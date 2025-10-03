Άννα Μπιθικώτση: “Είχαν απειλήσει τον πατέρα μου με όπλο για να μην τραγουδήσει με τον Μίκη”

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης είχε δεχτεί απειλές για να μην τραγουδήσει με τον Μίκη Θεοδωράκη, όπως αποκάλυψε η κόρη του.

Η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση, Άννα, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της είχε δεχτεί απειλές από κυκλώματα της νύχτας.

“Δεν έχω πει ποτέ δημόσια αυτό το περιστατικό και το γράφω στο βιβλίο. Ο πατέρας μου μόλις άρχιζε (τις εμφανίσεις) με τον Μίκη και τότε η μητέρα μου έλειπε από το πατρικό και είχαμε μείνει οι δυο μας. Ήμουν δημοτικό, διάβαζα στο αναγνωστικό και προσπαθούσα να γράψω τις λεξούλες. Φώναξαν απ’ έξω τον μπαμπά μου και μετά τον άκουγα να φωνάζει βοήθεια. Βγαίνω σαν τρελή έξω και τι βλέπω; Τον είχαν ακουμπισμένο στη μάντρα με ένα όπλο στον κρόταφο και να του λένε “θα έρθεις για συναυλίες και δεν θα πας να τραγουδήσεις με τον Θεοδωράκη”, περιέγραψε η Άννα Μπιθικώτση, μιλώντας στο Στούντιο 4.

“Η μητέρα μου έλειπε. Του ζητούσαν τα λεφτά της προκαταβολής, έλεγε ότι δεν τα έχει και του έλεγαν “τώρα τα λεφτά ή θα σε καθαρίσω”. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, σηκώνω το στρώμα, γιατί ήξερα που ήταν τα χρήματα, βγαίνω έξω και τους λέω “σας παρακαλώ μη σκοτώσετε τον μπαμπά μου, πάρτε τα χρήματα”. Τότε του είπαν “Τη ζωή σου τη χρωστάς στο παιδί σου” είπε ακόμα η κόρη του Γρηγόρη Μπιθικώτση.