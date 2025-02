Φεστιβάλ WOW 2025 – Επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ με ζωτικές συζητήσεις για την ισότητα

WOW – Women of the World, το διεθνές φεστιβάλ για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για τρίτη χρονιά και μας φέρνει κοντά για να συζητήσουμε όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά κυρίως τις λύσεις.

Οι προηγούμενες δύο χρονιές ήταν εντυπωσιακές, όμως η τρίτη διοργάνωση του φεστιβάλ WOW – Women of the World στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) αναμένεται να είναι η πιο ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα μέχρι στιγμής.

Από τις 4 έως τις 7 Απριλίου 2025, το ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με το WOW Foundation και το British Council, παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διοργάνωση στον κόσμο για γυναίκες, θηλυκότητες και non-binary άτομα. Το WOW – Women of the World ξεκίνησε από το 2010 στο Λονδίνο και μέχρι σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100 φεστιβάλ και εκδηλώσεις, φτάνοντας να αγγίξει τις ζωές πάνω από 5 εκατ. ατόμων, ενώ έχει ταξιδέψει σε 45 τοποθεσίες, με ομιλίες και events σε έξι ηπείρους.

Στην Ελλάδα το WOW Athens έχει πλέον αναγνωριστεί ως το σημαντικότερο και πιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ, με θεματικές που εστιάζουν στην προώθηση της έμφυλης ισότητας, στην ευαισθητοποίηση κατά της βίας και των διακρίσεων, αλλά και στην αποσαφήνιση όλων των εμποδίων που συναντούν σήμερα οι γυναίκες και τα non-binary άτομα.

The WOW Show with Jude Kelly Μαρίζα Καψαμπέλη

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου βρεθήκαμε στην συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Προγράμματος του Φεστιβάλ WOW στο ΚΠΙΣΝ, αλλά και στο WOW Show με τις Κατερίνα Αθανασιάδου, Βανέσα Βενέτη και Κατερίνα Βρανά – τρεις γυναίκες που μας ενέπνευσαν με τις προσωπικές ιστορίες τους, αψηφώντας τα κοινωνικά στερεότυπα και την πεπατημένη οδό.

Παρούσα και στις δύο εκδηλώσεις ήταν η αεικίνητη και πεπειραμένη Jude Kelly, η ψυχή του φεστιβάλ WOW, η οποία, όπως κάθε φορά που τη βλέπουμε, υπήρξε φάρος θετικότητας.

WOW Athens – Μία πλατφόρμα για συζητήσεις ζωτικής σημασίας

Αναφορικά με το φετινό WOW η Έλλη Ανδριοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΚΠΙΣΝ, ανέφερε: «H ισότητα των φύλων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μια κοινωνία που ευημερεί, ακμάζει και είναι βιώσιμη. Χωρίς ίσες ευκαιρίες για όλους και όλες, οι συζητήσεις και τα σχέδια για πρόοδο και ανάπτυξη είναι ημιτελή, αν όχι ανεδαφικά. Με τη διοργάνωση του WOW Athens δημιουργούμε μία πλατφόρμα για τις ζωτικής σημασίας συζητήσεις που η κοινωνία μας έχει ανάγκη και που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή» ενώ συμπλήρωσε ότι το φετινό πρόγραμμα έρχεται και «ως απάντηση στην ανάγκη της σύμπνοιας και της ψυχικής ανάτασης απέναντι σε όσα συμβαίνουν».

SNFCC - The WOW Show with Jude Kelly Μαρίζα Καψαμπέλη

Παίρνοντας τη σκυτάλη η Jude Kelly υπογράμμισε: “Βλέποντας το βίντεο από το περσινό ελληνικό WOW μπορείς να καταλάβεις την ενέργεια, την αποφασιστικότητα και την σπίθα ζωής στα μάτια όλων. Αυτό είναι το WOW. Να έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τις ζωές μας όπως τις αισθανόμαστε. Άνδρες και γυναίκες, προσπαθούμε να βρούμε πώς να ζήσουμε τη ζωή μας καλύτερα. Και είναι μια πολύ παράξενη εμπειρία να σου λένε ότι δεν είσαι πολίτης πρώτης κατηγορίας.

