ΥΠΠΟΑ: "Παγώνει" εκδηλώσεις με πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα που κορυφαίες όπερες και ορχήστρες ακυρώνουν συνεργασίες με δημιουργούς από τη Ρωσία φιλικά προσκείμενους στον Βλαντιμίρ Πούτιν και με συμβολικές κινήσεις στέλνουν μηνύματα υποστήριξης στον ουκρανικό λαό, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στα social media ότι «παγώνει» κάθε συνεργασία ή εκδήλωση με πολιτιστικούς οργανισμούς από τη Ρωσία. Και η πρώτη ακύρωση αφορά στα Μπαλέτα Μπολσόι.

Πιο συγκεκριμένα ανακοινώθηκε: Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, έδωσε σήμερα οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς. Σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron - The Athens Concert Hall .

