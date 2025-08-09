Σε πελάγη ευτυχίας η Άριελ Κωνσταντινίδη – Για τρίτη φορά μητέρα

Το τρίτο της παιδί, ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε χθες, Παρασκευή (08/08) στον κόσμο η Άριελ Κωνσταντινίδη.

Μεγάλωσε ακόμα περισσότερο η οικογένεια της Άριελ Κωνσταντινίδη, η οποία έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί.

Η γνωστή ηθοποιός γέννησε το πρωί της Παρασκευής (08/08) και τόσο η ίδια όσο και το μωράκι της χαίρουν άκρας υγείας.

Σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση δύο περίπου μήνες πριν τον ερχομό του τρίτου της παιδιού, η Άριελ Κωνσταντινίδη μιλώντας στο διαδικτυακό vidcast της Δάφνης Καραβοκύρη, αποκάλυψε λεπτομέρειες για την εγκυμοσύνη της στο τρίτο της παιδί, αλλά και την παιδική της ηλικία και τη σχέση με τη μητέρα της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους τίτλους ειδήσεων που την αφορούσαν περιγράφοντας πώς ένιωθε όταν έβλεπε: “Η 53χρονη“.

“Έμεινα έγκυος με δανεικό ωάριο και δότη σπέρματος. Δεν θα το διακινδύνευα σε τίποτα. Πρώτα από όλα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να πάρω ορμόνες ή κάτι εκβιαστικά. Αλλά για λόγους ευνόητους δεν θέλω να δώσω πληροφορίες για τα δικά μου τα βήματα γιατί είναι πολύ προσωπικός δρόμος”, είπε η Άριελ Κωνσταντινίδη.

“Έγινα μανούλα πρώτη φορά νομίζω παιδάκι, πολύ μικρό. Ήμουν το παιδί, ο σύντροφος και ο μπαμπάς της μαμάς μου. Φαντάσου στη μαμά μου είπα ότι είμαι έγκυος αφού ήμουν 5μιση μηνών, γιατί φοβόμουν μην πάθει κάτι. Η μαμά μου όταν είχα επιτυχία, όταν είχα έναν έρωτα, όταν με αποσπούσε μία παρέα, μία πρεμιέρα, αρρώσταινε. Πάθαινε κρίσεις υστερίας, γιατί δεν είχε ρόλο πια”, είπε στη σοκαριστική της εξομολόγηση.