Όταν ξεκίνησα το WOW, 15 χρόνια πριν, δεν ήμουν τόσο αφελής ώστε να σκεφτώ ότι θα τελειώσει εύκολα και γρήγορα (η ανισότητα). Όμως αυτά τα 15 χρόνια, χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια μου έχουν αφηγηθεί τις ιστορίες τους σε πολλές χώρες. Και είτε πρόκειται για την υγεία, είτε για τον πόλεμο, για τη βία, για την επιχειρηματικότητα, υπάρχουν παντού γυναίκες που λαχταρούν να πέσουν τα εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εξηγούμε η μία στην άλλη ποια είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Πλέον έχουμε και τις στρατηγικές για να κάνουμε τη διαφορά (…) το θέμα δεν είναι να “προλάβουν” οι γυναίκες τους άντρες, το θέμα είναι η αλλαγή, η μετατόπιση όλων, η επανατοποθέτηση πάνω στο ποιοι είμαστε.”

Jude Kelly – Να πιστεύουμε ότι κάτι που δεν έχουμε δει ή βιώσει μέχρι τώρα, είναι δυνατόν να συμβεί

Jude Kelly in The WOW Show with Jude Kelly Claire Leach

Ίσως όμως το πιο σημαντικό το είπε η Jude Kelly το ίδιο βράδυ κλείνοντας το WOW Show στην Εναλλακτική Σκηνή του ΚΠΙΣΝ.

Σε μια πολύ συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα ακούσαμε: την Κατερίνα Αθανασιάδου, γνωστή και ως «γιαγιά της Κυψέλης», να αφηγείται πως ανέλαβε να μεγαλώσει τη μικρή Μαρία για να βοηθήσει τη μητέρα της Σάντρα, μετανάστρια από την Γκάνα, την τρανς ακτιβίστρια Βανέσσα Βενέτη να μιλά για τον πολυετή δικαστικό αγώνα που έκανε για να μπορεί να επικοινωνεί με την κόρη της και τη δικαίωση της, καθώς και την stand up κωμικό Κατερίνα Βρανά να αναφέρεται με χιούμορ στο πώς δεν επέτρεψε στην ξαφνική αναπηρία της να την επηρεάσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνιδα.

Στον επίλογο της ημέρας η Jude Kelly αναφέρθηκε στην πίστη για μια καλύτερη επόμενη ημέρα: “Έχουμε πολλά τρομακτικά πράγματα γύρω μας αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πέρα από όλα αυτά, πρέπει να πιστεύουμε ότι κάτι που δεν έχουμε δει ή βιώσει μέχρι τώρα – η πραγματική ισότητα των φύλων – είναι εφικτή. Να πιστέψουμε ότι είναι δυνατό να φτάσουμε εκεί, ακόμα κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε ή το πώς.”

WOW – Women of the World – Το Πρόγραμμα

Κεντρικές ομιλήτριες

Roxane Gay – Κυριακή 6 Απριλίου, 12.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Λογοτεχνικό φαινόμενο, ασυμβίβαστη διανοούμενη, αφοσιωμένη ακτιβίστρια. Η Roxane Gay είναι μία από τις πιο ισχυρές και ξεκάθαρες φωνές της εποχής μας, μια γυναίκα που δεν διστάζει να ταράξει τα νερά και να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη κουλτούρα.

Με αξεπέραστη διορατικότητα και αδιαπραγμάτευτη ειλικρίνεια, χαρτογραφεί τη δυναμική του φύλου, του σώματος και της κοινωνικής δικαιοσύνης, αποδομώντας τις προκαταλήψεις και ανοίγοντας δρόμους για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Η πένα της είναι κοφτερή σαν λεπίδα, αλλά ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Μέσα από έργα όπως το Bad Feminist, που έγινε σύμβολο του σύγχρονου φεμινισμού, και το Hunger: A Memoir of (My) Body, μια σπαρακτική κατάθεση ψυχής για το σώμα και την αυτοεικόνα, καταφέρνει να μιλήσει για το προσωπικό βίωμα με τρόπο που γίνεται συλλογική εμπειρία.

