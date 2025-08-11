Άριελ Κωνσταντινίδη: Η πρώτη φωτογραφία με την νεογέννητη κόρη της

Η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη έφερε στο κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες μαζί της.

Την Παρασκευή 8 Αυγούστου η ηθοποιός Άριελ Κωνσταντινίδη έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, σκορπίζοντας χαρά και ευτυχία σε όλη την οικογένεια της.

Η ίδια δεν δίστασε να μοιραστεί μια νέα φωτογραφία με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσω των Instagram Stories.

Το απόγευμα της Κυριακής (10/08) ανέβασε δύο φωτογραφίες από το μαιευτήριο. Στη μία φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι της, έχοντας στα χείλη της ένα χαμόγελο γεμάτο ευτυχία.

Ενώ στην άλλη η 53χρονη ηθοποιός φαίνεται να δείχνει τα στοιχεία της κορούλας της.

Η ηθοποιός μίλησε, επίσης, στην εκπομπή «Καλοκαιρινό Ραντεβού» μέσα από το μαιευτήριο και τόνισε ότι θα ήθελε να αποτελεί έμπνευση για τις γυναίκες που επιθυμούν να γίνουν μητέρες σε μεγάλη ηλικία.

«Είμαστε πολύ καλά, πολύ ωραία. Η μικρή είναι τριών ημερών τώρα. Είναι υπέροχα, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σπουδαία από τη φαντασία. Είναι πάρα πολύ ωραία», δήλωσε χαρακτηριστικά μέσα από το μαιευτήριο.

«Ο λόγος που μίλησα ανοιχτά ήταν για να δώσω έμπνευση στις γυναίκες και να δείξω ότι όλα μπορούν να γίνουν, είναι πώς διαλέγεις να περπατήσεις τη ζωή. Σε εμένα κυριάρχησαν η τόλμη και η θέληση… Είναι επιλογή το τι θα κάνεις… Με τα δικά μου βήματα και το δικό μου αποτέλεσμα, λέω ότι όλα γίνονται. Το θέμα είναι να το θες και να ξέρεις γιατί το θες», ανέφερε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Σχετικά με τα σχόλια για την ηλικία της, αφού έγινε μαμά στα 53 της χρόνια, δήλωσε ότι δεν την επηρέασαν. «Είναι άλλο το τι λένε οι άλλοι, και άλλο το τι θέλει η καρδιά σου… Αυτό που με είχε δυσκολέψει με τα αγόρια μου είναι ότι ήταν δύο, κι όλα γίνονταν ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής η κόρη μου είναι πολύ ήσυχη τη νύχτα, αλλά αυτά δεν θα ήταν ζητήματα για εμένα, είναι μέσα στη διαδικασία της μητρότητας», πρόσθεσε.

Τέλος, η ηθοποιός μίλησε για την αντίδραση των δίδυμων γιων της, ηλικίας 8 ετών, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι με τον ερχομό της αδελφούλας τους. «Οι γιοι μου έχουν ξετρελαθεί, περιμένουν πώς και πώς. Όμως στα παιδιά μου εξαρχής άφηνα ανοιχτό το περιθώριο ότι η οικογένειά μας ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά ήξεραν ότι κάποια στιγμή μπορεί να έχουν κι άλλα αδέρφια», είπε.

Δείτε τις φωτογραφίες