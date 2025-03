WOW Athens 2025 στο ΚΠΙΣΝ – Οι ομιλίες και τα πάνελ συζήτησης

Ένα φεστιβάλ για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα, από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2025 στο ΚΠΙΣΝ, με κεντρικές ομιλήτριες τις Roxane Gay, Carmen Maria Machado και Thalia Mavros.

Από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2025, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),σε συνεργασία με το WOW Foundation και το British Council, παρουσιάζει για τρίτη χρονιά το φεστιβάλ WOW – Women of the World, τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Το WOW Athens αποπειράται για τρίτη χρονιά να θίξει τα πλέον επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τον αγώνα για έμφυλη ισότητα, σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, και να δώσει βήμα στις φωνές και τις ιστορίες που εμπνέουν και δίνουν ελπίδα για έναν πιο δίκαιο κόσμο.

Το φετινό πρόγραμμα του WOW Athens περιλαμβάνει τρεις κεντρικές ομιλήτριες, την “Bad Feminist” Roxane Gay, την πολυβραβευμένη Αμερικανίδα συγγραφέα Carmen Maria Machado και την παραγωγό της φεμινιστικής σειράς “The Principles of Pleasure” Thalia Mavros.

Επίσης, αναδεικνύει καίρια θέματα που απασχολούν τις γυναίκες, τις θηλυκότητες και τα non-binary άτομα σε όλο τον κόσμο, από την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξεργασία και την ασφάλεια στις πόλεις, ως τον σεξισμό στον εργασιακό χώρο, τον ψηφιακό ακτιβισμό και τα ταμπού στην εκπαίδευση, σε 20 πάνελ και δύο 1-προς-1 συζητήσεις που φιλοξενούν ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για να εξασφαλιστεί η είσοδος σε όλα τα πάνελ είναι απαραίτητη η αγορά του WOW Festival Pass.

Ακολουθούν, ανά ημέρα, οι ομιλίες και τα πάνελ συζήτησης:

Παρασκευή 04.04

– Από το Βίωμα στη Λογοτεχνία: Φωνές & Αφηγήσεις Θηλυκοτήτων * / 21.30-23.00 / Πύργος Βιβλίων – Πώς αποτυπώνονται τα βιώματα των θηλυκοτήτων στη λογοτεχνία; Νέες γυναίκες συγγραφείς μοιράζονται τα έργα τους και συζητούν για τη γραφή ως μέσο έκφρασης, καταγραφής και επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς τους. Μια νυχτερινή συνομιλία για τις πολλές πτυχές της θηλυκής εμπειρίας μέσα από τη λογοτεχνία. Συντονισμός συζήτησης: SNFCC Youth Council

Ομιλήτριες

Ιωάννα Βαργιανίτη, Ποιήτρια, Ηθοποιός

Μαρία Κωνσταντοπούλου , Ποιήτρια, Τραγουδοποιός

, Ποιήτρια, Τραγουδοποιός Παυλίνα Μάρβιν , Συγγραφέας

Νάντη Χατζηγεωργίου , Συγγραφέας

Σάββατο 05.04

– To βαρόμετρο της έμφυλης ισότητας: Αντιλήψεις και πραγματικότητα / 11:00-12:00 / ΦΑΡΟΣ – Το φεστιβάλ WOW Athens 2025 εγκαινιάζεται με μια ανοιχτή συζήτηση που έρχεται να ενώσει το νήμα ανάμεσα στο εδώ και το τώρα του αγώνα για την έμφυλη ισότητα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της χώρας μας τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και τις στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για τη διαδρομή που έχουμε διανύσει.

Ομιλήτριες

Έλλη Ανδριοπούλου , Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΠΙΣΝ

Dr. Sandie Okoro OBE , Πρόεδρος, The WOW Foundation, Πρύτανης, University of Birmingham

Ερευνητικά στοιχεία παρουσιάζουν

Αντιγόνη Λυμπεράκη , Καθηγήτρια Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ηλίας Νικολαΐδης, Διευθυντής Περιεχομένου, διαΝΕΟσις

– Μία Συζήτηση που Επείγει: Ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα – Πέρα από το πέπλο της σιωπής / 12:00-13:30 /ΦΑΡΟΣ: Το πιο θανατηφόρο μέρος για τις γυναίκες είναι το σπίτι τους. Η έμφυλη βία δεν κάνει διακρίσεις, ενώ από κάτω υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα, που περιλαμβάνει συμπεριφορές και πρακτικές υποτίμησης, εκφοβισμού, περιορισμού, ακύρωσης της αυτονομίας γυναικών, θηλυκοτήτων και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Αλλά και για όσες βρίσκουν το ψυχικό σθένος και την ανθεκτικότητα να σπάσουν τον κύκλο της βίας η επόμενη μέρα και ο δρόμος για τη δικαίωση και την επιστροφή τους σε μια κανονική ζωή είναι γεμάτος πολλά και μεγάλα αγκάθια.