Carmen Maria Machado – Δευτέρα 7 Απριλίου, 19.30, Φάρος

Μία από τις πιο τολμηρές και πρωτοποριακές φωνές της σύγχρονης λογοτεχνίας, γνωστή για τον τρόπο που ανατρέπει αφηγηματικές φόρμες και εξερευνά τα όρια του φανταστικού, του φεμινιστικού τρόμου και της queer εμπειρίας.

Με το In the Dream House (Στο σπίτι των ονείρων), το ανατρεπτικό της memoir, ξαναγράφει τους κανόνες της αυτοβιογραφίας, ενώ η συλλογή διηγημάτων της Her Body and Other Parties (Το σώμα της και άλλες εκδηλώσεις) σπάει τα όρια ανάμεσα στο ρεαλιστικό και το αλλόκοτο, εξερευνώντας την επιθυμία, τη βία και τις γυναικείες εμπειρίες με τρόπο που κόβει την ανάσα. Το 2018, οι New York Times χαρακτήρισαν το Her Body and Other Parties ως ένα από τα 15 βιβλία γραμμένα από γυναίκες που επαναπροσδιορίζουν τη λογοτεχνία του 21ου αιώνα.

Thalia Mavros – Σάββατο 5 Απριλίου, 16.00, Φάρος

Thalia Mavros

Η Thalia Mavros είναι βραβευμένη παραγωγός, κινηματογραφίστρια και επιχειρηματίας που ίδρυσε την πλατφόρμα ψηφιακών μέσων The FRONT, έναν δημιουργικό κόμβο για ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας που θέτουν στο επίκεντρο τη γυναίκα και εστιάζουν στο να φέρουν στο προσκήνιο ανθρώπους, ιστορίες και οπτικές που, συνήθως, βρίσκονται στο περιθώριο.

Οι τελευταίες της δουλειές περιλαμβάνουν την υποψήφια για Emmy πρωτοποριακή σειρά για το σεξ “Principles of Pleasure”, που προβάλλεται και στην Ελλάδα από το Netflix, το “Keep This Between Us”, τη σειρά που αποκάλυψε επιδημία εκτεταμένου grooming στα λύκεια των ΗΠΑ, καθώς και το βραβευμένο στην έκθεση SXSW, “Consensus Gentium”.

Πριν από την ίδρυση του The FRONT, η Mavros υπηρέτησε ως η πρώτη εκτελεστική καλλιτεχνική διευθύντρια του VICE Media, λανσάροντας μερικά από τα πιο καινοτόμα projects της εταιρείας. Τέλος, είναι συνιδρύτρια του Bilili Media Lab, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που ξεκίνησε τη δράση της φέτος στην Γκάνα, με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και των υποεκπροσωπούμενων φωνών στην Αφρική μέσω της δημιουργίας ταινιών και της τεχνικής τους κατάρτισης, γεφυρώνοντας την τέχνη της αφήγησης με τη δημιουργία ευκαιριών.

Οι Συναυλίες του WOW Athens

Arooj Aftab – Δευτέρα 7 Απριλίου, 21.00, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

«Η πιο κουλ ροκ σταρ του κόσμου αυτή τη στιγμή», όπως την αποκαλεί το κορυφαίο βρετανικό μουσικό περιοδικό UNCUT, η Arooj Aftab συνδυάζει παραδοσιακές μουσικές φόρμες από τη Νότια Ασία με στοιχεία τζαζ, ηλεκτρονικής μουσικής και minimal αισθητικής, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ηχητικού τοπίου που αμφισβητεί τις μουσικές συμβάσεις και καθηλώνει. Τα έργα της αντλούν έμπνευση από τα Ghazal (παραδοσιακά ερωτικά τραγούδια στην περσική γλώσσα) και την ποίηση της Ανατολής και λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και συναισθημάτων συνδέοντας αναπάντεχα το παρελθόν με το παρόν.

Το 2024 κυκλοφόρησε το τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ, Night Reign (Verve), κέρδισε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best Alernative Jazz Album, ενώ το τραγούδι “Raat Ki Rani,” ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best Global Music Performance. Το Night Reign αποτελεί συνέχεια του εμβληματικού Vulture Prince, του άλμπουμ που το 2021 την οδήγησε σε υποψηφιότητα για Grammy στην κατηγορία Best New Artist, στη βράβευση του τραγουδιού “Mohabbat” και σε παγκόσμια αναγνώριση καθώς πρόκειται για την πρώτη Πακιστανή καλλιτέχνιδα που κέρδισε Grammy.

