις του γυναικείου σώματος, σ’ ένα εκρηκτικό συναισθηματικό και υπαρξιακό χορευτικό τρίο. Σε συνεργασία με τον διάσημο συνθέτη και πιανίστα Ηauschka και τη Γαλλίδα σχεδιάστρια φωτισμού Caty Olive, η γεννημένη στη Βρετανία, κυπριακής καταγωγής χορογράφος Αλεξάντρα Βάιερσταλ σμιλεύει τα γυναικεία σώματα ως τοπία αντανάκλασης, σύνδεσης και αντίστασης.

36 Ελληνικοί χοροί του Νίκου Σκαλκώτα/Φιλαρμόνια/Βυρων Φιδετζής

Πού: Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου

Τηλ: 2103241807

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: € 45-8. Ισχύουν ειδικές τιμές

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών ιδρύθηκε το 2016, με καταστατικό στόχο τη συστηματική ενασχόληση με τη νεοελληνική έντεχνη μουσική δημιουργία. Υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Βύρωνα Φιδετζή, γνωστού για την έρευνά του στο πεδίο της νεοελληνικής μουσικής, η Φιλαρμόνια παρουσιάζει στο φετινό Φεστιβάλ ένα αριστουργηματικό δείγμα της εγχώριας δημιουργίας: τους 36 Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα, έργου εμβληματικού στην ιστορία της ελληνικής «εθνικής» σχολής. Η ερμηνεία βασίζεται στη μουσικολογική αποκατάστασή τους από τον Βύρωνα Φιδετζή, ο οποίος πραγματοποίησε τόσο την πρώτη παγκόσμια δισκογράφηση (1990), όσο και την πρώτη δημόσια εκτέλεση (1997) των 36 Χορών στο σύνολό τους, ως ενιαίο έργο.

Κυριακή 20 Ιουνίου

Όλα κουλά…Stand-up comedy/Χριστόφορος Ζαραλίκος

Πού: Ελληνικός Κόσμος - Κέντρο Πολιτισμού του ΙΜΕ (Lunar Space)

Πειραιώς 254,Ταύρος, Τηλ.: 2122540000

Πότε: Στις 21.15

Πόσο: € 12

Προπώληση: www.viva.gr

Όλα καλά ή όλα κουλά; Στην καινούργια Stand up Comedy παράσταση που έγραψε όσο περίμενε τις ανακοινώσεις του Νικ Χάρντι και τα δελτία των εννιά, ο Χριστόφορος Ζαραλίκος εξαπολύει τα βιτριολικά του βέλη προς πάσα αρχή και (κυβερνώσα) τάξη.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κοινωνική και πολιτική σάτιρα, αυτοσχεδιασμό με το κοινό και άφθονο ανατρεπτικό χιούμορ με άποψη, για να γελάσουμε με τα κουλά που συνέβαιναν όσο εμείς «μέναμε σπίτι».

Δευτέρα 21 Ιουνίου/Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής

Με δωρεάν είσοδο:

Στο Ηρώδειο, στις 21.00, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τον Γιώργο Πέτρου παρουσιάζει το "Ειδύλλιο του Ζήγκφριντ" του Βάγκνερ και την Δεύτερη Συμφωνία του Σούμαν.

Το Μέγαρο Μουσικής γιορτάζει στον Κήπο του (Λεωφ. Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη Τηλ: 2107282333) από τις 20.00 με τους Athens Classical Players, το γκρουπ Encardia και το φωνητικό σύνολο Chores. Είσοδος με δελτία προτεραιότητας.

Μίλτος Πασχαλίδης στο Βεάκειο

Πού: Βεάκειο, Λόφος Προφήτη Ηλία, Πειραιάς. Τηλ: 2104226330

Πότε: Στις 21:00

Πόσο: € 15

Προπώληση: TICKET SERVICES

- τηλεφωνικά: 2107234567

- online: www.ticketservices.gr

- καταστήματα PUBLIC (+1€ ανά εισιτήριο)

Πληροφορίες: 2104226330

Ο Μίλτος Πασχαλίδης, κατηφορίζει στο Μεγάλο Λιμάνι για το καθιερωμένο πια ραντεβού στο Βεάκειο Θέατρο του Πειραιά, αποφασισμένος να χαρίσει στο κοινό μια απολαυστική βραδιά γεμάτη συναισθημα, αγαπημένα τραγούδια κι εμπνεύσεις της στιγμής, με τον χαρακτηριστικό δυναμισμό και αυθορμητισμό του.

Αίαντας του Σοφοκλή/Σίμος Κακάλας

Πού: Πειραιώς 260, Κήπος, φεστιβάλ Αθηνών

Πότε: Στις 22:30

Πόσο: € 10, 5 (μειωμένο).