Συντονισμός: Nίνα-Μαρία Πασχαλίδου, Σκηνοθέτρια Ντοκιμαντέρ, Δημοσιογράφος

Ομιλήτριες:

Γκάννα Ολιίνιτς (Ганна Олійнич) , Πρόεδρος Ένωσης Ουκρανών Γυναικών στην Ελλάδα

Κλειώ Παπαπαντολέων , Δικηγόρος

Ματίνα Σιώμου, Ψυχολόγος

Αλεξία Τσούνη , Πρόεδρος FemArtAct ΚΟΙΝΣΕΠ

Επιζώσα ενδοοικογενειακής βίας , πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Πίσω στη Ζωή»

– Από μια πόλη γεμάτη τρόμους σε τρόπους που αλλάζουν την αστική συνθήκη / 14:00-15:30 / ΦΑΡΟΣ: Εμείς –γυναίκες, θηλυκότητες, non-binary– και μια πόλη που μας τρομάζει. Πού να τρέξεις, αν χρειαστεί; Τα κακοτράχαλα πεζοδρόμια. Πού να κοιτάξεις για ασφαλές σημείο; Οι κακοφωτισμένες γωνιές. Και από ποιον να ζητήσεις βοήθεια; Η έλλειψη εκπαίδευσής μας, όταν γινόμαστε μάρτυρες ατόμων σε κίνδυνο. Μια συζήτηση για το πώς μπορεί να αλλάξει η αστική συνθήκη απέναντί μας.

Συντονισμός Χριστίνα Γαλανοπούλου, Δημοσιογράφος, Management Consultant @AthensVoice.gr

Ομιλήτριες

Μαργαρίτα-Λάουρα Αντωνοπούλου , 16 ετών, Μαθήτρια Λυκείου

Μαίρη Γαϊτάναρου , Head of Operations, Uber

Τίλμπε Γκιουντούζ , Συνιδρύτρια Matterz

Εύα Γρηγοριάδου , Αρχιτεκτόνισσα, Ιδρύτρια Urbana

Φώφη Τσεσμελή , Συνιδρύτρια Matterz

Κεντρική Ομιλία

Thalia Mavros: Δίνοντας στις γυναίκες τη φωνή τους / 16:30-17:30 / ΦΑΡΟΣ

Thalia Mavros

Η βραβευμένη παραγωγός, κινηματογραφίστρια και ιδρύτρια της πλατφόρμας The Front σε μια σπάνια κουβέντα για θέματα ταμπού: την πολιτική του σεξισμού στον χώρο του θεάματος, τις αποσιωπημένες γυναικείες απολαύσεις και τα γαμήλια εγκλήματα, την αμερικανική παράδοση παρενόχλησης μαθητριών που πλέον έχει φτάσει και στην Ελλάδα, την ανάγκη για περισσότερες γυναικείες φωνές παντού.

Συντονισμός: Χριστίνα Γαλανοπούλου, Δημοσιογράφος / Management Consultant @AthensVoice.gr

– H εργασία στο σεξ είναι εργασία και όχι trafficking / 18:00-19:30 / ΦΑΡΟΣ: Τα τελευταία χρόνια εντάσσεται σταδιακά στον δημόσιο λόγο ο όρος «εργασία στο σεξ» ή, αλλιώς, «σεξεργασία». Επειδή πάντοτε η δύναμη των λέξεων έχει τη δική της σημασία, όταν ορίζουμε τη σεξεργασία, μιλάμε παράλληλα για επιλογή, αυτοδιάθεση και ελευθερία. Ο νεολογισμός «σεξεργασία» δεν μπορεί να μπαίνει στην ίδια πρόταση με την ποινικοποίηση, την εκμετάλλευση και τον καταναγκασμό.

Συντονισμός: Αγγελική Σουγλέ, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Red Umbrella Athens

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Άννα Κουρουπού , Διευθύντρια Red Umbrella Athens, Συνιδρύτρια Transgender Greece

Σπύρος Νταντανίδης , Συνιδρυτής ΑΜΚΕ Cool Crips

Λίζα Πίλβεντορ , Δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου στο OnlyFans | πρώην σεξεργάτρια

Γρηγόρης Χρυσικός , Συνιδρυτής ΑΜΚΕ Cool Crips

– Κλιματική αλλαγή και οικοφεμινισμός: Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή /12:00-13:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Η κλιματική κρίση έχει φύλο και πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες, όμως εκείνες πρωτοστατούν στις λύσεις. Αυτό το πάνελ αποδομεί την περιβαλλοντική πατριαρχία, αναδεικνύει τον οικοφεμινισμό ως ανατρεπτική λύση και συζητά γιατί οι γυναίκες δεν πρέπει απλώς να έχουν θέση στο τραπέζι – πρέπει να το αναποδογυρίσουν.