Idra Kayne – All Feminine Music Set – Σάββατο 5 Απριλίου, 21.00, Αγορά

Η Idra Kayne, μία από τις πιο χαρισματικές και δυναμικές ερμηνεύτριες της εγχώριας μουσικής σκηνής, παρουσιάζει, στο πλαίσιο του WOW Athens 2025, το All Feminine Music Set, μια συναυλία αφιερωμένη στη γυναικεία δημιουργικότητα. Το πρόγραμμα, γεμάτο ρυθμό και συναισθήματα, θα αναδείξει εμβληματικά κομμάτια από γυναικείες φωνές που έχουν αφήσει το στίγμα τους -από την Donna Summer και την Beyoncé, μέχρι την Aretha Franklin και την Dua Lipa- τονίζοντας τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης ως μέσο κοινωνικής αλλαγής.

Οι Συζητήσεις

Nikita Gill – Κυριακή 6 Απριλίου, 14.30, Πύργος Βιβλίων

Η Nikita Gill, πολυδιάστατη δημιουργός -ποιήτρια, συγγραφέας, ηθοποιός, εικονογράφος- έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη σύγχρονη λογοτεχνία. Με ρίζες από την Ιρλανδία και την Ινδία και έδρα της τη Nότια Αγγλία, η Gill αντλεί έμπνευση από διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις, πλέκοντας τις σε ένα ενιαίο αφήγημα γεμάτο φαντασία, δύναμη και συναισθηματική ειλικρίνεια.

Έχει δημοσιεύσει επτά ποιητικές συλλογές, μεταξύ των οποίων τα Wild Embers, Fierce Fairytales, Great Goddesses και These are the Words, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των γυναικών στις ιστορίες και τους μύθους. Το έργο της χαρακτηρίζεται από μια βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας, προσφέροντας ελπίδα, ενδυνάμωση και ένα ασφαλές καταφύγιο σε όσες αναζητούν νόημα μέσα από τις λέξεις. Μέσα από τη γραφή της, η Nikita Gill δίνει φωνή στις αφηγήσεις που συχνά παραμένουν στο περιθώριο, αναδεικνύοντας τη γυναικεία δύναμη, την ανθεκτικότητα και την ανάγκη για επανερμηνεία των παραδόσεων. Σε συνεργασία με το British Council.

Οι Προβολές

Orlando, My Political Biography του Paul B. Preciado

Σάββατο 5 Απριλίου, 20.00, Φάρος

Ένας ύμνος στη ρευστότητα της έμφυλης ταυτότητας και την ελευθερία της ύπαρξης. Η ταινία Orlando, My Political Biography είναι μια πρωτοποριακή και βαθιά προσωπική κινηματογραφική εμπειρία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Βιρτζίνια Γουλφ, Ορλάντο. Ο Paul B. Preciado, ένας από τους κορυφαίους στοχαστές της σύγχρονης queer θεωρίας, μεταφέρει το διαχρονικό αυτό έργο σε έναν κοινωνικό και πολιτικό διάλογο με τη σύγχρονη εποχή.

Για τις ανάγκες της ταινίας, ο Preciado καλεί 26 διεμφυλικά και non-binary άτομα, από 8 έως 70 ετών, να ενσαρκώσουν το πνεύμα της/του Ορλάντο, διερευνώντας τις έννοιες του φύλου, της ταυτότητας και της πολιτικής. Μέσα από προσωπικές αφηγήσεις, θεατρικότητα και στοιχεία ντοκιμαντέρ, η ταινία επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει να είσαι Ορλάντο σήμερα, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ριζοσπαστική δύναμη της αυτο-έκφρασης και της ανθεκτικότητας.

Το Orlando, My Political Biography δεν είναι απλώς μια κινηματογραφική μεταφορά του έργου της Γουλφ. Είναι ένα κάλεσμα για δράση και αναστοχασμό. Με αιχμηρό πνεύμα και βαθιά ευαισθησία, ο Preciado μας καλεί να αναλογιστούμε τη σχέση μας με τη φύση, την ιστορία και την κοινωνία, σε ένα έργο που διαρρηγνύει τα όρια του κινηματογράφου και της πολιτικής, εξετάζοντας τις διαρκείς μεταμορφώσεις της ταυτότητας φύλου και της σεξουαλικότητας σε έναν κόσμο που συνεχώς επαναπροσδιορίζεται.

