Άννα Φόνσου: “Οι άνδρες με αγάπησαν με πάθος”

Σε μία εξομολόγηση γεμάτη αναμνήσεις από μια ζωή με έντονες στιγμές, φιλίες και μεγάλους έρωτες, προχώρησε η Άννα Φόνσου.

Η Άννα Φόνσου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τα πρόσωπα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή της. Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, αναφέρθηκε τόσο στους φίλους που στάθηκαν δίπλα της, όσο και στους έρωτες που σημάδεψαν την πορεία της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», η Άννα Φόνσου αναφέρθηκε αρχικά, στην απώλεια της αδερφής της, που τη σημάδεψε. «Ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μου είναι που έχασα την αδερφή μου», είπε. «Ήταν μια ειδική γυναίκα η αδερφή μου, η οποία πάνω απ’ όλα με θαύμαζε. Με πίστευε, ήταν χορηγός μου, ήταν η παρέα μου, ήταν όλα. Έχουν περάσει 19 χρόνια, αλλά λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω με τίποτα, αλλά προσπαθώ», πρόσθεσε.

Η Άννα Φόνσου δεν δίστασε να μιλήσει και για τις δυσκολίες των πρώτων χρόνων, αλλά και για την ανέλπιστη ευτυχία που ακολούθησε. «Αφού πέρασα το στάδιο της φτώχειας, μετά η ζωή μου κύλησε σαν παραμύθι. Είχα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι ο άντρας μου, μου είχε κάνει δώρο μια jaguar μόλις παντρευτήκαμε και του λέω “α πα πα, μπλε; Εγώ θέλω άσπρη”. Μου πήρε άσπρη», σημείωσε.

Επιπλέον, παραδέχτηκε: «Τους αγαπάω πολύ τους άνδρες και τους χρωστάω πάρα πολλά. Επειδή με αγάπησαν με πάθος, ό,τι μου έλειψε στην παιδική μου ηλικία το βρήκα μετά στους άνδρες. Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα να είναι κάποιος ερωτευμένος. Μου έχουν χρεώσει ότι ήμουν μαζί τους για τα λεφτά, αλλά ό,τι λεφτά πήρα τα έδωσα στους ηθοποιούς».