Συντονισμός: Βάσια Αλετρά, HER Academia Podcast Host | MSc Science, Technology & Society Studies | MSc Biology

Ομιλήτριες

Βανέσα Αρχοντίδου , Σύμβουλος Επικοινωνίας Ι Αλπινίστρια και Δημόσια Ομιλήτρια, Ιδρύτρια AWomanCanBe.org Ι Συνιδρύτρια Up&Out Elite Adventures

Φένια Καλαχάνη , Περιβαλλοντολόγος, Ιδρύτρια GReenliving.GR

Σταυρούλα Κουστένη, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ελέγκτρια Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ, Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης

Αριάδνη Παπαθεοδώρου , Οικονομολόγος & Ακτιβίστρια για το Κλίμα

– Όλες οι γυναίκες μέσα μου είναι κουρασμένες* / 14:00-15:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Οι γυναίκες και οι θηλυκότητες σχοινοβατούν καθημερινά σε διαφορετικούς ρόλους που πρέπει να εκπληρώσουν – της εργαζόμενης, της μητέρας, του ατόμου που φροντίζει σπίτι, παιδιά, ηλικιωμένα και ευάλωτα μέλη της οικογένειας, του ατόμου που είναι πάντα διαθέσιμο να παρέχει συναισθηματική φροντίδα. Παράλληλα πρέπει να επιβιώνουν σε ένα πατριαρχικό σύμπαν δομημένων ανισοτήτων. Οι γυναίκες είναι κουρασμένες, αλλά δεν μιλούν γι’ αυτό, για να μη χαρακτηριστούν «ανεπαρκείς». Συνεχίζουν – και τα σώματά τους γίνονται συσσωρευτές κόπωσης και άγχους. *Ο τίτλος προέρχεται από ποίημα της Nayyirah Waheed.

Συντονισμός: Μαρία Λούκα, Ντοκιμαντερίστρια, Σεναριογράφος, Δημοσιογράφος

Ομιλήτριες:

Πάτι Βαρδάμη , Επιμελήτρια | Θεωρητικός

Ιώ Βουλγαράκη , Θεατρική Σκηνοθέτρια

Αλεξάνδρα Κ* , Συγγραφέας | Αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου

Βάλια Τσιριγώτη , Κοινωνιολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Εμψυχώτρια Oμάδων Τέχνης

– Ο ελέφαντας στο ντιβάνι / 16:00-17:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Αν οι ψυχικές δυσκολίες, τα υπαρξιακά διλήμματα και η κοινωνική πίεση είναι το σύμπτωμα, μπορεί η διάγνωση να είναι η πατριαρχία; Κι η ψυχοθεραπεία, που θεωρητικά είναι μια ισχυρή απάντηση σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις, μπορεί να «πάσχει» από την ίδια «νόσο»; Πώς κατασκευάζονται τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα; Πόσο εκπαιδευμένοι είναι οι ειδικοί ψυχικής υγείας στην έμφυλη διάσταση της διαδρομής των θεραπευομένων; Οι ειδικοί ψυχικής υγείας αναγνωρίζουν τον σεξισμό, την ομοφοβία και την τρανσφοβία; Και πόσο κριτικά στέκονται απέναντι στην ίδια τη ματιά τους και στο πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν;

Συντονισμός: Ντίνα Δασκαλοπούλου, Δημοσιογράφος με ειδίκευση σε κοινωνικά θέματα

Ομιλήτριες/Ομιλητές:

Marieke Bigg , PhD – Συγγραφέας, Κοινωνιολόγος

Ειρήνη Γεωργή, Συγγραφέας, Ομιλήτρια, Σύμβουλος Dating & Επικοινωνίας

Λύο Καλοβυρνάς , Ψυχοθεραπευτής, Συγγραφέας, Μεταφραστής

Σοφία Τρυπηδάκη , Κοινωνική Λειτουργός / Ψυχοθεραπεύτρια – Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Δημιουργός του SexismInGreece.com

– Ποιος φοβάται το θηλυκό; / 18:00-19:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Πίσω από την έμφυλη βία κρύβεται ο φόβος για καθετί θηλυκό; Ποιος το φοβάται; Πόσο θηλυκό μπορώ να είμαι για να μην κινδυνεύω; Είναι το θηλυκό ό,τι πιο τρομακτικό; Ή μήπως τελικά είναι ό,τι πιο επαναστατικό; Μήπως έχουμε ήδη το μήλο στα χέρια μας; Ας το δαγκώσουμε!