RBG των Betsy West και Julie Cohen

Κυριακή 6 Απριλίου, 20.00, Φάρος

Μία συμπαραγωγή των Storyville Films και CNN Films. Ένα ντοκιμαντέρ που μας υπενθυμίζει τη σημασία της αποφασιστικότητας, της αντοχής και της διεκδίκησης ενός πιο δίκαιου κόσμου.

Το ντοκιμαντέρ RBG, γυρισμένο το 2018, αποτυπώνει τη ζωή και την κληρονομιά της 85χρονης, τότε, Ruth Bader Ginsburg, μίας από τις πιο εμβληματικές γυναίκες δικαστικούς του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ. Οι σκηνοθέτριες Betsy West και Julie Cohen εξετάζουν τη μετάβαση της Ginsburg από μια νεαρή φοιτήτρια νομικής, η οποία αντιμετώπισε τον σεξισμό της εποχής της, σε μια αδιάκοπη υπερασπίστρια της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων.

Μέσα από συνεντεύξεις με την ίδια την Ginsburg, μέλη της οικογένειάς της, συναδέλφους και φίλους, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην προσωπικότητα και το έργο της, αναλύοντας ταυτόχρονα την πολιτισμική της επιρροή και τη μετατροπή της σε σύμβολο δικαιοσύνης και δύναμης, με τη νεότερη γενιά να την αποκαλεί «Notorious RBG» και τους millennials να την αποθεώνουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Το RBG δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή της ζωής της, αλλά και μια πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές, τονίζοντας τη βαθιά επίδραση που μπορεί να έχει η δράση ενός ατόμου στην κοινωνία.

Οι Εκθέσεις

Claudia Wieser: Surroundings / Όσα μας περιβάλλουν

03.04. – 28.09.2025, Εσπλανάδα

Η Claudia Wieser, εικαστική δημιουργός με έδρα το Βερολίνο, με την επιβλητική γεωμετρία των έργων της θέτει ερωτήματα γύρω από τις θεμελιώδεις αρχές της τέχνης και του design. Με τις γλυπτικές της εγκαταστάσεις δημιουργεί επιδραστικά περιβάλλοντα, χώρους για συναναστροφή και εξερεύνηση. Στην έκθεση Surroundings, με έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για να παρουσιαστούν στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ, τα γεωμετρικά γλυπτά της Wieser, αντλούν έμπνευση από τον Μοντερνισμό και εξετάζουν τo σημείο τομής της τέχνης με τα -χρηστικά αντικείμενα – της αισθητικής και της λειτουργικότητας, εκεί, όπου η τέχνη, άλλη μια φορά, συναντιέται με τον δημόσιο χώρο.

Πυρήνα της έκθεσης αποτελεί μία υπαίθρια σκηνή, σχεδιασμένη στην άκρα λεπτομέρεια, επενδεδυμένη με περισσότερα από 1.800 κεραμικά πλακίδια, τα οποία έχουν με προσοχή ζωγραφιστεί στο χέρι από την καλλιτέχνιδα στο στούντιο της στο Βερολίνο. H Wieser, που έχει σπουδάσει ζωγραφική, αφήνει τα ίχνη από τις πινελιές της σε κάθε ένα από αυτά τα πλακίδια, τα ζωγραφισμένα με έντονα, λαμπερά χρώματα. Αυτό το μεγάλων διαστάσεων γλυπτό λειτουργεί τόσο ως σκηνή για παραστάσεις, όσο και ως ένα δημόσιο σημείο συνάντησης, προσκαλώντας τους επισκέπτες να επιβραδύνουν τον ρυθμό τους και συνειδητά να παρατηρήσουν όσα τους περιβάλλουν.

