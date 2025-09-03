Ελένη Μενεγάκη: Το άλμπουμ των διακοπών της στην Άνδρο

Η Ελένη Μενεγάκη πέρασε ακόμα ένα καλοκαίρι στην Άνδρο, το νησί που έχει γίνει το καταφύγιό της, και μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της τις στιγμές ξεγνοιασιάς που έζησε.

Μια γεύση από το μαγευτικό της καλοκαίρι θέλησε να δώσει η Ελένη Μενεγάκη στους ακόλουθούς της, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια, που πλέον έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό, μοιράστηκε με τους θαυμαστές της όμορφες στιγμές από την Άνδρο, το νησί που έχει γίνει το καταφύγιό της τα τελευταία χρόνια.

Χαλαρή και ευδιάθετη, φαίνεται να απολαμβάνει τα τοπία και τις παραλίες του νησιού. Δίπλα της, ο σύζυγός της Ματέο Παντζόπουλος, με τον οποίο μοιράζεται αυτήν τη σταθερή αγάπη για την Άνδρο – τόπο όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά, αλλά για την ίδια έχει εξελιχθεί σε δεύτερο σπίτι.

Με λίγες λέξεις στη λεζάντα της –«Καλοκαίρι, θάλασσα, οικογένεια, ήλιος, χαρά και απέραντη αγάπη»– η παρουσιάστρια συμπύκνωσε την ουσία όσων έζησε τους τελευταίους μήνες: στιγμές ανεμελιάς, τρυφερότητας και επαφής με τη φύση.

Το νησί φαίνεται πως της πρόσφερε για ακόμη μια φορά αυτό που η ίδια αναζητά τα τελευταία χρόνια: ισορροπία μακριά από την ένταση της τηλεόρασης, αλλά και την ευκαιρία να μοιράζεται με τους ανθρώπους της τις πιο αυθεντικές της στιγμές.