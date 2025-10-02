Άσλεϊ Παρκ – Πολ Φόρμαν: Χώρισε το ζευγάρι του “Emily in Paris” μετά από δύο χρόνια σχέσης

Η Άσλεϊ Παρκ και ο Πολ Φόρμαν, πρωταγωνιστές της σειράς Emily in Paris, τερμάτισαν τη σχέση τους μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας.

Η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς Emily in Paris, Άσλεϊ Παρκ, και ο συμπρωταγωνιστής της Πολ Φόρμαν αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του αμερικανικού περιοδικού People.

Το ζευγάρι φέρεται να τερμάτισε τη σχέση του τον Σεπτέμβριο, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, όπως αποκάλυψε πρώτα το TMZ.

Οι φήμες για τον χωρισμό τους άρχισαν να κυκλοφορούν όταν η 34χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε μόνη της στον γάμο της Σελένα Γκόμεζ και του Μπένι Μπλάνκο στο Montecito της Καλιφόρνια, χωρίς τον Πολ Φόρμαν στο πλευρό της. Αντίθετα, η Άσλεϊ Παρκ βρισκόταν εκεί με καλές της φίλες, όπως η Κάρα Ντελεβίν και η Νίνα Ντόμπρεβ.

Η σχέση των δύο ηθοποιών έγινε πρώτη φορά γνωστή τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι φωτογραφίες τους να περπατούν χέρι-χέρι σε ρομαντικό δείπνο στο Λος Άντζελες συγκέντρωσαν τα βλέμματα των μέσων ενημέρωσης. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε κι επίσημα τον Ιανουάριο του 2024.

Το ίδιο έτος, η Άσλεϊ Παρκ πέρασε μία σοβαρή περιπέτεια με την υγεία της, όταν μία αμυγδαλίτιδα εξελίχθηκε σε λοίμωξη που οδήγησε σε κρίσιμο σηπτικό σοκ.