Τοποθετημένες σε διάφορα σημεία κατά μήκος της Εσπλανάδας, κάθετες μεταλλικές κατασκευές σχηματίζουν έναν ατμοσφαιρικό, αστρικό σχηματισμό ανάμεσα στη φύτευση. Κάθε μια από αυτές τις κατασκευές φιλοξενεί μεγάλες επιφάνειες, έργα που με τα ζωηρά τους χρώματα αφηγούνται το καθένα μια διαφορετική ιστορία, μέσα από τον κατακερματισμό της εικόνας. Επιμέλεια Έκθεσης: Κατερίνα Σταθοπούλου. Με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen.

Γεωργία Λαλέ: Λόλα Μίλα!

04-07.04.2025, Υποδοχή ΚΠΙΣΝ και ΕΒΕ

Η έκθεση «Λόλα Μίλα!» τιμά τη μνήμη των θυμάτων γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ αμφισβητεί την κουλτούρα της ενοχοποίησης των θυμάτων. Γυναίκες και θηλυκότητες σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται για το δικαίωμα στην ελεύθερη διάθεση του σώματος, την επαγγελματική ισότητα, την ασφάλεια, την ευτυχία. Τα έργα που εκτίθενται δημιουργήθηκαν πάνω σε σεντόνια, δωρεά γυναικών και θηλυκοτήτων που ζουν στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση ότι πάνω σε αυτά είχαν ξαποστάσει και ονειρευτεί έναν κόσμο ασφαλή. Εικαστικά, η έκθεση αντλεί αναφορές από το Αλφαβητάριον του 1955, εικονογραφημένο από τον Κώστα Γραμματόπουλο, ανασυνθέτοντας τη γλώσσα και τα σύμβολα ενός παιδικού βιβλίου για να αφηγηθεί μια ιστορία αντίστασης και ελπίδας. Η δράση Γενέθλια θα παρουσιαστεί από τη Γεωργία Λαλέ το Σάββατο 5 Απριλίου. Η καλλιτέχνης, με αφορμή τα δικά της γενέθλια, καλεί το κοινό να δωρίσει σεντόνια και να συμμετάσχει σε μια σειρά από ομαδικά παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες.

Μαριλένα Γρίσπου: SAFE SPACE

03.04 – 29.06.2025, Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Μέσα από μια σειρά 50 φωτογραφιών, η έκθεση SAFE SPACE της Μαριλένας Γρίσπου διερευνά με τον πιο εύστοχο τρόπο τις τόσο κεντρικές έννοιες της ψυχολογικής, συναισθηματικής και σωματικής ασφάλειας των γυναικών στη σύγχρονη εποχή. Με αφετηρία την προσωπική της εμπειρία απώλειας του «ασφαλούς χώρου», η Γρίσπου καταγράφει φωτογραφικά την αναζήτηση και την επαναδιαπραγμάτευση αυτής της αίσθησης μέσα από 25 γυναικεία πορτραίτα, όπου αποτυπώνεται η σχέση τους με τον εσωτερικό, αλλά και εξωτερικό τους κόσμο. Το φωτογραφικό αυτό πρότζεκτ καλεί το κοινό να αναλογιστεί τη δική του σχέση με την ασφάλεια και τους παράγοντες που μπορούν να την απειλήσουν ή να την ενισχύσουν: Πώς ορίζεται η έννοια ασφάλεια; Ποιες εμπειρίες μάς τη στερούν; Και πώς μπορούμε να την επανακτήσουμε; Η έκθεση SAFE SPACE μας καλεί να αναρωτηθούμε, να σκεφτούμε ή και να δράσουμε προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ενός χώρου φυσικού ή νοητού, όπου τα πρόσωπα αισθάνονται προστατευμένα, ελεύθερα και δυνατά.

Ομιλίες και πάνελ συζήτησης

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα αναδειχθούν καίρια ζητήματα σε μία σειρά από πάνελ που θα φιλοξενήσουν διακεκριμένες ομιλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενδεικτικά, αναφέρουμε κάποια από τα θέματα που θα συζητηθούν: Ενδοοικογενειακή βία και νομοθεσία στην Ελλάδα, Πολιτική απομάκρυνση των φύλων και φεμοεθνικισμός, Ψηφιακός ακτιβισμός, Γυναίκα και ασφάλεια στην πόλη, Η διαθεματικότητα στον φεμινισμό, Γυναίκες της υπαίθρου, Καθημερινός σεξισμός στον εργασιακό χώρο, Κλιματική αλλαγή και οικοφεμινισμός, Μητρότητα και φεμινισμός καλ.