Συντονισμός: Γιώργος Νικολαΐδης, Υπεύθυνος Συντονισμού Gender Alliance Initiative- H Συμμαχία των Φύλων, Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Θεατρικός Συγγραφέας

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Βίκυ Αδάμου , Σκηνοθέτρια, Δραματοθεραπεύτρια

Αλεξάνδρα Βασιλείου , Κοινωνική Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια, Processwork Hub

Σοφοκλής Κάπης , Απόφοιτος Μεταπτυχιακού «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» – Πάντειο, Μέλος SNFCC Youth Council

– Όχι, δεν είσαι υπερβολική, συναδέλφισσα / 20:00-21:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Από τον καθημερινό σεξισμό του διπλανού γραφείου μέχρι την εισοδηματική ανισότητα και από τη μηδαμινή παρουσία γυναικών σε θέσεις εξουσίας ως τα εμπόδια, τους περιορισμούς και τα στερεότυπα για τις εργαζόμενες γυναίκες και θηλυκότητες. Πού μπαίνει το όριο; Ποια τα red flags; Πώς προστατευόμαστε από τον οικονομικό και συναισθηματικό εκφοβισμό; Και, τελικά: πόση ισότητα χωράει στη δουλειά;

Συντονισμός: Αναστασία Γιάμαλη, Δημοσιογράφος

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Δρ. Άννα Κανδαράκη , Κλινική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κατερίνα Μυγιάκη , Αντιπρόεδρος @ No Mobbing Association Greece, Head of People & Culture @ Up Hellas

Γεωργία Πετράκη , Ομότιμη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου

Βίβιαν Φατούρου , Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών της Cerved Property Services, Πιστοποιημένη Gender Diversity & Inclusion Specialist INSEAD, Διαμεσολαβήτρια, Συν-επικεφαλής Lean In Network Greece-Athens

Κυριακή 06.04

Κεντρική Ομιλία

Roxane Gay / 12:00-13:00 / ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Roxane Gay

Συνομιλήτρια: Αγγελική Αλβανούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ

Λογοτεχνικό φαινόμενο, ασυμβίβαστη διανοούμενη, αφοσιωμένη ακτιβίστρια. Η Roxane Gay είναι μία από τις πιο ισχυρές και ξεκάθαρες φωνές της εποχής μας, μια γυναίκα που δεν διστάζει να ταράξει τα νερά και να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη κουλτούρα. Με αξεπέραστη διορατικότητα και αδιαπραγμάτευτη ειλικρίνεια, χαρτογραφεί τη δυναμική του φύλου, του σώματος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδομώντας τις προκαταλήψεις και ανοίγοντας δρόμους για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Η πένα της είναι κοφτερή σαν λεπίδα, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Μέσα από έργα όπως το Bad Feminist, που έγινε σύμβολο του σύγχρονου φεμινισμού, και το Hunger: A Memoir of (My) Body, μια σπαρακτική κατάθεση ψυχής για το σώμα και την αυτοεικόνα, καταφέρνει να μιλήσει για το προσωπικό βίωμα με τρόπο που γίνεται συλλογική εμπειρία.

Αλλά η Gay δεν είναι μόνο συγγραφέας –είναι φαινόμενο. Από το best-selling λογοτεχνικό της έργο μέχρι τη συνεργασία της με τη Marvel για το World of Wakanda, καταρρίπτει κάθε στερεότυπο. Την ίδια στιγμή, η φωνή της αντηχεί παντού με το podcast “The Roxane Gay Agenda” και τις συμμετοχές της σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Θα ακολουθήσει υπογραφή βιβλίων.

– Γυναίκες της περιφέρειας σε έναν κόσμο που αλλάζει / 12:00-13:30 / ΦΑΡΟΣ: Πώς βιώνουν οι γυναίκες της περιφέρειας το φύλο τους, την κοινωνική τους παρουσία και τη σχέση τους με την κοινότητα στην οποία ανήκουν, καθώς και με τους θεσμούς της; Πώς αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές αλλαγές και πιθανές ανατροπές; Νιώθουν ότι τις αφορούν η αμφισβήτηση έμφυλων δικαιωμάτων, η απειλή στην αυτοδιάθεση και τη σεξουαλικότητά τους; Μια δυναμική συζήτηση για το φύλο και τη θέση των γυναικών της περιφέρειας σε μια εποχή αβεβαιότητας.

Συντονισμός: Μαρία Γκασούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ομιλήτριες

Βικτωρία Βασιλοπούλου , Εκπαιδευτικός Α/θμιας & Κοινωνιολόγος (Αρχαία Ολυμπία)

Χαρά Κιουρή , Εκπαιδευτικός και Αγρότισσα (Καλαμάτα)

Αρετή Μποφιλίου , Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος ΚοινΣεπ “Pleteno” (Ορεινή Θράκη)

Καλλιρρόη Πατρινού , Ομοιοπαθητικός, Μονογονέας 2 παιδιών (Μεσολόγγι)

Μπεδιά Χατζημουσταφά, Υφάντρα, μέλος ΚοινΣεπ Πλέτενο (Ορεινή Θράκη)

– Φεμινισμός και διαθεματικότητα: «Μαζί», αλλά διαφορετικές / 14:00-15:30 / ΦΑΡΟΣ: Οι γυναίκες και οι θηλυκότητες βιώνουμε τον σεξισμό με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις επιπλέον ευάλωτες ταυτότητες που μπορεί να συγκεντρώνουμε. Πώς διασταυρώνονται οι ταυτότητες του φύλου, της εθνότητας, της κοινωνικής τάξης, της σεξουαλικότητας και της ικανότητας και πώς διαμορφώνουν τις κοινωνικές εμπειρίες καταπίεσης και ανισότητας στην καθημερινή ζωή;

Συντονισμός: Αγγελική Αλβανούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ.