Προπώληση: https://tickets.aefestival.gr/el/events/?eventid=5966 και https://www.ticketservices.gr/el/events/?eventid=5966

Πληροφορίες: 210-9282900 και http://aefestival.gr/festival_events/free-at-last

Ένας ηττημένος αντιήρωας παίζει τάβλι. Ο Αίαντας του Σοφοκλή, εμβληματική μορφή διαψευσμένου αρσενικού, μεταφέρεται σε ένα υπαίθριο αναψυκτήριο, παρακμιακή αντανάκλαση μιας χώρας που έχει μείνει κολλημένη στο παρελθόν, ενώ γύρω όλα έχουν καταρρεύσει. Μια πολύ δυνατή ομάδα ερμηνευτών συνθέτει ένα χορικό για τον κόσμο που αλλάζει και τις μεταβαλλόμενες αξίες του. Ένα σκηνικό έργο αφιερωμένο σ’ ένα αρχετυπικό αουτσάιντερ, τον κοινωνικά απομονωμένο Αίαντα, που είναι καταδικασμέ νος στην εξαφάνιση, αντιμέτωπος με την τρέλα

Παραστάσεις και 22/23/24 Ιουνίου στις 22.30 και 25 Ιουνίου στις 23.00

Τρίτη 22 Ιουνίου

Mute, του Γιώργου Χρυσοστόμου

Πού: Δημοτικό Θέατρο Άλσους Ηλιούπολης Δ. Κιντής, Γαρδίκη & Σμόλικα,Ηλιούπολη, Τηλ.: 2109923840

Πότε: Στις 21:30

Πόσο: € 18, 15 (μειωμένο).

Προπώληση: www.viva.gr

Η «προφητική» παράσταση του Γιώργου Χρυσοστόμου πατάει play και επανέρχεται δριμύτερη.Ένας άνθρωπος που κυνηγά το μυαλό του, ένας άνθρωπος που αρνείται τις λέξεις. Μια πολυκατοικία. Ένας μαέστρος, ένας ηλικιωμένος, ένας φοβιτσιάρης, ένας γυμναστής, ένας σεξομανής, ένας γκαντέμης... Τι τους συνδέει; Είναι ένας ή περισσότεροι; Κάποτε όλα διαλύονται• οι λέξεις έρχονται απρόσμενα. Μια παράσταση με μουσική χωρίς μουσικούς, με λέξεις χωρίς λέξεις. Μια παράσταση στην οποία κάποιος τολμά να ανοίξει την πόρτα του δωματίου του και να δείξει τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτό.

Μαρίζα Ρίζου στην Τεχνόπολη

Πού: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100 & Περσεφόνης 1, Γκάζι, Τηλ: 2130109300

Πότε: Στις 21.00

Πόσο: €15, 14, 12 (μειωμένο).

Προπώληση: www.viva.gr

Ένα πρόγραμμα γεμάτο με τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Μαρίζας Ρίζου παλιότερα,καινούρια, διασκευές, πρόζα, αστείρευτη ενέργεια και φυσικά διάδραση! Θα ακούσετε κιθάρες, πιάνο, hammond, τζουράδες, νταούλια και διάφορα άλλα στο Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια, στο Μηδέν, στο Καίγομαι και στο Ζητάτε να σας πω, αλλά βέβαια και στο Πετάω, στο Πάμε μια βόλτα, στο Είναι μικρή η ζωή, όπως και στα πιο καινούρια Κάποιος να με σύρει, Πάμε πιο πέρα και Πόσο Βλάκας.

Τα «Ρεμπώτικα» του Μιχάλη & Παντελή Καλογεράκη

Πού: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Νυμφών, Τηλ: 2103490036

Πότε: Στις 21.00

Πόσο: €15

Προπώληση: www.ticketservices, Public

Δημιουργική συνύπαρξη του ρεμπέτικου κόσμου του Ρεμπώ με τον ποιητικό κόσμο του ρεμπέτικου από την καινούρια δισκογραφική δουλειά των ταλαντούχων δίδυμων αδελφών Καλογεράκη. Συμμετέχουν οι Λένα Κιτσοπούλου, Ελένη Κοκκίδου, Μάρθα Φριντζήλα, Νεφέλη Φασούλη, Απόστολος Κίτσος, Μάνος Πετράκης.

The Swingin' Cats στην ταράτσα του Gazarte

Πού: Gazarte - Roof Stage, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, Τηλ: 2103452277

Πότε: Στις 21.00

Πόσο: €8

Προπώληση: www.gazarte.gr, www.viva.gr, 11876

Πώς θα ακουγόταν το «Άντεξα» του Σάκη Ρουβά εάν είχε γραφτεί το 1940; Τί ντουέτο θα είχε κάνει ο Έλβις με τον Weekend; Τί θα γινόταν εάν η Dua Lipa έκανε καραντίνα στo Mέμφις και είχε κυκλοφορήσει το Levitating από την Sun Records; Τα πιο χορευτικά γατιά, The Swingin’ Cats, επιστρέφουν την Τρίτη 22 Ιουνίου αλλά και κάθε Τρίτη του Ιουλίου στην Ταράτσα του Gazarte για να φέρουν μία ανάσα αισιοδοξίας, μέσα από αγαπημένα τραγούδια και νέο ακυκλοφόρητο υλικό, και να μας μεταδώσουν τη ξεσηκωτική τους διάθεση!

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις