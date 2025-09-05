Άννα Μάσχα: Φοβάμαι την έκθεση στα social media

Καλεσμένη στο “Πρωίαν σε είδον” βρέθηκε η Άννα Μάσχα και μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τα social media και τον φόβο της έκθεσης.

Η Άννα Μάσχα είναι από τους λίγους ηθοποιούς που δεν διαθέτει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μίλησε για αυτό, όπως και για την έκθεση στα social media το πρωί της Παρασκευής, καλεσμένη του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον”.

Η γνωστή ηθοποιός σχολίασε πως μπορεί να μην έχει social media αλλά δεν αποχωρίζεται στιγμή το κινητό της, είτε βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού της είτε στο μπάνιο! “Διαβάζω άρθρα, sites, παίζω παιχνίδια, το κινητό δεν φεύγει ποτέ από το χέρι μου”, είπε χαρακτηριστικά.

“Φοβάμαι λίγο την έκθεση. Δεν θεωρώ ότι αφορά κανέναν η κάθε στιγμούλα της ιδιωτικής μου ζωής. Και επίσης, ξέρω ότι πρέπει να ξοδεύεις κάποιο χρόνο, να τα ενημερώνεις, να απαντάς και δεν τον διαθέτω τόσο πολύ αυτόν τον χρόνο. Θα δούμε. Ποτέ δε λέω ποτέ πια”, πρόσθεσε.

Η Άννα Μάσχα σχολίασε πως δεν νιώθει αποκομμένη, μιας και όπως είπε, “δεν είμαι και Gen Z“, όπως ο γιος της που είναι στην ηλικία των 16, και είναι πολύ εξοικειωμένος με οτιδήποτε αφορά την τεχνολογία.