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Φένια Αποστόλου , Ηθοποιός, Χορογράφος, Σκηνοθέτρια

Ντέμπορα Κάρλος Βαλένσια , Συνιδρύτρια, Δίκτυο Μέλισσα

Βασιλική Δρίβα , Δημόσια Υπάλληλος, ηθοποιός

Ines Fernandez , Συντονίστρια Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, AMURTEL Greece

Rana Kamperis , Επιχειρησιακή Διευθύντρια, AMURTEL Greece

– Ο πόνος δεν έχει φύλο – Ή μήπως έχει; / 16:00-17:30 / ΦΑΡΟΣ: Γιατί ο γυναικείος πόνος αγνοείται; Πώς η έλλειψη έρευνας για το γυναικείο σώμα, η παραπληροφόρηση και η προκατάληψη στην Ιατρική δημιουργούν μια περίθαλψη δύο ταχυτήτων; Από την ενδομητρίωση μέχρι την εμμηνόπαυση και από τις ανισότητες στην περίθαλψη μέχρι τις χαμένες διαγνώσεις, το γυναικείο σώμα υποφέρει σιωπηλά.

Συντονισμός: Μαρία Παπαϊωάννου, Συγγραφέας, Επικεφαλής Εμπειρίας Πελατών Naftilus Insurtech

Ομιλήτριες

Marieke Bigg , PhD, Συγγραφέας, Κοινωνιολόγος

Μαρία Στραγαλινού , Βοηθός μητρότητας περιγεννητικού πένθους, Love and Grief Copywriter & Content Associate, Project Parenting

Δρ. Χριστίνα Φουντά , PhD, Χειρουργός Γυναικολόγος, Νοσοκομείο Μητέρα, Consultant Gynaecologist in Gynaecological Oncology, Guy’s & St Thomas’ Hospital, London, UK

Θα ακολουθήσει υπογραφή βιβλίων από την Dr. Marieke Bigg.

– Ο Φεμοεθνικισμός ως εργαλείο ρατσιστικών πολιτικών και η πολιτική απομάκρυνση των Φύλων/18:00-19:30/ ΦΑΡΟΣ: Οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών παγκοσμίως, αναδεικνύουν ένα ιδεολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, με τους άντρες να εμφανίζονται ολοένα πιο συντηρητικοί και τις γυναίκες ολοένα πιο φιλελεύθερες.

Παράλληλα, όμως, και σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα αυτή, ο φεμοεθνικισμός, ως προσπάθεια εργαλειακής χρήσης του φεμινισμού από τον ακροδεξιό εθνικισμό, είναι εντονότερος από ποτέ, ειδικά στην Ευρώπη, τοποθετώντας όλο και περισσότερες γυναίκες στην ηγεσία ακροδεξιών κομμάτων.

Συντονισμός: Βασιλική Σιούτη – Πολιτική Συντάκτρια

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Ρόζα Βασιλάκη, PhD – Κοινωνιολόγος, Ιστορικός, Συν-συντονίστρια του DISSENSUS – social research

Θοδωρής Γεωργακόπουλος , Συγγραφέας & Δημοσιογράφος

Αντιγόνη Λυμπεράκη , Καθηγήτρια Οικονομικών, Πάντειο Πανεπιστήμιο

– Το κορίτσι και η τέχνη / 13:30-14:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Πώς μπορείς να θριαμβεύσεις ως κορίτσι; Νεαρές καλλιτέχνιδες αναδεικνύουν τη δύναμη της δημιουργίας, του αυτοπροσδιορισμού και της αυτονομίας μέσα από την τέχνη και συζητούν για το πώς η καλλιτεχνική δραστηριότητα μπορεί να αντισταθεί στην αυτοματοποίηση και την εκλογίκευση στον σύγχρονο κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι έφηβες ομιλήτριες μας συστήνονται μέσα από το έργο τους και μοιράζονται τις ιστορίες τους, προκλήσεις και όνειρα.