“The Hope Brigade” – Έκθεση φωτογραφίας στο μετρό

Για δεύτερη χρονιά θα πραγματοποιηθεί η έκθεση φωτογραφίας στους σταθμούς και συρμούς του Μετρό σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ. Το “The Hope Brigade” είναι μια σειρά φωτογραφιών, η οποία παρουσιάστηκε στο World Economic Forum και το King’s Cross του Λονδίνου, με πρωταγωνίστριες αξιοθαύμαστες γυναίκες, καθεμιά από τις οποίες πρωτοστατεί στον κλάδο της, από την εκπαίδευση και την οικονομία ως την κλιματική δικαιοσύνη και την έμφυλη ταυτότητα. Φέτος, στην Αθήνα θα παρουσιαστούν 10 φωτογραφίες από την έκθεση αυτή και 10 πορτραίτα Ελληνίδων που αποτελούν πηγή έμπνευσης και ελπίδας για αλλαγή.

WOW Speed Mentoring sessions (συνεδρίες γρήγορης καθοδήγησης)

Γυναίκες και non-binary άτομα, διαφορετικής κοινωνικής προέλευσης και ηλικίας, σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, συναντώνται με στόχο να εμπνεύσουν και να αλληλοϋποστηριχθούν. Οι μέντορες προέρχονται από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την τεχνογνωσία τους για να βοηθήσουν άλλες γυναίκες/non- binary άτομα να ξεπεράσουν τις προκλήσεις τους.

WOW Marketplace

Η «καρδιά» του φεστιβάλ, στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ και με ελεύθερη πρόσβαση. Μια ανοιχτή, πολυσύχναστη αγορά με επιχειρήσεις, ακτιβιστικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν ιδρυθεί και διοικούνται από γυναίκες ή non-binary άτομα, πωλούν τα προϊόντα τους ή/και παρέχουν ενημέρωση για σημαντικά θέματα. Παράλληλα, στο WOW Marketplace, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν DJ sets, pop-up συναυλίες και μία σειρά από δωρεάν εργαστήρια με ποικίλη θεματική για όλες τις ηλικίες.

Σχολεία στο WOW Athens

Το πρωινό της Δευτέρας 7 Απριλίου, η Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα γεμίσει από μαθητές και μαθήτριες, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στη συναίνεση. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΚΠΙΣΝ συνεργάστηκε με εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ελλάδα για να εμπνεύσουν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προκειμένου να δημιουργήσουν – με οδηγό την τέχνη και την επιστήμη – έργα με κεντρική θεματική την έννοια της συναίνεσης.

Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, τα παιδιά κλήθηκαν να οραματιστούν έναν κόσμο που απορρίπτει την έμφυλη βία και τα έμφυλα στερεότυπα, ενώ η συμπερίληψη και η υπεράσπιση των αναπαραγωγικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων γίνεται πραγματικότητα για όλα τα άτομα. Τα αποτελέσματα των παραπάνω έργων θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση της 7ης Απριλίου, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε θέματα που αφορούν στη συναίνεση, αλλά και στο σεβασμό στα όρια των άλλων. Οι μαθητικές ομάδες από την περιφέρεια θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα πρότζεκτ τους είτε δια ζώσης, είτε ψηφιακά.

INFO

WOW Athens 2025, 4-7 Απριλίου 2025, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ),Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα.

WOW Festival Pass 2025 (για όλες τις μέρες): Με την Επιλογή Τιμής (Choose-What-You-Pay), αποφασίζετε εσείς την κατάλληλη τιμή του Festival Pass σας. Η προτεινόμενη τιμή είναι €30, ενώ υπάρχει ένα εύρος επιλογών. Η ελάχιστη τιμή είναι €10. Ανεξαρτήτως της επιλογής τιμής, το Festival Pass είναι ενιαίο και προσφέρει την ίδια πρόσβαση σε όλες/όλους τις/τους κατόχους.

Η αγορά του Festival Pass προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις εκδηλώσεις του WOW Athens, με εξαίρεση την παρακάτω, για την οποία απαιτείται η προαγορά ξεχωριστού εισιτηρίου:

Προπώληση: