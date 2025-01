Aubrey Plaza: “Ανείπωτη τραγωδία” ο θάνατος του Jeff Baena

Δύσκολες ώρες περνά η ηθοποιός Aubrey Plaza, μετά τον θάνατο του συζύγου της και σκηνοθέτη, Jeff Baena.

Ανείπωτη τραγωδία χαρακτήρισε τον θάνατο του συζύγου της, του σεναριογράφου και σκηνοθέτη, Jeff Baena, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 47 ετών.

Ο Jeff Baena εντοπίστηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου από έναν βοηθό σε ένα σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες να επιβεβαιώνει πως ο 47χρονος σκηνοθέτης έδωσε τέλος στη ζωή του.

“Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσοι μας πρόσφεραν τη στήριξή τους“, ανέφερε η Plaza μαζί με τις οικογένειες Baena και Stern τη Δευτέρα. “Παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή“, πρόσθεσε.

Ο Jeff Baena, ένας δημιουργός του ανεξάρτητου κινηματογράφου, είχε γράψει το σενάριο για την ταινία “I Heart Huckabees” το 2004 και σκηνοθέτησε έργα όπως τα “The Little Hours” και “Life After Beth”, στα οποία πρωταγωνίστησε η Plaza. Οι δυο τους συνεργάστηκαν επίσης στο “Spin Me Round” και στη σειρά “Cinema Toast”, που αποτέλεσε το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Plaza.

Παρόλο που διατηρούσαν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Plaza και ο Baena ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2011 και παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2021.

Η Aubrey Plaza είχε μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για το πώς το γεγονός ότι εργάζονταν και οι δύο στη βιομηχανία του θεάματος, τους επέτρεπε να κατανοούν ο ένας τον άλλον σε βαθύτερο επίπεδο.

“Είναι προφανές ότι μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον και να κατανοήσουμε την πορεία που διανύουμε. Αλλά, ξέρετε, το να δουλεύεις με τον σύντροφό σου μπορεί να είναι πάντα μια πρόκληση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε ξεχωριστά, και νομίζω ότι το παν είναι η ισορροπία”, είχε δηλώσει η Plaza στο περιοδικό People το 2019.

“Ένα από τα σπουδαία πράγματα στις καριέρες μας είναι ότι είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ανεξάρτητοι, να κάνουμε μικρά διαλείμματα, να ακολουθούμε τις δικές μας διαδρομές και να επιστρέφουμε. Είναι κάπως διασκεδαστικό. Τίποτα δεν είναι ποτέ ίδιο. Δεν θέλεις να περνάς πάρα πολύ χρόνο χωριστά, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος να δουλέψει αυτό, κι αυτός είναι η ισορροπία”, είχε προσθέσει.

Η σχέση τους, όπως είχε περιγράψει η Plaza, βασιζόταν σε έναν συνδυασμό ανεξαρτησίας και κοινής πορείας, που τους επέτρεπε να διατηρούν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή σε αρμονία.