Συντονισμός: Δανάη Σιώζιου, Ποιήτρια

Ομιλήτριες

Χριστιάνα Βασιλαρά , 16 ετών, Μαθήτρια Λυκείου, Συμμετέχουσα «Κορίτσι, Σήμερα» 2024

Ηλιάνα Γκίνη – 15, Mαθήτρια Λυκείου, Συγγραφέας, Μέλος θεατρικού εργαστηρίου του θεάτρου «Περίακτοι», Συμμετέχουσα « Κορίτσι, Σήμερα » 2024

Κίρα Δρίβα , 16 ετών, Βιολονίστα, Μέλος της El Sistema Greece Youth Orchestra και του Young Leaders Program του ESG

Μέλανη Ζαχαριάδη , 16, Μαθήτρια και Εικαστικός μέσα από το φάσμα του αυτισμού

Συζήτηση

Nikita Gill / 14:30-15:15 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – Σε συνεργασία με το British Council

Nikita Gill

Συνομιλήτρια: Δανάη Σιώζιου, Ποιήτρια – Σε αυτό το 45λεπτο fireside chat η Nikita Gill συναντά τη Δανάη Σιώζιου για μια συζήτηση γύρω από την τέχνη, τη γυναικεία φωνή και την ποίηση που μεταμορφώνει. Με αναφορές στα έργα της Gill, όπως τα Your Soul is a River, Great Goddesses και These Are the Words: fearless verse to find your voice, οι δυο ποιήτριες συζητούν για το πώς η ποίηση δίνει φωνή στις αθέατες ιστορίες, στις συλλογικές πληγές και στις μικρές στιγμές ελευθερίας. Η Nikita Gill, γνωστή και για την παρουσία της στα social media, μιλά για τη σύνδεση της τέχνης με την κοινωνία και την τεχνολογία, για τον εκδημοκρατισμό της τέχνης και την επαναστατική δύναμη των λέξεων.

– Ψηφιακός ακτιβισμός: Δημιουργία συμμαχιών και κινημάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

15:30-17:00 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – Ο ακτιβισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προάγει τη συμπερίληψη, την ορατότητα και την ενδυνάμωση διαφορετικών ταυτοτήτων. Αποτελεί μορφή αντίστασης στα στερεότυπα, ενισχύοντας τη γνώση, τη δράση και τον ανοιχτό διάλογο. Η διαδικτυακή αλληλεγγύη διευρύνει την πρόσβαση, ενδυναμώνει κοινότητες και ενισχύει τη συλλογική φωνή.

Συντονισμός: Σοφία Τρυπιδάκη, Κοινωνική λειτουργός / Ψυχοθεραπεύτρια- Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Δημιουργός του SexismInGreece.com

Ομιλήτριες

Ρόζα Βασιλάτου , Συνιδρύτρια CLiTTERATEΣ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας WHEN

Αναστασία Καραγιάννη (μέσω zoom), Υποψήφια Διδακτόρισσα στο Ελευθεριακό Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (VUB), Ιδρύτρια του @femme_group_brusselsGR και Συνιδρύτρια της DATAWO

Εύα Κώττα , Κοινωνική Ακτιβίστρια, Δημιουργός του The Abstract Girl

Εύα Ξευγένη , Αρχισυντάκτρια της Womanlandia.com

– Ταμπού και εκπαίδευση: Διαχρονικές αποσιωπήσεις όψεων της ανθρώπινης σεξουαλικότητας / 18:00-19:30/ ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ – Το σύγχρονο σχολείο, ως ιδέα, εγγυάται την εκπλήρωση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των παιδιών. Ωστόσο, όταν χρειάζεται να συμβάλει στη διάλυση διαχρονικών ταμπού γύρω από ορισμένες όψεις της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, ώστε να τα ενδυναμώσει, σιωπά.

Συντονισμός: Μαρία Πατεράκη, Εκπαιδευτικός

Ομιλήτριες

Θεοδώρα-Ντορέττα Αστέρη, PhD, Med – Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Ε.Α. & Ε.Ε. ΔΠΕ και ΔΔΕ Πειραιά

Μαργαρίτα Γερούκη, PhD – Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σεξουαλική Εκπαίδευση – Παγκόσμια Ένωση για τη Σεξουαλική Υγεία, Πρόεδρος της ΑΞΕΠΤ

Δρ. Νιόβη Μιχαλοπούλου Κλινική Ψυχολόγος και Συνιδρύτρια της Ως Αιδώ

Μαργαρίτα Ηλιού, Μαθήτρια Γυμνασίου

Δέσποινα Καραγιάννη , Μαθήτρια Γυμνασίου

Δωροθέα Μπελεσιώτη , Μαθήτρια Γυμνασίου

– Ο φεμινισμός της μη-τρότητας / 20:00-21:30 / ΠΥΡΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ: Μπορούμε να βιώσουμε με τρόπο φεμινιστικό την επιλογή, την απόρριψη, την εμπειρία ή την απουσία της μητρότητας; Χωρίζονται οι γυναίκες σε «στρατόπεδα», ανάλογα με το αν η μητρότητα αποτελεί μέρος της δικής τους ζωής; Πώς επιβιώνουν και μεταλλάσσονται μέσα από τη γυναικεία γονεϊκότητα η επαγγελματική ζωή, οι φιλίες, η σχέση μας με τον εαυτό μας; Μια συζήτηση που φιλοδοξεί να δημιουργήσει χώρο για να εξερευνήσουμε και να μοιραστούμε τη μητρότητα ως έναν μόνο ακόμη ρόλο, μία ακόμη ταυτότητα που μια γυναίκα έχει ή δεν έχει, αλλά που δεν επισκιάζει τις υπόλοιπες.

Συντονισμός: Στέλλα Κάσδαγλη, Συγγραφέας, Συνιδρύτρια WHEN & inc.lude

Ομιλήτριες

Λένα Διβάνη , Συγγραφέας και τ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Αλίκη Κοσυφολόγου , Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, Σύμβουλος Στρατηγικής σε Θέματα Ισότητας

Αλεξάνδρα Κωτσάκη , Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Διδάσκουσα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Μερόπη Μιχαλέλη , PhD – Ψυχαναλύτρια, Ιδρύτρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη της Κοιτίδας

Δευτέρα 07.04

– Η απομυθοποίηση της σπασμένης εταιρικής σκάλας / 11:30-13:00 / ΦΑΡΟΣ / Powered by ΝΝ Hellas: Παρόλο που οι γυναίκες ξεπερνούν πλέον τους άνδρες στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, η επαγγελματική τους ανέλιξη συχνά υστερεί, καθώς προοδεύουν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς μόλις εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Τι μπορεί να εξηγήσει αυτές τις επίμονες διακρίσεις με βάση το φύλο στον εργασιακό χώρο, ιδιαίτερα στα ανώτερα επίπεδα; Πώς μπορούν οι κουλτούρες και οι πολιτικές στον εταιρικό κόσμο να εξελιχθούν, προκειμένου να απελευθερώσουν και να επιταχύνουν τις δυνατότητες των γυναικών;

Συντονισμός: Αθηνά Μπαλοπούλου, Διευθύντρια Στρατηγικής και Ανάπτυξης, ΚΠΙΣΝ

Ομιλήτριες/Ομιλητές

Λώρα Αναστασοπούλου , Chief Human Resources Officer, NN Hellas

Νατάσσα Πασχάλη , Group CHRO, Eurobank

Λένα Ράικου , Head of People & Culture, ActionAid Hellas

– Γυναίκες & διοικητικά συμβούλια: Από τη συμμόρφωση στη δέσμευση / 13:30-15:00 / ΦΑΡΟΣ – Αν και η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια βελτιώνεται –σε μεγάλο βαθμό χάρη στις ποσοστώσεις–, παραμένει στο 30%, ενώ, ακόμη και για τις γυναίκες που καταφέρνουν να εισέλθουν στην αίθουσα του διοικητικού συμβουλίου, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πραγματική ισότητα. Ποιες είναι οι αποδεδειγμένες στρατηγικές για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και την προώθηση της συμπερίληψης, και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε την πολιτισμική αλλαγή καθώς και τη λογοδοσία;

Συντονισμός: Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος ΚΠΙΣΝ

Ομιλήτριες

Kristen Anderson, Διεθνής Σύμβουλος, Women Leaders for the World Program,

Πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος, European Women on Boards, Πρώην Επικεφαλής DEI (Διαφορετικότητας, Ισότητας & Συμπερίληψης)

Dr. Sandie Okoro OBE, Πρόεδρος, WOW Foundation, Πρύτανης, University of Birmingham

Μαρίνα Μαυρομμάτη , Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου Printec, Μέλος Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ, Βιοϊατρικής & ΕΛΕΠΑΠ

Ναταλία Νικολαΐδη , Μέλος Δ.Σ., Σύμβουλος Ηγεσίας, Ιδρύτρια, Dynamic Counsel Ltd.

– Συμπεριληπτική επιχειρηματικότητα: μια αναδυόμενη ευκαιρία / 15:30-17:00 / ΦΑΡΟΣ / Powered by ALPHA Bank – Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην επιχειρηματικότητα συνεχίζουν να περιορίζουν το οικονομικό δυναμικό, οδηγώντας σε χαμένες ευκαιρίες για δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξη και καινοτομία. Αυτά τα χάσματα οφείλονται σε διάφορες προκλήσεις, όπως ο αυξημένος φόβος προσωπικής αποτυχίας, οι ελλείψεις δεξιοτήτων και η περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικούς πόρους. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τονώσουμε τον αριθμό των γυναικών επιχειρηματιών, μεταξύ άλλων στον πάντα κρίσιμο οικονομικό κλάδο των ΜμΕ (μικρομεσαίων επιχειρήσεων);

Συντονισμός: Μαριάννα Σκυλακάκη, Οικονομολόγος, Ιδρύτρια αθηΝΕΑ

Ομιλήτριες

Αλεξάνδρα Καραπιδάκη , VentureGarden, Ηράκλειο

Αγγέλικα Νιάρχου , Επιχειρηματίας, Ploos Design

Ελένη Ροζάκου , Small Business Sales Manager, Alpha Bank

Συζήτηση

Jens Van Tricht / 18.00-19.00 / ΦΑΡΟΣ

Jens Van Tricht

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ολλανδίας και σε συνεργασία με το Gender Alliance Initiative.

Συνομιλήτρια: Ανδριάννα Νικολούλια (H/ Αυτή/ Εκείνη), Ψυχολόγος Μsc- Ταυτότητες και Διαπροσωπικές Σχέσεις, Επιστημονική Συνεργάτιδα Gender Alliance Initiative- H Συμμαχία των Φύλων – Γιατί ο φεμινισμός είναι καλός για τους άντρες; Τι μπορούν να κερδίσουν οι άντρες αν αμφισβητήσουν τα στερεότυπα της αρρενωπότητας; Στο βιβλίο Γιατί ο φεμινισμός είναι καλός για τους άντρες ο Jens van Tricht αναδεικνύει ότι η έμφυλη ισότητα δεν είναι μόνο δικαιοσύνη για τις γυναίκες αλλά και μια ευκαιρία για τους άντρες να απελευθερωθούν από περιοριστικούς ρόλους, να καλλιεργήσουν και να συνδεθούν βαθύτερα και υγιέστερα με τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους.

Ένας από τους πρωτοπόρους στο πεδίο της ανδρικής χειραφέτησης, ο Ολλανδός συγγραφέας Jens van Tricht, συνδέει τον φεμινισμό με την ανάγκη για έναν νέο, πιο ελεύθερο ορισμό της αρρενωπότητας. Με ακαδημαϊκό background στις Γυναικείες Σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, ασχολήθηκε με τους άντρες και την αρρενωπότητα σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο, καθώς και μέσω της ακτιβιστικής του δράσης. Ο Van Tricht δεν προσεγγίζει το ζήτημα με μια απλή κριτική, αλλά με μια πρόταση αλλαγής: να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει να είσαι άντρας. Μέσα από την έρευνα, την ακτιβιστική του δράση και τον ακαδημαϊκό του λόγο, καλεί τους άντρες να αποδεσμευτούν από τοξικά πρότυπα, να εξερευνήσουν κάθε πτυχή της προσωπικότητάς τους και να καλλιεργήσουν όλες τους τις δεξιότητες.

Κεντρική Ομιλία

Carmen Maria Machado / 19:30-20:30 / ΦΑΡΟΣ

Συνομιλήτρια: Έφη Γιαννοπούλου, Μεταφράστρια, Κριτικός

Carmen Maria Machado

Μία από τις πιο τολμηρές και πρωτοποριακές φωνές της σύγχρονης λογοτεχνίας, γνωστή για τον τρόπο που ανατρέπει αφηγηματικές φόρμες και εξερευνά τα όρια του φανταστικού, του φεμινιστικού τρόμου και της queer εμπειρίας.

Με το In the Dream House (Στο σπίτι των ονείρων), το ανατρεπτικό της memoir, ξαναγράφει τους κανόνες της αυτοβιογραφίας, ενώ η συλλογή διηγημάτων της Her Body and Other Parties (Το σώμα της και άλλες εκδηλώσεις) σπάει τα όρια ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το αλλόκοτο, εξερευνώντας την επιθυμία, τη βία και τις γυναικείες εμπειρίες με τρόπο που κόβει την ανάσα.

Το έργο της αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύγχρονη λογοτεχνία -υπήρξε φιναλίστ για το National Book Award (ετήσια λογοτεχνικά βραβεία των Η.Π.Α.) και έχει αποσπάσει πλήθος βραβείων, όπως το Bard Fiction Prize, το Lambda Literary Award for Lesbian Fiction & LGBTQ Nonfiction, το Brooklyn Public Library Literature Prize, το Shirley Jackson Award και το John Leonard Prize του National Book Critics Circle. Το 2018, οι New York Times χαρακτήρισαν το Her Body and Other Parties ως ένα από τα 15 βιβλία γραμμένα από γυναίκες που επαναπροσδιορίζουν τη λογοτεχνία του 21ου αιώνα.

Η γραφή της είναι ανεπιτήδευτη, ωμή και βαθιά συναισθηματική. Δοκίμια, διηγήματα και κριτικές της έχουν φιλοξενηθεί σε κορυφαία έντυπα όπως τα New Yorker, New York Times, Vogue, Harper’s Bazaar, καθώς και σε ανθολογίες όπως η Best American Science Fiction & Fantasy. Θα ακολουθήσει υπογραφή βιβλίων.

*****Σημειώνεται ότι σε όλα τα πάνελ θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και σε όλα τα πάνελ που θα διεξαχθούν στα αγγλικά θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.

*****Το φεστιβάλ WOW Athens 2025 πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

INFO

WOW Athens 2025

4-7 Απριλίου 2025

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

Προπώληση: